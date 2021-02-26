Конец кредитным каникулам, реестр требований и СаНПиН: новое для бизнеса в марте
Весна-2021 также подарит россиянам новый закон о персональных данных и приоткрытые границы
1 марта банки могут начать отменять кредитные каникулы — заканчивается срок действия первого пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. С началом весны онлайн-ресурсам придется соблюдать новый и более жесткий закон о персональных данных, коммунальщиков заставят ежедневно убирать во дворах, а кадастровые работы могут финансировать и частники. Со следующей недели также Минцифра должна выкатить пробный «реестр для бизнеса» со всеми требованиями к предпринимателям, а «госуслуги» стать «обновленными и стабильными». Эти и другие новшестве — в обзоре «Реального времени».
Заканчивается программа «ковидной» поддержки бизнесаПечальная новость для предпринимателей. С 1 марта банки и МФО могут отказывать в предоставлении кредитных каникул заемщикам, которые столкнулись с падением доходов в пандемию, и вернутся к практике назначения пеней и штрафов за просрочку задолженности. Причина — программа поддержки бизнеса ФОТ 2.0 завершает свое действие с началом весны.
Благодаря программе выдали 227 000 кредитов, а полученные деньги позволили бизнесменам сохранить 5,2 млн рабочих мест. Бизнесу, впрочем, остается надеяться на новый пакет мер, который правительство сформировало в середине февраля этого года: предположительно в новой программе поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию, будут кредиты по нулевой ставке на зарплаты, списание долгов по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов малому и среднему бизнесу при найме нового персонала, упрощение перехода компаний на общий режим налогообложения. Данный пакет мер обойдется бюджету примерно в 200 млрд рублей.
Фото: rg.ruПроработать все пять мер поддержки и оценить потребность в их финансировании — такие поручения даны Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС). При участии Центробанка и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП) они должны были сделать это до 1 марта.
Впрочем, российский премьер Михаил Мишустин уже заявил, что на новую программу потратят лишь 7,8 млрд рублей. Для сравнения — одна Москва на поддержку бизнеса прошлой весной потратила 85 млрд рублей.
Новая программа предусматривает займы по низкой ставке в размере 3% вместо прежних 2%, при этом бизнесмены смогут не выплачивать долг и проценты в течение первых шести месяцев. Зато решение о запуске очередной льготной кредитной программы для поддержки предпринимателей под названием ФОТ 3.0 уже одобрил президент Владимир Путин.
Мелких продавцов обяжут принимать карту «Мир»С 1 марта и до 30 июня расширяется круг продавцов, обязанных принимать оплату с помощью карт «Мир». Теперь прием к оплате такой карты обязаны будут обеспечивать продавцы и владельцы сайтов-агрегаторов с выручкой более 30 млн рублей за 2020 год (ранее порог был 40 млн рублей), согласно федеральному закону от 31 июля 2020 года.
Фото: akket.comС 1 июля 2021 года под обязанность принимать такую карту подпадут еще более мелкие магазины — с выручкой до 20 млн рублей. Что, по мысли спикера Госдумы Вячеслава Володина, «значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир»».
Новый закон о персональных данныхС началом весны граждане при заполнении согласия на использование общедоступных данных будут самостоятельно решать, что из информации (фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, электронная почта, адрес) может попасть в открытый доступ, а что нет. Одновременно операторы обязаны будут удалять персональные данные по запросу пользователей.
Теперь молчание и бездействие не может считаться согласием на обработку данных — «по умолчанию». Операторы отныне обязаны оформлять согласие на обработку таких сведений. Появится и возможность запретить передачу данных вообще «неограниченному кругу лиц».
Фото: buhgalteria.ruЗакон от 30 декабря 2020 года придется прочитать владельцам (операторам) онлайн-ресурсов и сервисов, которые позволяют пользователям делиться информацией с неограниченным кругом лиц, а также операторам, использующим в своей деятельности информацию из открытых источников (в частности СМИ, компаниям, использующим системы мониторинга поведения в сети интернет).
