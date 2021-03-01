Бизнес-аккаунт дня: дизайнер из Альметьевска Дарья Балашова

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 10-я

Жительница Альметьевска Дарья Балашова занимается дизайном интерьеров квартир, домов, офисов, заведений общепита и других объектов. Девушка имеет степень магистра по специальности «Проектирование зданий», ее работы можно увидеть не только в родном городе, но и в Казани. Как лучше продвигать свои услуги в «Инстаграме» — рекомендации Дарье дают опытные SMM-специалисты в очередном выпуске спецпроекта «Реального времени».



В портфолио более сотни проектов

Молодой дизайнер Дарья Балашова живет в Альметьевске. Два года назад она окончила магистратуру КГАСУ. Школьное увлечение рисованием переросло в серьезные планы применить свой талант в профессиональной сфере. О дизайне Даше рассказала мама, когда увидела в ней тягу к переделке.

Стартом карьеры стал 2018 год, сегодня Дарья — опытный дизайнер интерьеров и архитектор, в ее портфолио — более сотни проектов. Параллельно она занимается и графическим дизайном.

— Люблю, когда заказчики полностью доверяют дизайнеру и просят смелых решений, — рассказывает девушка, — Дизайнер — еще и психолог: на основе анализа поведения, характера, выявления вкусовых предпочтений, «хотелок» и скрытых потребностей хороший дизайнер сразу видит, какой интерьер будет идеален именно для вас. Порой человеку со стороны виднее, что нужно именно вам.

В Казани Дарья выполнила дизайн-проект для кафе Friends в стиле известного американского ситкома. Фото vk.com/designdariabalashova

Ее работы выполнены в разных стилях: русский прованс, сканди, эклектика и другие. Сама же она предпочитает «и классику, и лофт, и минимализм». В Казани Дарья выполнила дизайн-проект для кафе Friends в стиле известного американского ситкома. Среди ее заказчиков — не только татарстанцы, но и жители Москвы, Подмосковья и других регионов. В ее блоге в сети «Инстаграм» около 3 тысяч подписчиков.



Как сделать аккаунт более популярным — советы дает эксперт Карина Беленова, сооснователь и коммерческий директор контент-агентства «Без воды», которое было основано в 2017 году Алисой Лисовой и Кариной Ситдиковой (Белeновой). Через год агентство вошло в топ-80 в России и топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — проекты из самых разных сфер: рекламная кампания чемпионата мира по футболу — 2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана.

Интересные хештеги и грамотный подход к блогу

Описание профиля. Разделены личный и профессиональный аккаунт — это плюс. Причем из профессионального не пропала сама личность: фото Дарьи есть на аватарке и иногда встречается в профиле. Истории ведутся от первого лица. Это очень грамотный подход.

Часто предприниматели спрашивают, нужно ли отделять личный профиль от рабочего? Мы рекомендуем разделять, но не обезличивать рабочий профиль, а в личном можно иногда что-то показать из рабочего процесса. По описанию профиля мне понятно, чем занимается Дарья, где она находится и куда может приехать.

В описании есть интересный хештег #полезно_db, по которому можно увидеть экспертный, полезный, вдохновляющий и даже развлекательный контент. Я бы рекомендовала оставить только полезный контент, исходя из названия рубрики. А для других рубрик сделать свои навигационные хештеги, например: #отзывы_db, #проекты_db, #вдохновение_db, #до_после_db.

Также в описание профиля я рекомендую добавить способы связи: ссылку на WhatsApp или Telegram, возможно, мультиссылку, чтобы клиент сам выбрал мессенджер, который ему удобен.

Органичный визуал и живые видеоистории, но нет сторис

Честно, я засмотрелась на истории из хайлайтс. Так здорово Дарья показывает, как из пустого дома в черновой отделке получается шикарный интерьер по ее дизайн-проектам. Истории очень живые, видно, что Дарья сама приезжает и контролирует ход работ.

Мне не хватило только хайлайтс с информацией об услугах, стоимости и составе работ. Например, о выездной консультации.

21 февраля в профиле размещена публикация с розыгрышем, которая не вписывается в профиль по цвету и стилю. Предполагаю, что Дарья архивирует ее после окончания розыгрыша. Если не брать в расчет этот пост, то визуально лента наполнена органично. С декабря появился единый стиль оформления графических постов (текст на изображении). Классно, что есть и фото-, и видеоформаты контента.

На момент просмотра аккаунта в нем не было активных сторис. Рекомендуется хотя бы две-три истории в день размещать. Можно показать, как Дарья работает за компьютером дома или сделать анонс, что завтра планируется выезд на площадку.

Читать посты интересно и легко

Копирайтинг. Тексты к постам простые: что за проект, для кого. Наверное, больше здесь писать и не нужно. В полезных постах символов больше, читать их интересно и легко.

Гайды. Рекомендую Дарье присмотреться к формату контента «Гайд», в который можно собрать все свои работы: отдельно квартиры, дома, кафе, рестораны и т. д.

Хештеги. Дарья использует высокочастотные и низкочастотные хештеги. Высокочастотные, такие как #design, не имеет смысла включать в пост, так как под ними собирается контент со всего мира, топ обновляется каждые несколько часов и потенциальные клиенты вряд ли найдутся. Хештеги #дизайнинтерьераказань или #дизайнеральметьевск использовать можно, они, наверное, даже обеспечивают Дарье небольшой трафик.

Дарья использует высокочастотные и низкочастотные хештеги. Высокочастотные, такие как #design, не имеет смысла включать в пост, так как под ними собирается контент со всего мира, топ обновляется каждые несколько часов и потенциальные клиенты вряд ли найдутся. Хештеги #дизайнинтерьераказань или #дизайнеральметьевск использовать можно, они, наверное, даже обеспечивают Дарье небольшой трафик. Если есть необходимость в новых заявках, лучше использовать таргетированную рекламу.

Блог вызывает доверие к автору

Я заметила, что Дарья не всегда отвечает на комментарии под своими постами. Для повышения лояльности аудитории лучше не оставлять без ответа ни один комментарий. Там, где люди восхищаются, можно поставить сердечко и поблагодарить. На запрос о стоимости можно написать: «Отправлю подробности вам в директ». Специфика услуги позволяет так ответить.

Видно, что Дарья ведет профиль самостоятельно, чувствуется ее присутствие, что сразу вызывает доверие. Однако заметно, что времени у девушки на аккаунт немного — посты и истории выходят нечасто.

Если Дарья сможет найти в своем графике чуть больше времени на «Инстаграм», результат не заставит себя ждать. Желаю успехов!