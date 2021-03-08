Шамиль Монасыпов: «Японцы говорят, что в татарской музыке есть энергетика, которой в европейской нет»
В БКЗ прошел предпраздничный концерт Государственного струнного квартета РТ «Люблю тебя! Мелодии весны»
7 марта музыканты Государственного струнного квартета Татарстана поздравили дам в БКЗ программой «Люблю тебя! Мелодии весны». Руководитель коллектива и первая скрипка Шамиль Монасыпов рассказал «Реальному времени», как выбирал композиции для концерта, какими подарками балует женщин и чему японские музыканты хотели бы научиться у татарстанских коллег.
«Любовь и грусть» для скрипки с квартетом
В предпраздничный вечер на сцену БКЗ вышли музыканты квартета — Шамиль Монасыпов, Марат Зарипов, Марат Аюпов. Место виолончелиста Альберта Асадуллина, покинувшего этот мир в прошлом году, занял Ильяс Камал, восходящая звезда татарской классической сцены, композитор и инструменталист.
— Подбирая программу праздничного вечера, я намеренно отказался от сложных классических композиций. Это музыка отдыха. Пусть звучат неаполитанские песни, все они о любви не только к женщине, но и к жизни, песни из кинофильмов, ставших классикой. Это прежде всего «Серенада солнечной долины» и известные арии из опер и оперетт. Конечно, как поется в песне, «любви не бывает без грусти», поэтому мы исполним и любимые лирические композиции, например, аргентинское танго «Обливион» («Забвение») Астора Пьяццоллы, которое стало популярно благодаря саундтреку к фильму «Генрих IV». Мы ее исполним вместе с Алией Зариповой, которая будет солировать на гобое, — рассказал Монасыпов.
Три тенора — изюминка вечера
Чтобы окончательно сразить «вкусовые рецепторы» прекрасных дам, вместе с квартетом выступили три молодых, но уже знаменитых татарстанских тенора — Салават Шафиков, Алмаз Хусаинов и Ильдар Рахимов, с которым у квартета сложилось давнее сотрудничество. Все они выпускники Казанской консерватории. Певцы и стали гвоздем программы, спев и сольно и, конечно же, вместе. Завершая каждое отделение концерта, певцы исполнили сначала La donna е mobile — песенку герцога из «Риголетто» Верди, а в заключении — бодрую Funiculì funiculа Луиджи Денца, после которой публика просто отказывалась покидать зал. Ну и, конечно, «Вернись в Сорренто», песня, которую в свое время исполняли Муслим Магомаев и Анна Герман, Марио Ланца и даже Элвис Пресли, правда, в своем варианте, на казанской сцене прозвучала с неменьшим шиком.
Коллектив с 40-летним стажем, помимо бессмертной классики, исполняет и джаз в собственной аранжировке. То, что когда-то играл оркестр Глена Миллера, неплохо «смотрелось» в струнном исполнении, как и знаменитейший регтайм Скотта Джоплина Entertainer, обретший новое звучание.
Бурные аплодисменты вызвал «Марш Радецкого» Штрауса. Во время исполнения зрители традиционно хлопают в такт. Был трогательный момент: совсем юный суворовец вручил букет маэстро Монасыпову.
Собратья по пентатонике готовы учиться
Четыре десятка лет существует этот коллектив, со дня своего первого выступления в Москве. За эти годы где только не приходилось выступать — музыканты объехали весь мир. Одной из задач коллектива с момента основания было продвижение музыки татарских композиторов. Им, как и всем творцам, однозначно вредно «писать в стол», музыка должна жить, исполняться — это стимул для творчества.
— В Японии мы как-то играли квартет Рената Еникеева. Японцы сказали нам: «Здесь чувствуется такая энергетика, сила, которой в европейской музыке нет!». Им наше музыкальное искусство близко, поскольку тоже строится на базе пентатоники. Софью Губайдуллину любят слушать. Но они несколько застыли в своем созерцании. Помню, Рашиду Калимуллину японские коллеги сказали: «Научи нас писать так же драматично, как ты», — с удовольствием вспомнил Шамиль Монасыпов.
«Дарить надо тепло»
Струнный квартет состоит исключительно из мужчин, поэтому праздник 8 Марта для них — это работа и подарки.
— Я предпочитаю дарить цветы и ассорти из сухофруктов. Но главное в подарке — это энергетика, теплота, которую проецируешь через себя. Ведь чтобы сказать «благодарю тебя», «благословляю» или «прости», нужны душевные силы, а они есть не у всех. Сочувствие, сострадание и тепло — вот что от нас ждут близкие, прежде всего. От одного человека просто веет добром, а от другого только холодок идет, к нему даже подойти не хочется. Мне бы хотелось пожелать всем женщинам, чтобы у них был покров, защитник. Женщина — такая непростая, мужчине трудно понять ее психологию, ведь она действует из таких посылов, которые недоступны иногда для понимания. Однако именно она сильнее нас раза в два. На ней дом строится, держится семья.
Следующий концерт квартета, апрельский, будет посвящен творчеству Федора Шаляпина. Будут исполнены сцены из опер из репертуара великого баса, из «разбавят» выступление тенора и сопрано и классическая русская музыка, с которым имя Шаляпина неразрывно связано.
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