Спорный буллит решил судьбу серии «Салавата» и «Трактора»: Уфа проходит в полуфинал, но что ждать дальше?

Итоги Итоги серии «Салават Юлаев» — «Трактор» со взглядом на будущий полуфинал

Накануне уфимская команда поставила точку в пятом матче серии, реализовав штрафной бросок в конце игры, назначенный в довольно спорной ситуации. «Трактор» не смог ничего предложить «Салавату» в решающих эпизодах. Чувствовалось, что уфимцы выглядели свежее и мастеровитее по ходу всей серии. Как спорное решение судей решило судьбу матча и всей уральской серии, почему «Трактор» не смог ничего предложить сопернику, и что нас ждет в следующем раунде, который может стать «зеленым» — подробности в новом обзоре от «Реального времени».

«Салават Юлаев» прошел «Трактор» за счет того, чего и ожидалось — финнов и Кадейкина

До начала первого раунда плей-офф мы предсказывали напряженную игру между этими командами, но получилось все донельзя предсказуемо: «Салават Юлаев» показал, что он готов биться, не жалея сил, а уфимские легионеры по ходу серии взяли ситуацию под контроль.

Первое звено уфимского клуба: Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд своей великолепной игрой показало, что ключевая роль на них возлагается не зря. В последних двух матчах серии забивали только финны, и во многом благодаря этим парням мы увидим «Салават Юлаев» во втором раунде. Суммарно первое звено уфимцев забило 9 раз. К слову, всего на счету «Салавата» в серии с «Трактором» 14 заброшенных шайб.

Стоит отметить и 27-летнего нападающего Александра Кадейкина, в этом сезоне у форварда уже 38 баллов за результативность — это лучший показатель в карьере хоккеиста. Во время численного преимущества этот высокий хоккеист незаменим на пятаке. Пока остальная четверка игроков «Салавата Юлаева» разыгрывают лишнего, Кадейкин закрывает обзор вратарю и лучше всех в команде играет на подборах после броска, это показал первый гол уфимцев в последней встрече.

Качественный центральный нападающий с российским паспортом очень высоко цениться в любом клубе, и для «Салавата» Кадейкин — определенно удачная находка.

Судьбоносное и спорное решение судьи в конце матча

К концу первой половины заключительного матча уфимская команда уверенно переигрывала соперника, и казалось, что «Трактор» совсем ничего не может предложить «Салавату», но челябинские хоккеисты активизировались, и сначала, сократили отставание до минимума, а в третьем периоде и вовсе сравняли счёт, реализовав «лишнего».

Дело шло к овертайму, но за 15 секунд до конца основного времени вратарь челябинского «Трактора» Иван Федотов получил довольно спорное удаление за сдвиг ворот. Да и с со стопроцентной уверенностью утверждать, что голкипер намеренно их сдвинул тоже нельзя — вратарь перемещался на щитках от одного угла ворот у другому и мог по инерции задеть. Но тут, как говорится — на усмотрение арбитров.

Сам же Иван с их решением был не согласен. Вот какое «сторис» он выложил после игры на своем аккаунте в Instagram:



Посоветовавшись, арбитры приняли решение назначить штрафной бросок в решающий момент серии, причем никаких аргументов для такого решения нет. Нельзя сказать, что у уфимского клуба в момент нарушения был голевой момент, шайба даже не попала в створ ворот. Возможно Федотов и нарушил правила, в таком случае это чистые 2 минуты штрафного времени, но буллит — довольно спорное решение в данном эпизоде. Как итог: реализованный Гранлундом штрафной бросок и конец сезона для челябинской команды.

К слову, Федотов сыграл в 4 матчах плей-офф, где отметился довольно посредственной статистикой, всего 86,15% отраженных бросков. А начинал серию вратарь шикарно.



«Зеленому» дерби с большой долей вероятности всё-таки быть

В плей-офф сезона 2019/2020 «Ак Барс» без особого труда прошёлся по «Нефтехимику» с сухим счетом в серии 4:0, а «Салават Юлаев» в равной борьбе выиграл первый раунд у «Авангарда», в котором еще не было такого количества звёзд, как сейчас. Уже во втором раунде нас ждало принципиальное «зелёное» дерби, но все планы разрушила пандемия и команды так и не сыграли между собой в играх на вылет.

В этом году с большой долей вероятности второй раунд между «Салаватом» и «Ак Барсом» все-таки состоится и соседей все-таки будет шанс выяснить отношения — кто из них «правильный зеленый».

В какой форме команды будут подходить к дерби? У казанского клуба будет преимущество своего льда и больше времени на восстановление и подготовку к следующим поединкам. В свою очередь, «Салавату», судя по первому раунду, нужно время, чтобы войти в свой привычный ритм игры.

Эта серия будет битвой совершенно разных стилей игры: остроатакующий «Салават Юлаев» с мощными легионерами и средненькой обороной, против сдержанного хоккея Дмитрия Квартальнова с крутой защитной линией.

По-настоящему непредсказуемая серия, где может произойти всё что угодно. Как поведёт себя главный тренер «Ак Барса» в трудных для команды ситуациях, и оправдаются ли возложенные на главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Ламса ожидания, сможет ли он выступит лучше предыдущего «рулевого» уфимского клуба.

Вопросов в этом принципиальном противостоянии намного больше, чем ответов, что и делает «зеленое дерби» долгожданным и непредсказуемым.

Что может помешать «Салавату Юлаеву» побороться за Кубок Гагарина?

Вторую часть регулярного чемпионата «Салават Юлаев» провёл довольно ровно, а в третьем же «зеленом дерби» сезона команда Томи Ламсы умудрилась забить Казани 7 голов. Что не скажешь о первой части «регулярки», где к игре уфимской команды было довольно много вопросов. В первом раунде плей-офф у уфимцев была примерно такая же картина: проблемы на старте серии и мощнейшая её концовка. «Салавату Юлаеву» определенно требуется время на раскачку.

Вопрос другой: даст ли следующий соперник во втором раунде возможность для этой «раскачки»? С этим у команды Томи Ламсы могут возникнуть проблемы. Если «Салават Юлаев» сможет подобрать ключ к плотной обороне «Ак Барса» с первых матчей, то исход серии может обернуться как угодно.

Есть вопросы и к исходу с другим возможным соперником — «Авангардом», тоже имеющим мощный атакующий потенциал. «Ястребы» растоптали «Автомобилист», вполне сравнимый с Уфой по составу. А вот тренерский мыли у екатеринбуржцев не было.

Именно в первых матчах все будет зависеть от голкипера уфимцев Юха Метсолы, который невероятным образом активизировался по ходу серии с «Трактором», другой вопрос — сможет ли вратарь «Салавата Юлаева» без «раскачки» играть супер надежно, очень хороший вопрос.

Легионерское звено уфимцев вряд ли будет также блистать в серии с «Ак Барсом», если не смогут предложить что-то новое сопернику. Да, они здорово играют в большинстве, но в равных составах первое звено «Салавата Юлаева» казанцы в состоянии закрыть, если Томи Ламса не придумает что-то новое.