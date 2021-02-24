Как сохранить в Казани память о священных местах

Нужны ли городу памятные таблички на месте уничтоженных церквей и мечетей?

Фото: wikipedia.org (Боголюбская церковь, стоявшая на месте речного техникума)

В Казани утрачено множество храмов, особенно ценные и самые старинные были уничтожены в 1920—1930 гг. Лишь единицы восстанавливаются, остальные же — канули в небытие, и сегодня экспертное сообщество спорит о том, как сохранить о них память. Колумнист «Реального времени», казанский краевед, журналист и блогер Ян Гордеев в своей очередной статье для нашего издания вспоминает утраченные церкви и мечети Казани и рассуждает, нужны ли городу памятные знаки о них и в каком виде.



В 1920—1930-е годы Казань утратила около полусотни храмов



Эта тема периодически поднимается в Казани краеведами и верующими. Стоит кому-то по теме высказаться, и начинаются дискуссии, правда, на короткое время. По моим наблюдениям, согласных много больше, чем несогласных. И, хотя этот вопрос обсуждают уже несколько лет, почему-то он не решен до сих пор.

Речь идет о возвращении памяти местам на казанских улицах, где некогда стояли церкви и мечети. Не о восстановлении храмов, а об установке памятных знаков или табличек.

В Казани в годы борьбы с религией — 1920-е и 1930-е — были разрушены, разобраны, взорваны около полусотни православных храмов и монастырей. Те, что избежали печальной судьбы уничтожения, закрывались, перестраивались, превращались в клубы, столовые, хранилища, склады, гаражи, мастерские и так далее. Конечно же, у выживших сбивались кресты и купола.

Карта Казани XIX века (красным обозначены разрушенные после 1917 г. православные храмы). Источник: wikimedia.org

Казалось, что разрушительная волна прошла по касательной мусульманские общины. Мечети в Казани чаще закрывали, чем разрушали, и перестраивали под разные нужды. Обязательно разрушался минарет, иногда михраб, но основной объем здания сохранялся.

Настоящая волна разрушений мечетей в Казани началась уже в спокойные 1970-е годы. Тогда разрушили Казаковскую мечеть на улице Татарстан. Две пороховые соборные мечети на улицах Фрунзе и Сабан. Была разобрана Вторая соборная мечеть на улице Большой в Кировском районе. Вместе с этим продолжали сносить православные храмы: разбили бывшую Смоленскую церковь на Чистопольской. Разобрали Успенский храм на улице Кирова (сейчас Московская); на этом месте потом возвели «Пирамиду».

Казаковская мечеть. Фото: wikipedia.org

«В каждом храме в алтаре стоит ангел — не важно, закрыт храм или нет»

По логике многих краеведов, память храмового места необходимо сохранять из просветительских и гуманитарных соображений. Примерная формулировка такая: мы должны помнить, каким наш город был, и тем самым не допустить забвения или повторения мрачных страниц истории. Если невозможно воссоздать храм, то хотя бы установить памятный знак с надписью, что на этом месте, когда-то стояла церковь, она была освящена так-то и в такие-то годы и разрушена.

У людей верующих более фундаментальное убеждение. В исламе, в ханафитском мазхабе в частности (он преобладает среди мусульман России), земля, на которой стоит мечеть, будет священным местом вплоть до Судного Дня. Не имеет значения, что мечеть разрушена; место, где люди когда-то обращались к Всевышнему, и призывали Его, — особое.

То же самое мы видим в христианской традиции. Кажется эта мысль описана в «Философии культа» Павла Флоренского. В каждом храме в алтаре стоит ангел, и не важно, закрыт храм, разрушен или поруган, ангел остается на этом месте до скончания времен.

Атеисты могут снисходительно улыбнуться, но в данном случае мы говорим об основании верующих сохранять священные места в городе. Много ли таких мест в Казани? Да много. Большинство застроено, там идет обычная жизнь. Но некоторые из тех памятных мест представляют собой пустыри.

Например, упоминавшаяся выше церковь Смоленской иконы Божией Матери, что в Козьей слободе. Она стояла недалеко от нынешнего перекрестка улицы Чистопольской и проспекта Ибрагимова. Храм был построен замечательным архитектором Федором Николаевичем Малиновским в начале 1900-х годов

Через Козью слободу каждое лето проходил в Казань многолюдный крестный ход с иконой Смоленской Божией Матери из Седмиозерной пустыни. Смоленская церковь была построена как остановка на долгом пути.

В 1939 году ее разрушили наполовину и перестроили в Дом пионеров. Потом здесь был кинотеатр «Октябрь». Старожилы помнят здание необычной архитектуры для красного кирпича. Храм сломали полностью в начале 1970-х, а в 1980-е годы рядом построили два 14-этажных жилых дома: ул. Чистопольская, 1 и 3. Сейчас место, где стоял храм, представляет собой заросший деревьями участок — он хорошо виден на современной фотографии.

«Знаки не должны превращаться в туристические гайды»

Есть другой пример — красивая Вторая соборная мечеть в татарской части Адмиралтейской слободы, на Большой улице.

Ее возвели в конце 1890-х на деньги Сулеймана Аитова, сына Мухаметзяна. Богатый купеческий род Аитовых много жертвовал на нужды исламской общины в Казани. Они, например, выкупили землю под строительство будущей Казаковской мечети. К сожалению, она тоже была снесена.

В 1929 году советская власть постановила закрыть Вторую соборную как «очаг дурмана и мракобесия». С мечети снесли два минарета, но основное здание сохранялось вплоть до 1970-х годов, пока не было снесено окончательно. Место мечети ныне поросло бурьяном и так сильно изменилось, что мне потребовалось немало времени, чтобы найти ее точное место.

Нужно ли устанавливать на этих местах памятные знаки. Считаю, что нужно. При этом они не должны напоминать надмогильные столбики (есть и такие идеи) и, конечно, знаки не должны превращаться в туристические гайды. Вместе с тем должны соблюдаться как требования городских властей, так и уважение к памяти места и чувствам, которые оно вызывает у людей верующих.

В начале текста я писал, что вопрос не могут разрешить уже несколько лет, хотя периодически то с одной, то с другой стороны появляются энтузиасты. Очень хочется, чтобы в этом году мы увидели хотя бы первый памятный знак.