Новые СаНПиН1 марта 2021 года вводятся новые санитарные требования, которые коснутся не только качества питьевой воды, но и содержания городских территорий, зданий и жилых помещений и правил складирования бытовых отходов. Согласно новым СанПиНам, во дворах с подъездами будет запрещено проводить разгрузочные и погрузочные работы, на придомовой территории — запретят мойку автомобилей, проверку тормозов и настройку сигнализации.
Жестче станут требования к частоте и качеству уборки: в подъездах влажная уборка должна проводиться ежедневно, ежедневно же коммунальные службы должны будут проводить уборку дворов с обязательной обработкой антигололедными средствами зимой. Документ будет действовать пока до 2027 года, и в теории предполагает существование «дворов с зелеными насаждениями и их поливом в теплое время года, проездами и тротуарами с твердым покрытием и хорошим освещением».
Конец маркировке водыОдновременно первого же марта завершится эксперимент по маркировке бутилированной воды, который стартовал 1 апреля прошлого года: он включал воду природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.
Фото: print-apply.ruИзначально участники оборота участвовали в эксперименте на добровольной основе, порядок проведения которого определили Минпромторг и Минсельхоз. По состоянию на середину января правительство России не включило бутилированную воду в перечень товаров, которые нужно маркировать, хотя проект распоряжения был одобрен в конце декабря прошлого года.
Реестр требований для бизнеса1 марта Минцифра России должна запустить в опытную эксплуатацию интернет-портал с обязательными требованиями для бизнеса, а в полную силу он должен заработать с 1 июля. Реестр консолидирует информацию по всем требованиям в зависимости от сферы экономической деятельности — от нормативных источников требований до возможных санкций за их нарушения.
Сам реестр будет регулярно обновляться. Эти требования бизнес обязан будет соблюдать уже после срабатывания «регуляторной гильотины». Вносить сведения в реестр уполномочены федеральные ведомства, ведущие контрольно-надзорную, аккредитационную и лицензионную деятельность, а также «Роскосмос» и «Росатом».
По данным Минцифры, система реестра позволит автоматически распознавать в текстах нормативно-правовых актов обязательные требования и проверять их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения.
«Чтобы ничего не обвалилось»: «госуслуги» сделают стабильнееОдновременно же в марте должен заработать обновленный портал госуслуг. «Мы его серьезно усиливаем, чтобы при очевидно растущем спросе он работал эффективно, и ничего не обвалилось», — рассказывал в конце декабря 2020 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Фото: pnp.ruСейчас на портале 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала сейчас составляет 5 млн посетителей. Количество оказываемых услуг в день достигает 550 тысяч. Из-за пандемии прошлой весной мощность портала пришлось увеличивать, так как он не справился с нагрузкой после объявления новой услуги по детским выплатам. Новая версия портала должна стать более технологичной и готовой к самым высоким нагрузкам.
Ужесточение техосмотра перенесли на осеньГлавная новость весны для автовладельцев — они могут вздохнуть с облегчением, реформу техосмотра перенесли на осень. Предполагалось, что уже с 1 марта начнет действовать новая система прохождения ТО автомобилей — для борьбы «с нелегальным выпуском диагностических карт». Но из-за пандемии коронавируса правительство отложило процесс на полгода — до 1 октября, «чтобы у автовладельцев не возникло никаких неудобств».
В числе новшеств, во-первых, фиксация техосмотра с помощью фотографий (первый снимок — при въезде в сервис, второй — при выезде), которые с координатами, датой, временем и сведениями технического диагностирования должны будут направляться в электронную базу данных ЕАИС ТО (ведет МВД).
Фото: Игорь Самохвалов/pnp.ruВо-вторых, оформление диагностических карт в электронном виде — сомнительные диагностические карты будут аннулированы. При превышении числа приехавших на ТО автомобилей специальная программа откажется оформлять диагностические карты. Автовладелец не сможет пройти ТО, если в машине подтекает тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов, не работают стеклоочистители или есть проблемы с ремнями безопасности.
