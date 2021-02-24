HR-проекты, парогенератор и девайс для воздухоочистки: что представили сегодня «Татнефтехиминвест-холдингу»

Своеобразный банк прикладных решений для татарстанской промышленности, который аккумулирует у себя «Татнефтехиминвест-холдинг», пополнился новыми разработками. Сегодня совет директоров холдинга заслушивал большую серию полезных проектов: кейс по утилизации вспененного полистирола прямо «на колесах», инновационные парогенераторы для быстрого разогрева нефтяных скважин. И прямо в зале заседаний испробовали миниатюрный фильтр с двигателем очистки воздуха от пыли, технологию собираются внедрять на Набережночелнинском бумажно-картонном комбинате в марте. «Испытатели» сработали профессионально — зал остался чистым.



Питерский технопарк — для малотоннажной химии Татарстана

Ни одно промышленное предприятие в XXI веке невозможно преобразовать без поставщиков продвинутых технологий по автоматизации и цифровизации. Для этих целей «Татнефтехиминвест-холдинг» приглашает разработчиков и поставщиков новейших достижений научно-технического прогресса выступить на заседании совета директоров холдинга. Наличие такой платформы значительно упрощает поиск будущих партнеров: презентации слушают первые лица крупных промышленных предприятий, отраслевые министры и, конечно, президент Татарстана как председатель совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Открыла сегодняшнее заседание совета директоров Елена Петрова, глава регионального инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, созданного на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Ее пригласили в Казань для обсуждения программы развития малотоннажной химии. Как пояснила сама Елена Петрова, в начале февраля с этой целью в РИЦ АФС приезжали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и заместитель генерального директора, вице-президент Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам» Лейсан Абзалилова. Главная цель — технологические возможности центра по разработке микрореакторных технологий синтеза и созданию продуктов малотоннажной химии.

Глава РИЦ АФС конкретно описала особенности каждого их трех супермощных реакторов, которые предназначены для опытных экспериментов в химии. Наиболее приближен к промышленности пластинчатый реактор, отметила она. По ее словам, повышение технологической готовности производственных предприятий достигается за счет технологических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач в области фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

Глава РИЦ АФС конкретно описала особенности каждого их трех супермощных реакторов, которые предназначены для опытных экспериментов в химии

РИЦ АФС заключил с Татарстаном соглашение о намерениях и приступил к проработке направлений взаимовыгодного сотрудничества. Правда, конкретные направления сотрудничества пока не определены, уточнила «Реальному времени» Елена Петрова. Другое направление — центр прототипирования, где создан российский 3D-принтер, который дает возможность создавать формы с глубокими внутренними полостями без отходов. «Принтеры, действительно, отечественные», — подтвердил Рафинат Яруллин.

Минниханов рекомендовал наладить с РИЦ отношения КФУ и КНИТУ-КХТИ. «Это революция, конечно. Тема интересная», — поддержал президент РТ.

Утилизация полистирола «на колесах»

После этого перешли к насущным проблемам по сохранению чистоты городской среды. Гендиректор казанской компании «Данекс» Евгений Никонов предложил использовать передвижные комплексы для утилизации отходов из вспененного полистирола. По его словам, мобильные комплексы способны собирать и перерабатывать отходы даже в самых отдаленных местах.

— Ежегодно производится около 15 млн тонн полистирола, — сообщил Никонов. — Он имеет плотность от 7 до 40 кг, поэтому в одну еврофуру помещается около 700 кг.

По этой причине стоимость транспортировки продукции оказывается выше, но захоранивать мусор невыгодно. «Оптимально перерабатывать его на месте», — рассказал Никонов и показал залу белую чушку.

Переработка экологически безвредна: при термической деструкции не происходит выделения стирола и других ядовитых веществ. По словам докладчика, комплексы работают в Набережных Челнах. Он попросил поддержки в части сбора полистирола у региональных операторов, помощь в организации складов хранения по республике и налоговыми стимулами. Новый передвижной комплекс будет запущен через 2 месяца.

«Оптимально перерабатывать его на месте», — рассказал Никонов и показал залу белую чушку

Бавлы — центр нефтяного оборудования

Нефтесервисная компания «Спецпромпрогресс» из Бавлов представила инновационный силовой парогенератор для разогрева нефтяных скважин. По словам замгендиректора Дмитрия Ветлужских, он применяется на месторождениях «Газпромнефти» в Бузулуке (самый северный район).

— Уникальность в том, что агрегат не требует водоподготовки, регистрации в Ростехнадзоре — достаточно подвести его к воде, — отметил он. — В зимнее время нефтяные скважины сильно замерзают, а при помощи этой установки можно отогреть оборудование. Максимальная температура пара от 160 до 180 градусов, мощность до 200 кг в час.

Кроме того, эта установка вырабатывать пар на солевом растворе, как показали испытания в «Татнефти».

«Это может пригодиться для аварийных служб, ЖКХ, — отреагировал президент Татарстана. — Бавлы — там много нефтяного оборудования, но подобных технологий еще не было».

