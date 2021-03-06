Миляуша Таминдарова: «Я не угомонюсь, пока эта республика не запоет»
Как выглядит гендерная справедливость в интерпретации камерного хора Татарстана
5 марта в Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел очередной хоровой кроссовер. Камерный хор Татарстана представил праздничную программу с длинным списком женских имен «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…». О самом мощном социальном инструменте, сложностях музыкального образования и новых проектах «Реальному времени» рассказала руководитель хора Миляуша Таминдарова.
Гендерная справедливость в Женский день
За час до начала концерта корреспондент «Реального времени» остановилась на улице у перекрестка — перейти дорогу к БКЗ. Увидев слабовидящего мужчину с белой тростью, предложила свою помощь и поинтересовалась, куда его перевести. Он ответил: «Сначала к памятнику Ленина, а потом сам дойду до БКЗ». Узнав, что нам по пути, он уточнил: «Вы тоже на концерт хора?», на что стоявшая в ожидании зеленого света стайка женщин откликнулась: «Мы тоже туда идем», а мужской голос сзади басом добавил: «Мы все идем слушать хор». Единомышленники и меломаны не пропускают таких концертов, тем более что в сезон их бывает не так уж много.
— Этот отклик и отзыв публики — самое важное для нас. Никакой другой жанр так не внедрен в сознание слушателя, как хор. Это заставляет слушателя дышать в одном ритме, — объясняет нам руководитель хора Миляуша Таминдарова.
Весь концерт был посвящен женщинам и их именам. Первой, конечно же, прозвучала Ave Maria Джулио Каччини — музыкальная молитва сразу настроила слушателей на лирический лад. К красоте голосов солистов хора добавился аккомпанемент оркестра молодежного Театра на Булаке Дмитрия Чиркова. А потом были и битловская Мichelle, и грузинская «Сулико» и татарская «Миляуша», и «Я здесь, Инезилья» Михаила Глинки и многие другие композиции, узнаваемые благодарной публикой с первых нот. К хору и оркестру присоединился и Эльмир Низамов — он сел за рояль во время исполнения одной из своих лирических композиций. «Мы поем женственность во всех ее проявлениях», — сказал ведущий концерта.
— Часто в жизни женщины встречается мужчина, который не стоит ее любви. Как-то в «Геликон-Опере» поставили шуточный спектакль — певицы исполняли знаменитые арии из опер, после которых их героини, согласно задумке автора, умирали. Каждая солистка, исполнив номер, оставалась лежащей на сцене, и к концу представления она была усеяна «умершими от любви». Но сегодня мы будем петь только о прекрасном, — сказала Миляуша Таминдарова перед тем, как хор исполнил знаменитую Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris (как мы помним, в этом произведении от любви к одной женщине страдали сразу трое мужчин, но Виктор Гюго все-таки не удержался от того, чтоб не убить главную героиню).
Однако же и мужчин на концерте обижать не стали: хор исполнил попурри из песен, в которых упоминается имя «Иван».
Соцсети в помощь «дон Кихотке»
Миляуша Таминдарова рассказала «Реальному времени», что считает себя «дон Кихоткой» в плане продвижения хоровой музыки в республике.
— Я не успокоюсь до тех пор, пока хоровое пение не полюбят все! Наверное, я уже всем надоела со своими идеями и проектами, но я знаю, что единомышленники у меня есть. И кто хочет двигаться со мной — присоединяются. Что меня безмерно радует — это соцсети, с помощью которых можно следить за хоровой ситуацией в стране. Я внимательно просматриваю «Инстаграм» моих коллег и вижу, что творится в Казахстане, что поет хор в Минске, наша Алинка Мухаметжанова «шпарит» в Кисловодске — создала свой коллектив с необыкновенным «лицом». Я очень хочу, чтобы хор был нескучным, у нас в республике — точно. У меня очень амбициозные планы, пусть и знаю, что я «одна в поле воин». Хочу, чтобы эта республика запела, хором — до этих пор не угомонюсь. 9 Мая я видела эти лица — когда народ на нашей акции запел «Батяня-комбат». Горящие глаза, открытые рты — я знаю эту энергетику! Когда человек поет — он точно счастлив. Некоторые возмущаются, что на татарском телевидении много поют. Так это же хорошо! Значит, мы намного счастливее остального российского народа, который в мире стоит на 68-м месте в рейтинге по уровню счастья, — уверена Таминдарова.
