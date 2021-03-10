«Ак Барс» не заметил «Торпедо» в четырех матчах серии: смотреть невозможно, но этот хоккей работает

Четыре главных итога серии «Ак Барса» и «Торпедо»

Всего четыре матча хватило «Ак Барсу» и «Торпедо», чтобы определить сильнейшего в серии. У команд разный уровень мастерства, так что нижегородцы не смогли ничего противопоставить команде Квартальнова. Вопрос оставался лишь в количестве матчей. Как Билялов отвоевал место первого номера по ходу серии, за счет чего у «Ак Барса» лучшая оборонительная линия на Востоке, но при этом максимально скучная игра, и в чем схожесть нынешнего «Ак Барса» с золотым «Динамо» Олега Знарка — это и многое другое в обзоре первого раунда плей-офф КХЛ от «Реального времени».

Серия прошла практически без сюрпризов. Разве что Доус наконец-то забил

«Ак Барс» довольно безболезненно прошёл первый раунд плей-офф КХЛ — здорово сработала оборонительная линия и начинают оживать нападающие клуба.

За четыре матча в плей-офф команда Дмитрия Квартальнова пропустила всего 3 гола, отлично сыграл вратарь казанского клуба Тимур Билялов — на его счету 3 матча и 98,25% отраженных бросков. Впрочем, голкипер мощно проявляет себя не только в нынешнем сезоне. В прошлогодних играх на вылет Билялов отыграл все 4 игры против «Нефтехимика» и выдал сумасшедший коэффициент надежности: 0,71 в среднем за игру. Похоже, он уже готов стать полноценным первым номером в Казани.

«Ак Барс» наконец-то реализовал большинство в третьем матче серии, но этот компонент по-прежнему — серьезная головная боль тренерского штаба.

Реализовали, впрочем, без изысков: за две секунды до выхода игрока «Торпедо» затолкали шайбу с пятака. Получился совершенно рабочий гол, а комбинаций либо нет, либо они не работают.

— Мы сегодня играли в третьем периоде 5 минут в большинстве, где должны были забить, имели моменты. Думаю, большинство надо улучшить. Есть те моменты, которые нужно подтянуть. Есть над чем поработать, подумать, — признавал сам Квартальнов после окончания серии накануне.

Благо для болельщиков казанского клуба, небольшие успехи в реализации лишнего «Ак Барс» все-таки делает, а Доус наконец-то забил.

В плей-офф очень важны игроки, которые будут «грызть» лёд и бороться за каждую возможность. Звено: Лукоянов — Глухов — Фисенко отлично справляются с этой ролью. Эти парни очень полезны при нейтрализации меньшинства. К примеру, в том же третьем матче команда Дмитрия Квартальнова дважды отличилась в меньшинстве, а за всю серию пропустила лишь дважды, имея на одного игрока меньше. С этим компонентом у «Ак Барса» порядок.

Оборонительная линия «Ак Барса» — одна из лучших в лиге

Есть всего пару клубов КХЛ, в которых чётко выстроена оборонительная линия, и один из них — «Ак Барс». Сравниться с обороной казанского клуба может разве что ЦСКА, который, к слову, недавно играл под руководством Дмитрия Квартальнова в похожем стиле.

У основного голкипера казанцев Тимура Билялова не было бы такой сумасшедшей статистики без качественной и надежной обороны. Защитники «Ак Барса» не блещут результативностью, но на своей половине площадки играют на отлично. Самый результативный игрок обороны Андрей Педан набрал всего 17 очков в регулярном чемпионате.

К концу регулярки «Ак Барс» подписал атакующего защитника Тревора Мерфи, который частично и взял на себя роль результативного «дэфа». В четырех встречах первого раунда плей-офф Мерфи набрал 3 очка (1+2). Признаем же, что приобретение оказалось «ко двору».

«Ак Барс» довольно ровно провел первый раунд именно в обороне, по сути ничего не позволяя продумать торпедовцам в атаке. Важно было закрыть ведущих игроков нижегородской команды: Дамира Жафярова и Ивана Чеховича, и у казанцев это получилось. Жафяров в четырех матчах сделал лишь одну голевую передачу, а Чехович забросил две шайбы.

К слову, в серии у «Торпедо» заброшенных шайб было всего три.

Самая «зевотная» серия плей-офф: в игре «Ак Барса» по-прежнему ноль зрелищности

Стартовый матч серии «Ак Барса» и «Торпедо» была, скажем прямо, оказался самым «зевотным» во всей серии. Да, дальше по ходу противостония у казанцев появилась реализация моментов, но назвать эту серию зрелищной язык не повернется.

Простой и прямолинейный хоккей Дмитрия Квартальнова тяжело смотреть — борьба по бортам, никаких рисковых действий. Это может негативно сказаться на молодых форвардах, которые здорово «креативят» в зоне соперника.

Тренерский штаб делает ставку на «рабочих» игроков. К слову, Данис Зарипов не провёл еще ни одного матча в первом раунде плей-офф. Его возвращение Квартальнов анонсирует в перерыве между раундами.

В «Ак Барсе» практически все нападающие умеют грамотно обороняться в своей зоне, на оборонительном хоккее и построена игра казанского клуба, но из-за этого страдает атака.

Отсутствие креативности сильно бьёт по зрелищности игры. С такими игроками как: Да Коста, Тихонов, Галиев «Ак Барс» в состоянии сыграть в остроатакующий хоккей, но вряд ли это произойдет, пока у руля команды будет находиться Дмитрий Квартальнов.

Но со стилем игры Квартальнова можно взять Кубок Гагарина, уже есть примеры

Простой и оборонительный хоккей «Ак Барса» — внушительная заявка на победу в играх на вылет. Достаточно вспомнить пример московского «Динамо» в период с 2011 по 2013 годов. Команда на тот момент главного тренера Олега Знарка действовала примерно в похожем стиле: акцент на игре в обороне, мощный голкипер и много оборонительных нападающих. В те года у них получилось взять Кубок Гагарина дважды подряд, если отталкиваться от этой схемы, то «Ак Барс» идет на верном пути.

Потенциальный соперник «Ак Барса» в следующем раунде плей-офф «Салават Юлаев» играет в совершенно противоположный хоккей, где акцент делается на атакующую линию команды.

Этот стиль игры выглядит на порядок зрелищнее, но качество обороны уфимцев оставляет желать лучшего. Оборонительный стиль игры «Ак Барса» выглядит предпочтительнее. У Уфы уже были сложности с куда менее мастеровитым «Трактором», который тоже знает кое-что об игре в обороне.

У стиля игры казанского клуба есть и минусы, но главное он приносит результат. К слову, стартовое звено «Ак Барса»: Доус–Да Коста–Тихонов возвращаются в свою привычную игру, и начинает набирать очки. На троих у форвардов Казани уже 10 баллов за результативность в 4 поединках.

После сухой победы в серии с «Торпедо» у команды Дмитрия Квартальнова будет время перевести дух и плодотворно подготовиться к следующему раунду плей-офф КХЛ.