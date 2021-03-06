Миляуша Таминдарова: «Я не угомонюсь, пока эта республика не запоет»

Как выглядит гендерная справедливость в интерпретации камерного хора Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

5 марта в Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел очередной хоровой кроссовер. Камерный хор Татарстана представил праздничную программу с длинным списком женских имен «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…». О самом мощном социальном инструменте, сложностях музыкального образования и новых проектах «Реальному времени» рассказала руководитель хора Миляуша Таминдарова.

Гендерная справедливость в Женский день

За час до начала концерта корреспондент «Реального времени» остановилась на улице у перекрестка — перейти дорогу к БКЗ. Увидев слабовидящего мужчину с белой тростью, предложила свою помощь и поинтересовалась, куда его перевести. Он ответил: «Сначала к памятнику Ленина, а потом сам дойду до БКЗ». Узнав, что нам по пути, он уточнил: «Вы тоже на концерт хора?», на что стоявшая в ожидании зеленого света стайка женщин откликнулась: «Мы тоже туда идем», а мужской голос сзади басом добавил: «Мы все идем слушать хор». Единомышленники и меломаны не пропускают таких концертов, тем более что в сезон их бывает не так уж много.

— Этот отклик и отзыв публики — самое важное для нас. Никакой другой жанр так не внедрен в сознание слушателя, как хор. Это заставляет слушателя дышать в одном ритме, — объясняет нам руководитель хора Миляуша Таминдарова.

Весь концерт был посвящен женщинам и их именам. Первой, конечно же, прозвучала Ave Maria Джулио Каччини — музыкальная молитва сразу настроила слушателей на лирический лад. К красоте голосов солистов хора добавился аккомпанемент оркестра молодежного Театра на Булаке Дмитрия Чиркова. А потом были и битловская Мichelle, и грузинская «Сулико» и татарская «Миляуша», и «Я здесь, Инезилья» Михаила Глинки и многие другие композиции, узнаваемые благодарной публикой с первых нот. К хору и оркестру присоединился и Эльмир Низамов — он сел за рояль во время исполнения одной из своих лирических композиций. «Мы поем женственность во всех ее проявлениях», — сказал ведущий концерта.

Весь концерт был посвящен женщинам и их именам

— Часто в жизни женщины встречается мужчина, который не стоит ее любви. Как-то в «Геликон-Опере» поставили шуточный спектакль — певицы исполняли знаменитые арии из опер, после которых их героини, согласно задумке автора, умирали. Каждая солистка, исполнив номер, оставалась лежащей на сцене, и к концу представления она была усеяна «умершими от любви». Но сегодня мы будем петь только о прекрасном, — сказала Миляуша Таминдарова перед тем, как хор исполнил знаменитую Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris (как мы помним, в этом произведении от любви к одной женщине страдали сразу трое мужчин, но Виктор Гюго все-таки не удержался от того, чтоб не убить главную героиню).

Однако же и мужчин на концерте обижать не стали: хор исполнил попурри из песен, в которых упоминается имя «Иван».

Соцсети в помощь «дон Кихотке»

Миляуша Таминдарова рассказала «Реальному времени», что считает себя «дон Кихоткой» в плане продвижения хоровой музыки в республике.

— Я не успокоюсь до тех пор, пока хоровое пение не полюбят все! Наверное, я уже всем надоела со своими идеями и проектами, но я знаю, что единомышленники у меня есть. И кто хочет двигаться со мной — присоединяются. Что меня безмерно радует — это соцсети, с помощью которых можно следить за хоровой ситуацией в стране. Я внимательно просматриваю «Инстаграм» моих коллег и вижу, что творится в Казахстане, что поет хор в Минске, наша Алинка Мухаметжанова «шпарит» в Кисловодске — создала свой коллектив с необыкновенным «лицом». Я очень хочу, чтобы хор был нескучным, у нас в республике — точно. У меня очень амбициозные планы, пусть и знаю, что я «одна в поле воин». Хочу, чтобы эта республика запела, хором — до этих пор не угомонюсь. 9 Мая я видела эти лица — когда народ на нашей акции запел «Батяня-комбат». Горящие глаза, открытые рты — я знаю эту энергетику! Когда человек поет — он точно счастлив. Некоторые возмущаются, что на татарском телевидении много поют. Так это же хорошо! Значит, мы намного счастливее остального российского народа, который в мире стоит на 68-м месте в рейтинге по уровню счастья, — уверена Таминдарова.

