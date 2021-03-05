Бизнес-аккаунт дня: эксклюзивные кружки и броши от челнинки Марии

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 14

Молодой скульптор и фотограф Мария Перцева родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Но судьба занесла ее сначала в Казань, а потом в Набережные Челны, где она сейчас живет с супругом и дочкой. Девушка при помощи изделий из полимерной глины превращает обычные кружки в эксклюзивные. За счет каких ресурсов развивать свой профиль, привлекая больше подписчиков, — советы дают эксперты СММ-агентства в рамках спецпроекта «Реального времени».

Много терпения и никакого волшебства

Как рассказывает Мария, в автоград она отправилась в поисках работы, поскольку долго не могла найти свое место в столице республики. И так получилась, что ей предложили стать фотографом в одной из челнинских студий. Мария Перцева всегда была творческой личностью, любила рисовать, и свой талант она решила применить в лепке. Новым увлечением стали поделки из полимерной глины, изготовление которых вскоре стало источником дохода для молодой семьи. Среди заказчиков Марии — люди из разных уголков России. Но ни один заказ, хоть тематика одна и та же, например герои мультфильмов или сериалов, не похож на другой. На изготовление одного изделия уходит 2—3 дня: мало слепить детали, самое сложное — раскрасить.



— Благодаря тому, что я ценю свое творчество, я не беру миллион заказов, могу отказаться от того, что не хотела бы делать, могу несколько раз переделать заказ, чтобы ближе подойти к совершенству — много терпения и никакого волшебства, — рассказывает о своем деле девушка.

Сегодня на профиль Марии подписаны 700 человек. Как развивать бизнес-аккаунт — рекомендации дает одно из крупных СММ-агентств Поволжья Social lift, которое уже 8 лет работает на рынке digital-агентств, а в списке проектов у него бренды с мировым именем, крупные предприятия и финансовые компании.

Бизнес-профилю — соответствующий ник

Название аккаунта . Понятен выбор автора аккаунта продвигать бизнес через личный бренд, но если есть планы по выходу на новую, не знакомую с Марией аудиторию, то название стоит изменить и адаптировать под поисковые запросы. Иначе она просто лишает себя бесплатного трафика — людей, которые просто ищут подобные изделия. Имя аккаунта. «Начинающий скульптор» — имя профиля влияет на индексацию в поиске и должно отражать род деятельности. Пользователь ищет сам продукт или оригинальный подарок. Не все даже задумаются, что в запрос можно включить слова, связанные с таким искусством, как скульптура. Аватар. Аналогичная история. На фотографии приятная девушка, и в сочетании с названием аккаунта не достигается нужный эффект: новый пользователь захочет перейти на данную страницу только с намерениями познакомиться. Без открытия страницы совершенно не понятно, чем девушка занимается. БИО. Информация структурирована и написана четко, есть разделительные эмодзи, присутствует акцент на магазин и доставку. Чего не хватает? Нужно добавить больше информации про сам продукт, про его пользу и применение. Стоит провести анализ своих заказов и поступающих на страницу вопросов. Кто покупает такие изделия? Для какого случая? Что им важнее всего при выборе? При этом выделить свои конкурентные преимущества: возможно, вы очень быстро изготавливаете заказ, оригинально упаковываете его, используете только экологичные материалы и краски. Исходя из полученных ответов и стоит построить позиционирование аккаунта. Ссылка в описании. Добавлена ссылка на интернет-магазин. В описании профиля есть подводящий к переходу текст.

Количество подписок — не больше 20% от числа подписчиков

Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. Иное соотношение наводит на мысль, что аудитория набирается при помощи массфолловинга. Стоит почистить подписки, оставив только действительно интересующие вас аккаунты и страницы ваших клиентов. Раздел «отметки». Стоит работать над увеличением количества отметок вашего аккаунта. При условии, что вы добавляете к продукту личный бренд, допустимо наличие милых семейных фотографий. Одним из способов получения дополнительного охвата и запуска сарафанного радио может стать предложение скидки или бонуса всем покупателям, которые после получения заказа напишут отзыв и опубликуют вашу работу с отметкой профиля.

Один совет — одна сториз. И придумать фирменный хештег

Архивы присутствуют и регулярно обновляются, но стоит задуматься о добавлении фирменных обложек. Не хватает самых главных архивов: «ассортимент», «в наличии», «отзывы». Есть архив с советами по уходу, но, увы, в нем только одно перегруженное текстом изображение. Советуем придерживаться правила: «один совет — одна сториз», обязательно добавить видео. При публикации сториз стоит добавлять интерактивные элементы — положительно влияют на уровень вовлеченности в профиле.

Сейчас в разделе IG TV находится только мотивирующее на творчество видео. Используйте его с большей пользой для вашего бизнеса: показывайте видео процесса, проводите прямые эфиры, давайте советы по уходу, рассказывайте про саму себя и ваши первые шаги в бизнесе. Поверьте, людям это очень интересно.

Хороший, вовлекающий и вызывающий желание возвращаться на страницу контент. Есть достойное обоснование цены, ответы на возражения, интересное описание процесса и каждого изделия. Присутствуют эмоции и юмор, но это идет только в плюс данной странице, есть фирменный стиль. Стоит добавить фирменный хештег, который можно будет прописать в описании профиля и указывать в каждой публикации.

В дальнейшем необходимо работать над разнообразием рубрик, возможно, разделить публикации в зависимости от направленности работ (персонажи, бренды, детские, тематические и т.д.). Обратите внимание на размещаемые видео — сейчас они публикуются не в рекомендованном соцсетями формате.

Не забывать про вовлекающий и игровой контент

На данный момент не проводятся конкурсы и отсутствует игровой и вовлекающий контент. Проведение конкурсов позволяет расширить границы и увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество «сарафанных» заказов, что очень актуально в преддверии праздников. Конкурсы могут стать поводом для привлечения новых партнеров, отличным поводом для размещения у блогера. Также этот инструмент позволяет узнать лучше своего клиента и провести мини-исследование.

Ведется активная и оперативная работа с комментариями. Что исправить? Давайте более информативные ответы, не ограничивайтесь «спасибо» и эмодзи, выводите клиентов на разговор, подводите к продаже.

Если хотите дальнейшего продвижения, то стоит задуматься о запуске рекламного продвижения: таргетированная реклама, работа с блогерами. Это позволит дать правильный старт вашему бизнесу и значительно увеличить число заказов. Желаем успеха!