Виртуозная «Фазыл чишмәсе» и «Бог — в подробностях»
— В этом году 8 Марта удалось начать праздновать удачно и заранее, — говорит руководитель коллектива. — Мы уже дали несколько концертов, и зрители несли нам цветы. Наша мужская часть коллектива (а пацанов у нас больше, чем девочек) тоже порадовала нас замечательными подарками. Для артиста это очень важно, ведь в праздники мы привыкли работать — таков уж наш удел…
Таминдарова рассказывает, что сначала ее огорчала текучка в коллективе, но за последние годы хор сложился. Она говорит, что понимает: люди должны расти.
— И теперь, когда я вижу своих хористов в других ярких коллективах — это и Большой театр, и ведущие ансамбли страны, и хор имени Александрова, — я очень рада их успеху. Включаю Первый канал — и вижу знакомые лица: Абдразаков, Ханбаба, Ваня Максимейко, все они когда-то пели у нас в хоре. Сильно радуюсь, когда вижу родные мордашки, считаю себя причастной, что не испортила им настроение к музыке, а была положительным импульсом. Гордость обуревает меня.
Однако попасть в хор Миляуши Таминдаровой и удержаться в нем не так просто. Главное, чем должен обладать участник ее коллектива — терпение.
— Не получается у нас пройти простыми путями, чтобы собрать нужный музыкальный результат. Если кто-то говорит, что «дьявол кроется в мелочах», то я предпочитаю говорить «Бог — в подробностях». И эти подробности нужно проработать до основания. Пусть зритель их и не увидит, но в том-то и штука — неприятных неожиданностей у нас не будет. Сейчас мы очень заняты «Татарской антологией» и недавно записали произведение «Фазыл чишмәсе» — татарская народная песня, которую все под гармошку поют. Но я ничего сложнее не встречала, ни одна додекафония и серийная техника по сложности с ней не сравнится — виртуознейшая песня, затратная до немыслимости. Это ведь только кажется — четыре часа песенки попел... А я, на самом деле, просто нуждаюсь в отдыхе после такой работы, мы все приходим опустошенными после такой репетиции. У меня в гримерке диванчик для этого есть, прихожу и ложусь. Это труднодобываемая история, — раскрывает секреты руководитель хора.
«Невежество — самая большая проблема»
Программа выступления готовится недолго, сложнее выстроить звук, систему обертонов и устройства вокального рупора, дыхания — вот без чего не зазвучит даже самая любимая публикой композиция. Вообще, работать в хоре Таминдаровой — все равно что получить второе высшее музыкальное образование. К слову, и к самой образовательной системе в музыке у нее есть существенные замечания.
— С сожалением должна признать, что основная масса певцов приходит с очень смутным представлением о музыкальной грамоте, элементарных вещах. Спросишь его, что такое миксолидийский лад или чем фуга отличается от фугетты — просто ступор в глазах. Очень много времени и сил требуется, чтобы восполнить эти пробелы. Надо сделать так, чтобы будущий музыкант сразу понимал — для чего он играет гамму, почему руку надо пианисту ставить «яблочком». Не просто ноты и гаммы перебрать, а сделать это красиво для слуха, так, чтобы даже учебный этюд Черни понравился слушателю. То есть техника должна идти в связке с пониманием — а для этого система образования должна быть заточена на какую-то цель. Музыкальная грамота, сольфеджио — все это не просто на бумаге и нотном стане, все это — для качественного исполнения, чтобы уметь передать музыкальные подробности. То есть, хочу сказать, после вуза мы получаем не готового певца, его приходится еще доучивать. А так быть не должно. Невежество — самая большая проблема.
В День Победы — петь о мире
Миляуша Таминдарова рассказала, что хор готовит очередной проект-сюрприз к 9 Мая, будет интересный концерт.
— Наряду с чудесными военными песнями я хочу петь песни мира. «Как прекрасен этот мир» — очень актуальная песня для Дня Победы. Она создает настроение, с такой музыкой начинаешь больше ценить то, что сегодня имеешь. Я считаю, что пение утихомиривает многие социальные вопросы, это же «выхлоп» энергии. Когда люди поют, они объединены общей идеей, они снисходительны к недостаткам и много прощают. Я считаю, что это мощный социальный, политический и идеологический инструмент, — уверена руководитель камерного хора Татарстана.
Она добавила, что коллектив с нетерпением ждут на гастроли в Москву, впереди немало проектов в Казани, один из которых — участие в «Пасхальном фестивале».
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