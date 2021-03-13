Опрос предпринимателей: как блокировка соцсетей отразилась бы на вашем бизнесе?

Я поддерживаю действия Роскомнадзора в части исполнения российского законодательства по удалению нежелательного контента в соцсетях. В «Твиттере» контент не модерируется, а его читают дети. Одно дело — бизнес продвигать через соцсеть и другое — когда опасный контент впитывается подрастающим поколением. Со стороны бизнеса я бы понял, что ведомство поступило так, потому что кто-то не хочет работать по законам Российской Федерации, и я бы нашел другие площадки. Надо работать по законам РФ, именно так поступают в цивилизованных странах.

Я вас уверяю, что в Европе, Америке соцсети выполняют все правительственные законы. А в нашей стране «Твиттер» ответил, что обеспокоен попыткой властей модерировать контент. В то время как в Америке за контент с призывами к самоубийству, к покупке наркотических средств, к террористическим актам давно бы закрыли, там шутки с этими темами не пройдут.