Барнаульский «пылесос»

Барнаульская ГК «Сибфорс» впервые презентовала на заседании совета директоров технологии аспирации пыли для крупных предприятий. Отличительная особенность в том, что в их основе не классический циклон, который замедляет поток воздуха, и пыль оседает. Здесь ноу-хау — центробежная камера очистки, которая всасывает пыль на высоких скоростях, как домашний пылесос. По словам представителя компании Алексея Тимагина, в стране работает более 250 единиц оборудования.

Недавно был заключен первый договор в Татарстане. Набережночелнинский КБК заключил договор по установке линии для всего предприятия. «Это разработка профессора Злочевского, который поручил Гран-при в Сеуле. Есть четыре патента. Основное производство — в Барнауле, но рассматривается локализация в Челнах, чтобы проблемы с логистикой были минимальными», рассказал спикер. И прямо в зале заседаний испробовали миниатюрную установку очистки воздуха от пыли. Засыпали муку, на выходе получили отработанный шлак. «Если бы стоял классический циклон (вероятно, имеется в виду циклонный пылесос, — прим. ред.), то мы оказались бы в пыли», — пояснил Алексей Тимагин.

Прямо в зале заседаний испробовали миниатюрную установку очистки воздуха от пыли

— Это интересная технология — надо посмотреть, где мы используем воздухоочистку, — поднялся с кресла Минниханов, услышав рев двигателя. — На самом деле, очень интересно, — вдохнул он, убедившись, что пыль от муки не разлетелась по залу. У нас столько циклонов... Давайте, Минстрой, Минсельхоз, посмотрите! Обязательно воспользуется, — пообещал Рустам Минниханов, оценивая барнаульский агрегат.

Казахстанский хедхантер из Иннополиса

Последним выступил казахстанский гость Дастан Кокеев, глава фирмы «Абирой». Компания является одним из первых резидентов «Иннополиса». В отличие от остальных, «Абирой» не представляет продуктовых решений в техническом смысле. Она оказывает услуги по подбору квалифицированного персонала для высокотехнологичных проектов. «Мы решаем стратегические задачи топ-менеджмента по сопровождению корпоративных изменений, — сообщил гендиректор ООО «Абирой» Дастан Кокеев, уточнив, что работает более 20 лет в этой области.



Интересно, что, будучи в Татарстане, «Абирой» сумела наладить партнерские отношения с СИБУРом, «Ямал СПГ», Иркутской нефтяной компанией, но так и не сдружилась с татарстанскими компаниями. «Абирой» фокусируется на четырех направлениях: компетенции персонала, развитие мотивации, организационная инфраструктура, цифровая система. В качестве примера решения задачи по подбору персонала он привел кейс СИБУРа. При строительстве нефтехимического комплекса в Тобольске перед руководством стояла задача сдать объект в срок, но для этого ему необходимо было подобрать на ключевые посты подходящие кадры. Специалистов привезли из 10 подразделений СИБУРа со всей России. «Не было уверенности в подтверждении компетенции и необходимых допусках и разрешениях», — рассказал Кокеев. В результате за две недели была разработана платформа для выбора персонала.

Глава фирмы «Абирой» предложил реализовать подобный проект для «Татнефти», которая, как известно, занята подготовкой к строительству малеинового завода.

— Для строящегося завода «Татнефти» мы готовы предложить глубокое знание местного рынка, наш опыт по аутсорсингу и управлению персоналом, внедрение международных стандартов в обучение и развитие, — доложил Кокеев.

Схожие услуги по управлению строительством «Абирой» выразил готовность оказать для КМЭЗ, чешскому заводу «Данафлекс» и казанскому заводу «Кварт». На последний, похоже, цифровизация не успела заглянуть. Как отметил Дастан Кокеев, «подавляющее количество регистрационных действий в «Кварте» происходит на бумажной основе», и предложил перевести их на цифровую платформу. «Для нас важно понять, какие стратегические задачи вы ставите, и только тогда наши услуги будут полезными», — завершил выступление казахстанский гость.

На сегодняшнем заседании также были определены кандидаты в новый состав совета директоров

Кто войдет в новый совет директоров ТНХИ-Х

На сегодняшнем заседании также были определены кандидаты в новый состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»:

Рустам Минниханов, президент Татарстана;

Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ;

Альберт Каримов, министр промышленности и торговли Татарстана;

Наиль Маганов, гендиректор ПАО «Татнефть»;

Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана;

Альберт Нафигин, помощник президента Татарстана;

Алексей Песошин, премьер-министр Татарстана;

Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Валерий Сорокин, генеральный директор «Связьинвестнефтехима»;

Рифнур Сулейманов, директор АО «Татэнергосбыт»;

Шафагат Тахаутдинов, бывший директор «Татнефти» и помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности;

Раузил Хазиев, генеральный директор АО «Татэнерго»;

Ильдар Халиков, председатель совета директоров АО «Татэнерго»;

Мидхат Шагиахметов, министр экономики Татарстана;

Роман Шайхутдинов, вице-премьер Татарстана;

Рафинат Яруллин, генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга».