День в истории: музей Баки Урманче, Тульский оружейный завод и праздник стекломойщиков

Чем примечательна дата 26 февраля

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 26 февраля, сразу два международных дня — неторопливости и борьбы с издевательствами. Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают стекломойщики. В этот день родились писатель Виктор Гюго, российский император Александр III, русская революционерка и супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, народный артист РСФСР Евгений Жариков, чемпион мира и Европы по баскетболу Станислав Еремин. Подробнее о самых занимательных событиях истории — в обзоре «Реального времени».

Уход Джалиля на фронт и создание музея Баки Урманче

26 февраля 1918 года Казанский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов учредил Совет народных комиссаров Казанской губернии. В его состав вошли 11 комиссаров. Большевики и левые эсеры получили по 5 мест, социал-демократы-интернационалисты — 2, анархисты — 1 место. Совет образовал губернский военный комиссариат, революционный штаб с неограниченными полномочиями, а также избрал Сахиб-Гарея Саид-Галиева комиссаром по делам национальностей.

В этот день в 1942 году татарский поэт и журналист Муса Джалиль был направлен батальонным комиссаром на фронт. До этого он прошел обучение на курсах политработников, которые работали в Мензелинске. За самоотверженный подвиг в годы Великой Отечественной войны казненный в немецкой тюрьме смерти в числе других патриотов-подпольщиков Джалиль был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза (1956 г.) и лауреата Ленинской премии (1957 г.).

Муса Джалиль, 1941 год. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

26 февраля 1999 года в Казани на улице Щапова открылся музей Баки Урманче — в целях увековечения памяти выдающегося деятеля татарской культуры XX столетия, народного художника Татарстана и Российской Федерации, лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, скульптора, живописца и графика.

Сегодня свой день рождения празднует чемпион мира и Европы по баскетболу Станислав Еремин. Он был наставником УНИКСа.



Тульский оружейный завод, установление дипломатических отношений с Японией

В 1712 году именным указом Петра I от 26 февраля была основана казенная оружейная фабрика, на базе которой и сегодня работает современный Тульский оружейный завод. Фабрика начала работу в 1714 году, к 1720-му здесь трудилось уже до 1200 оружейников.

Предприятие было оснащено прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры. Применение самых передовых технологий XVIII века значительно повысило качество выпускаемого оружия, и, как результат, в одном из царских указов тульское оружие было признано за эталон.

Фото culture.ru

В 1924 году в этот день постановлением ВЦИК город Грозный наградили орденом Красного Знамени («За героическую вооруженную борьбу трудящихся против контрреволюции и последующее восстановление нефтяной промышленности»).

Также 26 февраля 1925 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Японией (прерваны 9 августа 1945 г., восстановлены 19 октября 1956 г.). Российско-японские отношения развиваются поступательно, при этом отягощающим фактором двусторонних отношений являются территориальные претензии Токио на южные Курильские острова (остров Итуруп, остров Кунашир и Малая Курильская гряда). Ввиду этого между двумя странами по-прежнему не заключен мирный договор.

День неторопливости и день борьбы с издевательствами

В 1878 году 26 февраля французский филолог Литтре предложил ввести термин «микроб». Он сложил два греческих слова: «малый» и «жизнь». Французское слово быстро прижилось и было заимствовано из французского другими языками.

День стекломойщиков ежегодно отмечается 26 февраля во многих странах мира. Инициатором учреждения праздника выступила ассоциация американских мойщиков окон. Стекломойщики в мегаполисах работают в сложных условиях — на многометровой высоте — их называют промышленными альпинистами. Они допускаются к мойке окон, витрин и фасадов после прохождения обучения высотным работам.

Фото ask-promalp.ru

Международный день неторопливости отмечается ежегодно 26 февраля. Праздник зародился в Италии в 2007 году. Вместе с итальянцами событие справляют почти в сотне городов мира, включая столицы Франции, Англии и США. Этот день советуют посвятить делам, на которые не хватает времени в будни: провести его с семьей, посетить выставку или другое культурное мероприятие.

В Риме визитной карточкой праздника стал «Медлительный марафон», по правилам которого участники проходят без остановок дистанцию в 300 метров. Главное условие конкурса — преодоление трассы не менее чем за 87 минут. В Милане в этот день выписывают символические штрафы слишком торопящимся пешеходам.

Международный день борьбы с издевательствами — это специальное мероприятие, проводимое каждые полгода, участники которого подписывают и надевают розовую «рубашку-клятву», чтобы открыто выступить против издевательств. Мероприятие проводится в школах, на рабочих местах и в организациях в 25 странах по всему миру в последнюю пятницу февраля.

Цвет рубашек основан на кампании, начатой Трэвисом Прайсом и Дэвидом Шепардом, двумя учениками, которые встали на сторону сокурсника, над которым издевались за то, что он носил в школе розовую рубашку.