Опрос предпринимателей: что стало главной проблемой бизнеса в 2021 году?

Главная проблема бизнеса сейчас в том, что он лишен доступа к «дешевым» деньгам. Мы даже необходимые для жизнедеятельности отрасли кредитуем под 21-22%. Банки без залога вообще не предоставляют кредитных линий. Бизнес находится на самовыживании. Могу рассказать о своем опыте: чтобы начать бизнес, мы закладываем квартиры, машины. Помощь государства условная: не мешайте, главное.

В этом году все это стало особенно критично, потому что отсутствует живая денежная масса. Для населения и предприятий становится актуальным замораживание денежных средств. Если раньше срок закрытия обязательств друг перед другом составлял месяц, то сейчас это может сдвигаться на 3-4 месяца и заканчиваться в судах и у судебных приставов. И это не потому, что люди не хотят платить, а от недостатка оборотных средств.

Если государство не развернется в сторону предпринимателей, то малый и средний бизнес погибнет. Что касается отчислений, то они неподъемны, когда требуется отдать почти 40% заработка. Сейчас я не вижу рычагов, которыми государство компенсирует понесенные расходы. В такой ситуации бизнес не планирует набирать больший штат специалистов. Чтобы не нести социальное бремя, многие уходят на аутсорсинг.