А ТО автобусов для транспортных перевозчиков возможно будет пройти только под контролем ГИБДД. Выдачу диагностической карты без проверки накажут штрафом на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации на дорогахЗато с 1 марта появится новый дорожный знак «Фотофиксация», который будут устанавливать в 150—300 метрах от зоны контроля стационарных и передвижных камер. В населенных пунктах указатели будут ставить только на въездах.
Фото: avtonovostidnya.ruЗнак получит номер 6.22 и фактически заменит собой аналогичную табличку, или знак дополнительной информации. В течение полугода новый информационный знак и табличка «Фотовидеофиксация» будут существовать параллельно, а уже с 1 сентября 2021 года такой знак дополнительной информации окончательно исчезнет из ПДД.
Пособия на детей больше не будут начислять автоматомК слову, именно до 1 марта 2021 года был продлен беззаявительный порядок начисления пособий на детей до трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов — по закону, вступившему в силу в ноябре прошлого года: «если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два и у семьи есть право на эти выплаты, заявление о продлении подавать не нужно».
Изменения распространялись на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. То есть со 2 марта малоимущим семьям для получения пособий придется снова подавать заявление и извещать органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства и других обстоятельствах.
Фото: Олег Тихонов
Депутаты ужесточили требования к «иностранным агентам»В марте вступит в силу новшество с уголовной ответственностью для физлиц-иноагентов — тех, кто не подал заявления об их включении в реестр Минюста. Наказание вводится и за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.
Одновременно 1 марта вступит в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. рублей.
Кадастровые работы смогут финансировать и частные лицаТакже в марте, с 23-го числа, будет расширен перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. С этой даты финансировать эти услуги можно будет не только за счет средств бюджетов субъектов России, но и за счет физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.
Нововведение, отмечают депутаты Госдумы, «позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества». Кроме того, вследствие этого уменьшится вероятность реестровых ошибок.
Фото: sosnovskoe35.ru
Дачную амнистию опять продлили — еще на 5 летТакже 1 марта должен был закончиться упрощенный порядок по оформлению садовых и жилых домов на садовых земельных участках. Как сообщал Росреестр, кадастровый учет и регистрация прав на них могли до сих пор проводиться без направления уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства таких домов. Правоустанавливающий документ на участок представляли, только если в ЕГРН не зарегистрировано было право заявителя на этот участок. При этом сведения о доме указывались в техплане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости.
Однако осенью прошлого года власти страны продлили «дачную амнистию» еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года. Таким образом, продолжит действовать упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.
На 5 лет продлили также переходный период для тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года и не получил разрешения на него.
Кипр, Грузия и США — приоткроют границыНаконец, весна немного приоткроет границы, закрытые до сих пор во многие страны из-за пандемии. Во-первых, с 1 марта россияне смогут отправиться в Грузию. Об открытии границ сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: но, чтобы попасть на территорию страны с помощью авиасообщения, необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. Сухопутные границы можно будет пересечь вообще только при наличие справки о вакцинации от COVID-19.
Фото: wikipedia.orgЗапрет на въезд должен снять и Кипр — но и эта страна пустит к себе только после предъявления теста на коронавирус как перед вылетом, так и по прилету в саму страну.
Наконец, посольство США в России с 1 марта возобновляет прием заявлений на туристическую категорию визы, но лишь для тех, кто может рассчитывать на получение повторной визы без прохождения собеседования.
Новые формы вида на жительство от МВДИз мартовских новшеств стоит упомянуть и новые формы бланков вида на жительство в России. С 1 марта его будут оформлять без ограничения срока действия, за исключением выдачи высококвалифицированному специалисту и членам его семьи.
Предусмотрена замена вида на жительство при достижении лицом 14, 20 и 45 лет. Кроме того, согласно приказу МВД от 3 июня 2020 года, бланк вида на жительство, выдаваемый лицу без гражданства, подлежит замене не реже одного раза в 10 лет для обеспечения безопасности информации, хранящейся в микросхеме документа.
Фото: pravpomosch.com
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