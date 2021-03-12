День в истории: первая советская татарская газета, Москва снова столица и 10 лет аварии на «Фукусиме»

Чем примечательна дата 12 марта

Сегодня, 12 марта, — всемирный день против кибер-цензуры и российский праздник работника УФСИН. Кроме того дата примечательная многими важными и интересными историческими событиями. В этот день Москве вернули ее статус российской столицы, был подписан договор об окончании советско-финской войны, балерины впервые примерили пачку, а в Казани открылся музей Максима Горького. На свет родились американский фантаст Гарри Гаррисон, российский писатель-драматург Григорий Горин, татарский писатель Галимджан Ибрагимов, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль, американская певица Лайза Миннелли, русский художник-архитектор Василий Баженов, российский актер и хореограф Егор Дружинин. Об этих и других событиях — в обзоре “Реального времени”.

Первая татарская советская газета и музей Максима Горького

С 12 марта 1918 года в республике начинает выходить первая советская газета на татарском языке «Эш» («Труд»). В последующие годы ее названия менялись несколько раз. «Труд» сменился на «Вести Татарстана», потом на «Красный Татарстан» и «Социалистический Татарстан». Сегодня издание выходит под названием «Ватаным Татарстан».

В этот же день в 1940 году в Казани был открыт музей Максима Горького. Алексей Пешков жил в нашем городе с 1884 по 1888 год. Работал дворником, затем — подручным пекаря. Сейчас улица, на которой находилась пекарня, названа в честь писателя. А в самом доме, где он трудился, открыт музей его имени.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Татарский писатель Галимджан Ибрагимов родился 12 марта в 1887 году в Башкирии. В 1909 году Галимджан Гирфанович переезжает в Казань. Здесь он начинает свою литературную деятельность. В 1912 году выходит произведение «Яшь йорәкләр»(«Молодые сердца»), которое принесло ему известность. Позднее Ибрагимов пишет повести «Кызыл чачэклэр» («Красные цветы») и «Судьба татарской женщины», романы «Тирэн тамырлар» («Глубокие корни»), «Казакъ кызы» («Дочь степи»). Произведения писателя ставят на сцене татарских театров.

День работника УФСИН, Москва-столица, первый джентльменский клуб России

12 марта в 1770 году в Санкт-Петербурге был основан Английский клуб. Он стал первым в России джентльменским клубом. Его участники проводили время за вкусными изысканными обедами и карточными играми.

Также этот день считается профессиональным праздником работников уголовно-исполнительной системы России. 12 марта 1879 года по Указу Александра II был создан тюремный департамент, который послужил основой для создания системы наказаний за преступления в России. В честь праздника устраивают торжественные мероприятия и концерты. Лучшим сотрудникам УФСИН вручают госнаграды, поздравляют ветеранов службы.

Фото Alvesgaspar / wikipedia.org

12 марта 1918 года Москва вновь стала российской столицей. На протяжении многих лет этот статус в нашей стране делят два города: Москва и Санкт-Петербург. По этому вопросу было много дискуссий. Но решением правительства от 1918 года Москва стала столицей Советского Союза.

День борьбы с кибер-цензурой, авария на «Фукусиме», французская премия «Сезар»

12 марта отмечается Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship). Праздник учредили усилиями организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». Вместе с этим праздником появилась и премия Netizen Prize. Ее выдают пользователям всемирной сети за вклад в защиту свободы слова и выражения мнений в Интернете.

Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента аварии на японской АЭС «Фукусима-1». 12 марта 2011 года на объекте произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз. Авария произошла из-за сильнейшего землетрясения и вызванного им цунами. Сооружения АЭС были затоплены водой из-за этого произошли поломки устройств электроснабжения. Некоторые объекты были разрушены и в окружающую среду попали выбросы опасных радиоактивных веществ. До сих пор последствия аварии до конца не устранены. Природе и людям на этой территории был нанесен колоссальный вред.

Фото wikipedia.org

Сегодня состоится церемония награждения главной кинематографической премии Франции «Сезар». Дата события ежегодно меняется. Самыми титулованными картинами стали фильмы «Последнее метро» (1980) режиссёра Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) режиссёра Жан-Поля Раппно. Главную роль в двух этих лентах сыграл особенно известный актер для России Жерар Депардье. Оба фильма получили по 10 номинаций.

Премия создавалась как альтернатива премии «Оскар», для того, чтобы выбирать лучшие национальные картины и поощрять талантливых работников киноиндустрии Франции. Тайное голосование проходит в два тура. В первом происходит отсев номинантов, а уже во втором туре отбирают победителей.