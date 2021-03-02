Бизнес-аккаунт дня: эко-кровати от учителя истории из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 11

Радик Валеев — учитель в одной из школ Альметьевска, а по совместительству — владелец интернет-магазина эко-кроваток. C рождением детей в семье педагог задумался об открытии собственного бизнеса. Как развивать свой аккаунт в сети «Инстаграм», чтобы увеличить число подписчиков — потенциальных заказчиков? Рекомендации в очередном выпуске спецпроекта «Реального времени» предлагают SMM-специалисты.

Дочки как драйвер для открытия бизнеса

Радик Валеев преподает в одной из альметьевских школ историю и обществознание. Вместе с женой воспитывает двух дочек. Именно они подвигли главу семейства основать свое дело — открыть интернет-магазин по продаже детских кроватей из древесины. Как рассказывает Радик, после того, как дочери выросли из кроваток для новорожденных, стал вопрос о покупке новой мебели для сна. Главными требованиями родителей были — безопасность, комфорт, натуральные материалы и цена.

— То, что предлагал рынок, нас вообще не устраивало, — рассказал Радик, — В основном современные кроватки производят из прессованных опилок, склеенных химрастворами — ДСП, а значит ни о какой безопасности нет и речи. К тому же они громоздкие и некрасивые.



После продолжительных поисков выбор родителей пал на стильные кроватки из массива березы. Правда, покупка двух кроваток сильно ударила по бюджету молодой семьи. Тогда Радик Валеев и решил заняться реализацией эко-кроваток, но на выгодных и для своей семьи, и для заказчиков условиях, помогая сэкономить родителям. Помимо явных преимуществ эко-кроваток, молодой предприниматель предлагает своим клиентам выгодные финансовые условия, а также скорость доставки.

Сегодня численность подписчиков в аккаунте альметьевского бизнесмена и учителя — чуть больше тысячи человек. О том, как сделать бизнес-аккаунт более популярным, и привлечь, тем самым, больше заказчиков, расскажет эксперт и совладелец контент-агентства «Без воды» , его креативный директор Алиса Лисовая. По итогам 2020 года ее агентство заняло 38-ю позицию рейтинга Известности SMM-агентств России интернет-издания о digital, social и креативном маркетинге «Лайкни».

NB — визуальное оформление и тексты

Самая распространенная ошибка большинства профилей небольших компаний, считает Алиса — отсутствие стратегии. Многие начинают работу в соцсетях с постинга «лишь бы заполнить аккаунт». Начинать нужно с разработки SMM-стратегии. И это не так страшно и сложно, как звучит. Чего же не хватает аккаунту:

Общего визуального оформления профиля. Сейчас есть много некачественных разрозненных фотографий. Иногда встречаются просто фотографии детей, в которых не совсем имеется смысл, учитывая, что и текста под ними тоже нет. Нужно добавить «графические» посты. Проработать визуализацию можно с дизайнером, но, если такой возможности нет, то, используя разные приложения, можно сделать хотя бы минималистичные посты с надписями на фото. Часто под постами отсутствуют тексты. Не обязательно писать длинные полезные посты. Но совсем без текстов оставлять посты нельзя, тем более, если вы выкладываете какой-то конкретный продукт. Опишите его преимущества, размеры, возможные конфигурации, условия заказа и доставки, стоимость. Что касается хайлайтс, то тут два момента: классно, что есть сохраненные отзывы, но остальные хайлайтс заполнены малоинформативно. Они могут и должны продавать. Попробуйте написать все параметры кроваток, особенности эксплуатации и сборки. Хайлайтс «О нас» я бы совсем удалила, там нет информации, которая относится к производству.

Все любят видео

В целом сейчас аудитория любит смотреть видео. Попробуйте внедрить в контент видео-форматы, они вызывают больше доверия.



Например, снимите процессы производства и покраски, процесс сборки кроватки или просто снимите видео с рассказом о том, что из себя представляет конкретная модель, что за усиленное основание и какие варианты дизайна возможны.

Описание профиля неплохое, но совсем нет информации о доставке и возможностях заказа. Плюс, я бы советовала завести сервис для создания мульти-ссылки, например, Taplink, чтобы разместить там всю основную информацию о вашей компании и сделать каталог продукции, пока нет собственного сайта.

В целом, аккаунту нужно про продвижение. Возможно, есть еще другие каналы продаж, и собственника вполне устраивают текущие продажи. Но социальные сети сейчас не только «должны быть», они должны транслировать ваш бренд, позиционирование, выстраивать коммуникацию с аудиторией, и при грамотном комплексном подходе генерировать лиды и продавать.