Таминдарова рассказывает, что сначала ее огорчала текучка в коллективе, но за последние годы хор сложился. Она говорит, что понимает: люди должны расти

Виртуозная «Фазыл чишмәсе» и «Бог — в подробностях»

— В этом году 8 Марта удалось начать праздновать удачно и заранее, — говорит руководитель коллектива. — Мы уже дали несколько концертов, и зрители несли нам цветы. Наша мужская часть коллектива (а пацанов у нас больше, чем девочек) тоже порадовала нас замечательными подарками. Для артиста это очень важно, ведь в праздники мы привыкли работать — таков уж наш удел…

Таминдарова рассказывает, что сначала ее огорчала текучка в коллективе, но за последние годы хор сложился. Она говорит, что понимает: люди должны расти.

— И теперь, когда я вижу своих хористов в других ярких коллективах — это и Большой театр, и ведущие ансамбли страны, и хор имени Александрова, — я очень рада их успеху. Включаю Первый канал — и вижу знакомые лица: Абдразаков, Ханбаба, Ваня Максимейко, все они когда-то пели у нас в хоре. Сильно радуюсь, когда вижу родные мордашки, считаю себя причастной, что не испортила им настроение к музыке, а была положительным импульсом. Гордость обуревает меня.

Однако попасть в хор Миляуши Таминдаровой и удержаться в нем не так просто. Главное, чем должен обладать участник ее коллектива — терпение.

— Не получается у нас пройти простыми путями, чтобы собрать нужный музыкальный результат. Если кто-то говорит, что «дьявол кроется в мелочах», то я предпочитаю говорить «Бог — в подробностях». И эти подробности нужно проработать до основания. Пусть зритель их и не увидит, но в том-то и штука — неприятных неожиданностей у нас не будет. Сейчас мы очень заняты «Татарской антологией» и недавно записали произведение «Фазыл чишмәсе» — татарская народная песня, которую все под гармошку поют. Но я ничего сложнее не встречала, ни одна додекафония и серийная техника по сложности с ней не сравнится — виртуознейшая песня, затратная до немыслимости. Это ведь только кажется — четыре часа песенки попел... А я, на самом деле, просто нуждаюсь в отдыхе после такой работы, мы все приходим опустошенными после такой репетиции. У меня в гримерке диванчик для этого есть, прихожу и ложусь. Это труднодобываемая история, — раскрывает секреты руководитель хора.

Работать в хоре Таминдаровой — все равно что получить второе высшее музыкальное образование

«Невежество — самая большая проблема»

Программа выступления готовится недолго, сложнее выстроить звук, систему обертонов и устройства вокального рупора, дыхания — вот без чего не зазвучит даже самая любимая публикой композиция. Вообще, работать в хоре Таминдаровой — все равно что получить второе высшее музыкальное образование. К слову, и к самой образовательной системе в музыке у нее есть существенные замечания.

— С сожалением должна признать, что основная масса певцов приходит с очень смутным представлением о музыкальной грамоте, элементарных вещах. Спросишь его, что такое миксолидийский лад или чем фуга отличается от фугетты — просто ступор в глазах. Очень много времени и сил требуется, чтобы восполнить эти пробелы. Надо сделать так, чтобы будущий музыкант сразу понимал — для чего он играет гамму, почему руку надо пианисту ставить «яблочком». Не просто ноты и гаммы перебрать, а сделать это красиво для слуха, так, чтобы даже учебный этюд Черни понравился слушателю. То есть техника должна идти в связке с пониманием — а для этого система образования должна быть заточена на какую-то цель. Музыкальная грамота, сольфеджио — все это не просто на бумаге и нотном стане, все это — для качественного исполнения, чтобы уметь передать музыкальные подробности. То есть, хочу сказать, после вуза мы получаем не готового певца, его приходится еще доучивать. А так быть не должно. Невежество — самая большая проблема.

В День Победы — петь о мире

Миляуша Таминдарова рассказала, что хор готовит очередной проект-сюрприз к 9 Мая, будет интересный концерт.

— Наряду с чудесными военными песнями я хочу петь песни мира. «Как прекрасен этот мир» — очень актуальная песня для Дня Победы. Она создает настроение, с такой музыкой начинаешь больше ценить то, что сегодня имеешь. Я считаю, что пение утихомиривает многие социальные вопросы, это же «выхлоп» энергии. Когда люди поют, они объединены общей идеей, они снисходительны к недостаткам и много прощают. Я считаю, что это мощный социальный, политический и идеологический инструмент, — уверена руководитель камерного хора Татарстана.

Она добавила, что коллектив с нетерпением ждут на гастроли в Москву, впереди немало проектов в Казани, один из которых — участие в «Пасхальном фестивале».

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов