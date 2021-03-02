Ставки сделаны: состав сборной на ЧМ по фигурному катанию не самый очевидный

Но главное, чтобы турнир состоялся

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной страны для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет 22-28 марта в столице Швеции. Предстоящий турнир носит статус предолимпийского, а значит вопрос о защите и получении квот стоит особенно остро. О том, кто представит Россию на турнире, — в материале «Реального времени».

Чемпионату мира быть, а флагу и гимну России — нет

Для российских фигуристов чемпионат мира станет еще и первым международным соревнованием после декабрьского бана от WADA. Нашим спортсменам предстоит выступить без флага, гимна и под аббревиатурой FSR (Figure Skating Russia). Подобное для нашей страны не в новинку, лыжники и биатлонисты уже опробовали на себе отсутствие российской идентичности. Но фигурное катание — это другое, здесь по умолчанию ожидают золотые медали во всех видах соревнований.

Помимо этого обещают беспрецедентные меры безопасности связанные с пандемией коронавируса. Турнир пройдет в так называемом «пузыре». Все причастные будут ограничены в передвижениях, одного спортсмена сможет сопровождать лишь один тренер, а все общение с прессой состоится в онлайн-формате. Также вероятно, что соревнование пройдет без зрителей, за три недели до старта билеты так и не поступили в продажу.

Но самое главное здесь — турнир перенесен не будет. Организаторы чемпионата мира еще в январе успели успокоить фигурнокатательное сообщество, что коронавирусом шведов не запугаешь. Хотя все внутренние соревнования по фигурному катанию в Швеции были завершены досрочно.

Для российских фигуристов чемпионат мира станет еще и первым международным соревнованием после декабрьского бана от WADA. Фото: isu.org

А как же в России без меняющихся на ходу правил?

Изначально исполкомом Федерации было озвучено, что только победителям национального первенства гарантированы места в составе сборной на чемпионате мира. Позже президент Федерации Александр Горшков пояснил, что окончательный состав команды будет определен по результатам финала Кубка России, но за две недели до начала турнира с него по разным причинам снялись почти все призеры чемпионата страны.

А за два дня до старта, Горшков напомнил о документе, согласно которому, команда на главные старты формируется по принципу, когда два места отправляются по результатам, а третье — по решению тренерского совета. Мало кто подверг сомнению справедливость этого положения, но факт видоизменяющихся правил смутил многих.

Вот и итоговая заявка оказалась не без сюрпризов. Правда, это не касается самого легко прогнозируемого вида фигурного катания — танцев на льду. Постоять за честь страны и побороться за медали предстоит трем российским дуэтам: чемпионам Европы Виктории Синициной и Никите Кацалапову, чемпионам России Александре Степановой и Ивану Букину, а также серебряным призерам чемпионата страны Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро.

Отсутствие на мировом первенстве четырехкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона должно прибавить нашим танцорам настроения, а наличие американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью вынуждает держаться в тонусе. При таких раскладах российские танцоры будут главными фаворитами турнира.

Туктамышева — рок-звезда сборной

Удивительная ситуация на этот раз сложилась в женском одиночном катании (хотя когда было иначе?). В последние годы нас приучили, что претенденток на главные старты там всегда больше, чем положенных квот. Но пандемия и сюда внесла свои коррективы.

По сути за третью путевку спорили всего две фигуристки, одна из которых в лице Алены Косторной, уже после короткой программы дала зеленый свет Елизавете Туктамышевой. Подопечная Евгения Плющенко испытывает сложности с восстановлением здоровья после перенесенного коронавируса и провалила финал Кубка России. Ни слезы после короткой, ни отличный прокат в произвольной программе не позволили чемпионке Европы отобраться в Стокгольм.

Теперь Туктамышева едет на чемпионат мира в качестве рок-звезды. Наличие мультиквадисток Анны Щербаковой и Александры Трусовой, претендующих на самые высокие места, развязывает Елизавете руки, как и отсутствие высоких ожиданий вкупе с давлением за результат. Это вовсе не значит, что фигуристка с тройным акселем едет на мир статисткой, скорее, что она может позволить себе немного больше, чем остальные. Тем более что соперниц на мировой арене у российских девушек меньше, чем на любом внутреннем первенстве.

Теперь Туктамышева едет на чемпионат мира в качестве рок-звезды. Фото: fsrussia.ru

Открытие нынешнего сезона — Анастасия Мишина и Александр Галлямов своими блестящими прокатами в финале Кубка России не оставили шансов конкурентам. Третья путевка по праву досталась новым звездам Тамары Москвиной. Теперь они вместе с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским и чемпионами России Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым едут на турнир делить медали чемпионата мира и выяснять, кому какое место отведено в очереди за пьедестал.

Семененко — не самый очевидный выбор среди мужчин

Перед самым сложным выбором Федерацию поставили представители мужского одиночного катания. На данный момент это единственный вид, где у нас всего две квоты, а значит главная цель делегируемых фигуристов не просто сохранить количество путевок, но и приумножить их до максимальных трех. Для этого сумма мест двух лучших представителей страны не должна превышать цифру 13. Задача трудная, но выполнимая.

К ее решению тренерский совет решил привлечь чемпиона России Михаила Коляду и Евгения Семененко — победителя юниорского первенства и финала Кубка страны. И если кандидатура Коляды сомнений не вызывает, то Семененко не самый очевидный выбор. Одиннадцатое место на взрослом чемпионате России — это худший результат среди всех претендентов на поездку на главный старт сезона. Федерация удивила и приняла рискованное, но не противоречащее спортивному принципу решение.

И если кандидатура Коляды сомнений не вызывает, то Семененко не самый очевидный выбор. Фото: fsrussia.ru

Любопытно, что до сих пор нет информации о запасных. Помимо банальных травм от которых не застрахован ни один спортсмен, риск заразиться коронавирусом по-прежнему сохраняется. А значит замены могут понадобиться. Возможно, федерация держит в уме вариант с закрытыми прокатами, где в спокойной обстановке посмотрит на других кандидатов для участия в чемпионате мира.

Уж слишком неоднозначным кажется отказ от целой плеяды не менее сильных и точно более опытных фигуристов-одиночников, чем Семененко, у которого нет ни опыта выступлений на серьезных международных соревнованиях, ни запредельного контента, ни авторитета перед судьями. Да, наша мужская сборная не может похвастаться вторым твердым номером, но невозможно не брать в расчет прошлогоднего чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Есть еще и Макар Игнатов, который завоевал серебро на чемпионате России — турнире, являющимся главным отборочным стартом. Андрей Мозалев входит в сборную и является чемпионом мира среди юниоров. Марк Кондратюк, у которого в активе бронза российского чемпионата и который удивил всех необычайно собранным выступлением на Кубке Первого канала.

Никто из них не провел ровный сезон, но и не опускался ниже определенного уровня. От этого еще больше непонятны слова представителей ФФККР, которые заявили, что разногласий по кандидатурам в сборную у них не было и что она была сформирована по результатам спортсменов. Получается, что тренерский совет в полном составе уверен в своих действиях и полностью отдает им отчет.

В противном случае будет очень обидно остаться на Олимпийских играх в Пекине без максимальной квоты. Ведь в нашей мужской сборной давно не было такого количества интересных и достойных фигуристов, способных составить не только внутреннюю конкуренцию, но и бороться за пьедестал на международных соревнованиях.

Гузяль Якубова