Опрос предпринимателей: как блокировка соцсетей отразилась бы на вашем бизнесе?
Роскомнадзор планирует и дальше пытаться замедлять скорость доступа к «Твиттеру» в России. Это решение объясняют тем, что соцсеть не реагирует на просьбы регулятора по удалению «противоправного контента». Между тем, «Твиттер» — не единственная соцсеть, работой которой ведомство недовольно. А вот предприниматели рассказали, что негативно относятся к возможной блокировке соцсетей. Подробнее — в субботнем задачнике.
Роскомнадзор замедлил работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине десктопов из-за неудаления публикаций с запрещенной информацией. Пользователи соцсети бурно отреагировали на действия регулятора. Как бы вы повели себя, если бы социальные сети стали медленно работать или Роскомнадзор вовсе запретил бы их работу? Как бы это повлияло на вас и работу вашей компании, если основное ее продвижение идет через соцсети.
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Ефим Климов генеральный директор компании «Эттон»
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Я поддерживаю действия Роскомнадзора в части исполнения российского законодательства по удалению нежелательного контента в соцсетях. В «Твиттере» контент не модерируется, а его читают дети. Одно дело — бизнес продвигать через соцсеть и другое — когда опасный контент впитывается подрастающим поколением. Со стороны бизнеса я бы понял, что ведомство поступило так, потому что кто-то не хочет работать по законам Российской Федерации, и я бы нашел другие площадки. Надо работать по законам РФ, именно так поступают в цивилизованных странах.
Я вас уверяю, что в Европе, Америке соцсети выполняют все правительственные законы. А в нашей стране «Твиттер» ответил, что обеспокоен попыткой властей модерировать контент. В то время как в Америке за контент с призывами к самоубийству, к покупке наркотических средств, к террористическим актам давно бы закрыли, там шутки с этими темами не пройдут.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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На нас замедление работы соцсетей точно бы отразилось. «Инстаграм» и «Фейсбук» — наши основные площадки продвижения. Мы активно выкладываем примеры работ, ведем переписку с клиентами. Я не верю, что могут запретить работу соцсетей. Это событие получило бы большой отклик среди пользователей. Я бы с негодованием отнеслась к внедрению политики в личную жизнь.
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Андрей Бурмистров генеральный директор компании «Союз-Прибор»
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У меня нет печатных слов, чтобы выразить свое мнение. Наши слуги народа запрещают нам говорить, работать, как мы хотим, скоро запретят дышать. Наша компания частично использует соцсети. Интернет и соцсети — это достижение цивилизации. Сейчас нас хотят вернуть в «совок», каменный век, где мы были 30 лет назад. Я не знаю, как повел бы себя, если бы заблокировали соцсети. Это печальная и красноречивая история. Им не важна наша жизнь, им важно сделать свое.
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Рим Сафиуллин основатель проекта «Клауд Докс»
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Хороший руководитель задумается о том, чтобы увеличить количество источников, откуда приходят клиенты. Тревожный показатель, когда у вашего бизнеса только один клиент — например, государство. Если клиент пропадает, то вместе с ним исчезнет и ваш бизнес. Это ваше игольное ушко, которое завтра может сломаться.
Мы минимум раз в месяц обсуждаем в компании генерацию клиентов, оцениваем, откуда приходят запросы, и всегда находимся в поиске идеального канала, через который бы к нам приходили недорогие потребители наших услуг. Например, раздача листовок у метро может привлечь пять клиентов, но они будут стоить дорого, потому что это недешевый канал продвижения. Сегодня самый массовый и недорогой клиент приходит через соцсети, на втором месте — реклама из поисковиков, на третьем — Youtube-канал.
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Тимерхан Зиятдинов соучредитель бренда «Алга»
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Если Роскомнадзор заблокирует соцсети, например, «Инстаграм», то это негативно отразится на нашем бизнесе, потому что там мы знакомим людей с нашей продукцией. Конечно, мы продвигаем бренд и оффлайн, и на маркетплейсах, но на старте большая часть наших клиентов познакомилась с нами именно в «Инстаграм» и продолжает это делать. Для молодых предпринимателей, которые основной площадкой выбирают соцсети, такие, как «ВКонтакте», «Инстаграм» или »Фейсбук», блокировка станет ударом ниже пояса. Но в этой ситуации не нам принимать решение, а руководству страны. Если вдруг соцсети выключат, то будем играть по новым правилам. Рыдать и жаловаться не станем, перестроимся, как во время пандемии.
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Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»
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Конечно, я бы отреагировал негативно. Роскомнадзор действует в своих околополитических целях и забывает о людях, бизнесе, тех, кто создает рабочие места. Такое решение не синхронизировано с целями малого и среднего бизнеса. Оно похоже на закручивание гаек. Мы помним историю с «Телеграмом», которому Роскомнадзор проиграл. Здесь получится такая же история.
К тому же, помимо «Твиттер», из-за ошибки ведомство заблокировал ряд других сайтов. Неприятно, что Роскомнадзор не несет никакую ответственность за то, что делает. Это могло ударить по какому-то бизнесу, люди могли потерять деньги, рабочие места.
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Регина Фасхеева основательница казанского SMM-агентства
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Радикально такая ситуация на нашу работу не повлияет — соцсети никуда не денутся. Мы адаптируемся и будем исходить из того, чем люди будут пользоваться. Если все активные сейчас соцсети станут плохо работать в России, пользователи просто установят VPN, а если будет совсем некомфортно — появятся новые соцсети. Повестка в любом случае будет видна в сети, а самые предприимчивые решат эту проблему.
История с Telegram показала всем, что по-настоящему полезный и удобный сервис сложно запретить, им будут пользоваться, несмотря на сложности. Но мы также рекомендуем иметь альтернативную площадку, делать ставку не только на одну соцсеть (и это касается не только запретов). По крайней мере, так ваш контент не потеряется.
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Айрат Гайнуллин руководитель ГК «Колорит»
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Ответ очевиден. Конечно, на бизнесе это отрицательно отразилось бы. Я «Твиттером» не пользуюсь, и компания наша через него не продвигается, но сам факт неприятен. Конечно, надо выживать, искать другие варианты. Какие еще есть варианты? На баррикады идти? Закрытие каналов продвижения — это шаг назад от демократии. А что конкретно делать — затрудняюсь сказать.
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