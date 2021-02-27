Опрос предпринимателей: что стало главной проблемой бизнеса в 2021 году?
Слабый спрос остается главной проблемой бизнеса в 2021 году. Аппарат бизнес-омбудсмена провел мониторинг, результаты которого утешительными назвать крайне сложно. По ним почти каждая десятая российская компания готовится к закрытию. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели констатировали основные проблемы «постковидного» бизнеса: сокращение спроса, недостаток «дешевых» кредитов и рост налогов. Подробнее — в субботнем задачнике.
Бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы в 2021 году, сообщает РБК. Примерно каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию, по данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос. Его назвали главной трудностью 59,8% респондентов. В тройку проблем вошли невозможность выплатить налог на имущество или деньги за аренду (27,3%), а также нехватка средств на зарплаты и страховые взносы (25,3%).
Изменились ли проблемы вашего бизнеса в 2021 году по сравнению с прошлым годом? Что вы назвали бы главным препятствием сегодня?
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Булат Кадиров директор ООО «Премиум Сервис»
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Главная проблема, конечно, — это слабый спрос. Оптимизация расходов зависит от управленческих способностей руководителя. Мы оптимизировали расходы, сократили штат, увеличили объем работы на каждого сотрудника. Это повлияло на то, что заработная плата стала больше. Лучше иметь пять довольных сотрудников, чем семь недовольных.
Если сравнивать 2020 год с 2019-м и с остальными — то по объему работы было сделано больше. 2020 год для нас, можно сказать, был самым удачным за последние десять лет. Мы не останавливались в работе. Участвуем в госконтрактах, занимаемся обслуживанием госучреждений, а они продолжали работать, поэтому мы входим в категорию предприятий, которые занимаются социальным обеспечением.
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Олег Скобельцын генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»
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Одна из проблем — отсутствие видения новых возможностей у предпринимателей, которые привыкли работать по-старому. Пока бизнес не перестроился. Часть людей-консерваторов, которые не захотят играть по новым правилам, уйдут. Остальные либо примут новые правила, либо на их место придут другие игроки. Это обычное дело, и тут нет проблем. Процесс естественный: пришло время перестраиваться, работать по-новому, воплощать другие идеи.
Например, у меня в период пандемии закрылся офис. И когда пандемия закончилась, я его не стал открывать, потому что все бизнес-процессы были перестроены и перепланированы на работу в онлайн-режиме. Таким образом, я сэкономил средства на аренду помещения.
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Нурислам Шарифуллин основатель сети P.Love, ресторанов Love.Ashe, Cream Coffee, «S.Love.Яне»
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Главная проблема — маленькая выручка, нехватка гостей и, как результат, все, что вы перечислили. На слабый спрос повлияла конъюнктура рынка, и нашим предприятиям не под силу ее изменить. У потребителей упали доходы, и как бы мы ни развивались, стимулировать спрос при такой экономической ситуации не получится.
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Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
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Я бы не сказала, что у нас что-то изменилось в работе. Да, пандемия подкосила, но это было во время самоизоляции. Наш бизнес напрямую связан с гостеприимством — конечно, отели и рестораны пострадали из-за ограничений. Однако благодаря помощи правительства в части МРОТ и налоговых отчислений мы смогли продержаться. Сейчас, как страшный сон, мы забыли время самоизоляции: есть посетители, мы можем платить зарплату и налоги. Поэтому не говорим о закрытии.
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Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»
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Да, одна из проблем — это снижение спроса. Вторая очень большая проблема для нашей компании — повышение налогообложения. У нас налоги повысились в 5-6 раз. Для нас это не проблема, потому что мы в принципе подготовились. Наша компания хорошо провела карантин. И сейчас достаточно эффективно работает. Но предполагаем, что некоторые наши конкуренты уйдут с рынка, и мы, возможно, воспользуемся этим.
К слову, налоги выросли не во всех бизнесах. Например, у нас был фиксированный налог с площади помещений, а теперь он зависит от доходов. Налоги на площадь выросли для ресторанов, кафе. И те, кто и раньше сводил концы с концами, конечно, уйдут с рынка. А компании с хорошим запасом прочности выдержат. Таким образом, рынок почистится.
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Ильгиз Камалеев генеральный директор компании «АТМ Волга»
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В этом году я приостановил бизнес. Основная причина — это понижение спроса и возникшая нездоровая конкуренция, созданная на родственных связях. Спрос упал до нуля. Новое дело открывать пока не планирую. Сейчас переключился в область инвестирования. Инвестирую в готовые, существующие компании. На бизнес повлияла пандемия. Это была последняя капля.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
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Главная проблема бизнеса сейчас в том, что он лишен доступа к «дешевым» деньгам. Мы даже необходимые для жизнедеятельности отрасли кредитуем под 21-22%. Банки без залога вообще не предоставляют кредитных линий. Бизнес находится на самовыживании. Могу рассказать о своем опыте: чтобы начать бизнес, мы закладываем квартиры, машины. Помощь государства условная: не мешайте, главное.
В этом году все это стало особенно критично, потому что отсутствует живая денежная масса. Для населения и предприятий становится актуальным замораживание денежных средств. Если раньше срок закрытия обязательств друг перед другом составлял месяц, то сейчас это может сдвигаться на 3-4 месяца и заканчиваться в судах и у судебных приставов. И это не потому, что люди не хотят платить, а от недостатка оборотных средств.
Если государство не развернется в сторону предпринимателей, то малый и средний бизнес погибнет. Что касается отчислений, то они неподъемны, когда требуется отдать почти 40% заработка. Сейчас я не вижу рычагов, которыми государство компенсирует понесенные расходы. В такой ситуации бизнес не планирует набирать больший штат специалистов. Чтобы не нести социальное бремя, многие уходят на аутсорсинг.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Из-за пандемии и ограничений на работу такая экономическая ситуация сложилась не только в России, но и во всем мире. Услуги и товары продавать стало сложнее. Замедление экономики повлияло на уровень потребительского спроса. В России это ощущается особенно остро. Нам повезло, мы с помощью различных методов улучшили эффективность работы. Эта ситуация многому нас научила, но экономические проблемы остаются, и работать стало сложнее. Впрочем, негативные моменты проходят, рынок сейчас очищается, и, наверное, в среднесрочной перспективе ситуация станет лучше.
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