Россия привезла на салон IDEX 2021 «Армату» и «Викинга»

Выставка в Абу-Даби: от «Калашникова» до «Ак Барса»

Одна из самых значимых международных выставок военной техники — Международный военно-технический салон IDEX-2021, проходит сейчас в Абу-Даби. Российская экспозиция, организованная «Рособоронэкспортом» (входит в состав «Ростех»), занимает более 1 200 квадратных метров. В ОАЭ на выставку привезли свои разработки «Высокоточные комплексы», «Уралвагонзавод», «Технодинамика», «Швабе», «Калашников», «Автоматика», «Росэлектроника», «ОПК», «Алмаз-Антей», «Моринсис-Агат», «РусБИТех», «Проект-техника». Татарстанские предприятия тоже приехали на выставку: свою продукцию представили Казанский государственный казенный пороховой завод и судостроительная корпорация «Ак Барс». В «Реальном времени» — краткий обзор российской экспозиции.



Танки, зенитные комплексы и легкие пистолеты

Сейчас в Абу-Даби впервые за рубежом представляют танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» (Т-14), А еще — БТР и БМП на базе колесной платформы «Бумеранг». «Уралвагонзавод» привез в Эмираты многофункциональную инженерную машину УБИМ. АО «НПО «Высокоточные комплексы» демонстрирует зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Он уже показал себя в Сирии, и это вызывает к нему интерес со стороны иностранных заказчиков. Четвертая громкая премьера от России — тоже от «Высокоточных комплексов»: бронетранспортер БТ-ЗФ для перевозки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск (рассчитан на 17 человек). Он должен оказывать огневую поддержку спешившегося десанта во всех видах боевых действий.

Танк на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» (Т-14). Фото: uralvagonzavod.ru

Наши соседи из концерна «Калашников» представляют автомат АК-19 с патроном калибра НАТО 5,56×45 (.223 Remington), футуристичное SMART-ружье MP-155 Ultima.

Но не автоматом единым живет сегодня концерн: в Эмиратах он показывает и компактный пистолет Лебедева (ПЛК) весом 710 граммов, рассчитанный на 14 патронов калибра 9 х 19 мм. И ему, кстати, уже прочат большие перспективы на рынке вооружений. По словам разработчиков, «компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб».

Многофункциональная инженерная машина УБИМ. Фото: uralvagonzavod.ru

Еще одна разработка «Калашникова» — беспилотник-конвертоплан Zala Vtol в двух версиях: для классического запуска с катапульты и модель-гибрид самолета и вертолета с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами — это позволяет ему выполнять вертикальные взлет и посадку.

Коллеги ижевчан из Коврова, с завода имени Дегтярева, привезли в ОАЭ автомат «Корд», используемый российскими спецподразделениями.

Беспилотник-конвертоплан Zala Vtol. Источник: kalashnikovgroup.ru

Против роботов — и за элитных пассажиров

Главная тема выставки в этом году — роботизация обороной промышленности. Есть и еще одно важное направление — борьба с беспилотными летательным аппаратами. Для этого Россия представляет в Абу-Даби комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Клиент», который блокирует все БЛА на расстоянии 20 километров. К комплексу прилагается радиоэлектронное ружье «Пищаль» весом в 3,5 кг, перехватывающее дроны на высоте до двух километров.

Радиоэлектронное ружье «Пищаль». Фото: droneflyers.ru

Но продолжим список российских международных премьер. Очередную представил концерн «Алмаз-Антей»: это «Викинг» — экспортная версия комплекса «Бук-М3», которая может сбивать ракетами любую воздушную цель на расстоянии 65 километров.

Помимо выставочной экспозиции, важный элемент IDEX — переговоры с покупателями. И в этом процессе, как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сами Арабские Эмираты остаются лидерами — местные предприниматели нон-стоп проводили переговоры с участниками выставки. И Россия занимает в интересах ближневосточных партнеров значительное место.

Комплекс «Бук-М3». Фото: wikipedia.org

Ближний Восток и Северная Африка обеспечивают 50% от всех продаж российского оружия и техники за рубеж — сказывается обилие военных конфликтов в этих местах. Кроме того, известно, что ОАЭ готовы к разработке сверхзвукового гражданского самолета для элитных пассажиров (для восьми и тридцати человек) совместно с Россией. Со стороны восточных партнеров заинтересованным лицом выступил суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

А что татары?

Свое место в российской экспозиции занимает Казанский пороховой завод, но что конкретно он туда привез — не сообщается. Судя по сообщению на сайте завода, как минимум до Абу-Даби добрался генеральный директор предприятия. Об остальной экспозиции пока умалчивается.

Фото: kazanpowder.ru

Судостроительная корпорация «Ак Барс» привезла в Абу-Даби модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э».



Президент РТ Рустам Минниханов по традиции приезжает на выставку в числе почетных гостей. Он прибыл на IDEX 21 февраля и провел там несколько встреч: например, с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым. В этой беседе участвовал и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин: разговор шел о расширении сотрудничества республик по линии автозавода.



Президент РТ Рустам Минниханов по традиции приезжает на выставку в числе почетных гостей. Фото: tatarstan.ru

Также президент пообщался с главным исполнительным директором холдинга «Тавазун» Тареком Абдул Рахимом Аль Хосани — это стратегическая инвестиционная компания, которая специализируется на оборонном производстве. В 2019-м было достигнуто соглашение, что «Тавазун» получит долю в размере 36% в елабужской компании «Аурус» и проинвестирует в общей сложности €110 млн в течение ближайших трех лет.

Наконец, Минниханов провел встречу с министром экономики ОАЭ Абдаллой бин Туком Аль-Маарри. Отметим, что товарооборот Татарстана с Эмиратами в 2019 году превысил $20 млн, но из-за пандемии по итогам 9 месяцев 2020 года он снизился до $9,3 млн. При этом ОАЭ продолжает интересовать и КАМАЗ, и Зеленодольский судостроительный завод.

Не обошлось и без традиционной встречи с Рамзаном Кадыровым, в честь чего президент Чечни опубликовал фото в «Инстаграме».



Фото: tatarstan.ru