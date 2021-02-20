Марат Капкаев: «Если ты выбрал путь бойца MMA, то должен оставить за октагоном вопросы веры»

Менеджер Рината Гладиатора Фахретдинова — о предложении от UFC, психологической подготовке бойца и компромиссах по религиозным вопросам

Фото: Ринат Назметдинов

Чемпион и победитель Кубка мира по джиу-джитсу, а ныне — руководитель Татарстанского спортивного союза и менеджер первого татарского бойца в UFC Гладиатора, Марат Капкаев побеседовал с «Реальным временем» и рассказал, как произошло предложение его подопечному от UFC, как он относится к поведению Нурмагомедова и Макгрегора за пределами октагона и будет ли Фахретдинов практиковать подобное, и что думает о заповеди не бить единоверцев по лицу. Об этом и других темах — в нашем интервью.

«Рассчитывали, что UAE Warriors станет трамплином в UFC, но спонтанного предложения Даны Уайта не ожидали»

— Вы ранее упоминали, что в марте у Рината мог быть бой в Лас-Вегасе, но пандемия и карантинные меры внесли свои коррективы. Лед за это время не тронулся?

— Мяч сейчас на стороне UFC. Мы со своей стороны все условия выполнили: подписали контракт, выполнили все условия антидопинговой американской ассоциации. Насколько я знаю, из-за этих пандемийных «пробок» многие турниры были перенесены, в том числе американские. Так что сейчас график турниров чуть-чуть сдвинулся, и Ринат как бы не был в планах у UFC — мы же неожиданно подписались. Как для нас, так и для UFC.

Ожидаем предложения, я думаю, Ринат рассмотрит мартовские предложения с удовольствием, но пока от Дейты ничего не поступало.

А дальше, я думаю, будем рассматривать уже май. Зная планы Рината — на апрель у него в графике ураза — поэтому даже если мы ему предложим какой-то апрельский бой, он будет просить о переносе, будем отказываться. Он все-таки парень соблюдающий, и подготовиться в этот период будет сложно.



Фото: Ринат Назметдинов

На апрель у Рината в графике ураза — поэтому даже если мы ему предложим какой-то апрельский бой, он будет просить о переносе, будем отказываться. Он все-таки парень соблюдающий, и подготовиться в этот период будет сложно

— Вы сказали, что подписание Фахретдинова стало неожиданностью для всех сторон. Неужели Дана Уайт спонтанно предложил контракт сразу после боя в Абу-Даби?

— Знаете, когда мы договаривались о бое с UAE Warriors, то планировали сделать его неким трамплином для попадания в UFC. Тем более нахождение «Бойцовского острова» рядом с локацией проведения UAE Warriors совсем рядом — мы понимали, что это может сыграть в нашу пользу.

Но и присутствия Даны Уайта мы не ожидали. Мы планировали потом попросить UAE Warriors похлопотать за нас перед UFC о Ринате. Но чтобы это произошло вот так спонтанно во время самого турнира и сразу после боя — мы не знали. И что Дана на турнире будет отсматривать новых ребят для своего шоу — мы не ожидали. Наша задача была запомниться публике, показать красивый хороший бой.



— Сегодня идут какие-то предварительные разговоры по сопернику будущему? Тоже новичка?

— Мы знаем, что новичкам обычно дают тоже пришедших в UFC не так давно. Но чем серьезнее будет соперник, тем интереснее это с точки зрения медийности, для нас будет дебют. У Рината есть свои предпочтения, учитывая, что он решил карьеру начинать в категории 77 кг.

Мы планировали потом попросить UAE Warriors похлопотать за нас перед UFC о Ринате. Но чтобы это произошло вот так спонтанно во время самого турнира и сразу после боя — мы не знали.

— Бой с Эриком Спайсли в Абу-Даби прошел после довольно большого перерыва — полтора года. Как удалось договориться на него, учитывая такой простой?

— Ну, большой простой был у всех в результате пандемии. Простой был и у Эрика Спайсли и мы знали об этом. Мы тоже продолжали тренироваться, готовиться. Нужно быть постоянно начеку. Даже больше скажу — я связывался с матчмейкерами UFC о том, что мы готовы были выйти на замену на коротком уведомлении, в случае чего. То есть мы были на низком старте. Ринат не прекращал тренировок весь этот год. Тренировался и сам тренировал — детей и большие группы.

Татарстанский колорит, конечно, планируем использовать. До сегодняшнего дня Ринат всегда выходил в национальной символике, татарстанских производителей

«Не вижу ничего плохого в прыжке с октагона Нурмагомедова. Он лучший в мире»

— Разработана маркетинговая компания, как сделать этот продукт под названием «Первый татарский боец в UFC» привлекательным, и будет ли учтен национальный колорит?

— Пока конкретики нет. Мы в поисках глобального, эксклюзивного партнера. Конечно нам было бы приятно, если бы это был какой-то республиканский крупный партнер и мы бы могли татарстанские компании на рынке спортивного интертеймента использовать. Сейчас забросили удочку и ждем, что называется, фидбека (ответа).

А татарстанский колорит, конечно, планируем использовать. До сегодняшнего дня Ринат всегда выходил в национальной символике, татарстанских производителей. В экипировке, во внешнем виде всегда это подчеркивал.

— Многие любят Конора Макгрегора, несмотря на то, что он до давно ничего не выигрывал. Он отличный шоумен, харизматичен, умеет морально давить на соперника. Это большая психологическая работа с бойцом. Работаете ли вы с бойцами в этом направлении?

— По сравнению с западными бойцами — вы упомянули Конора Макгрегора — наверно, мы в этом плане отстаем, в хорошем понимании этого слова. Ринат сам по себе человек достаточно мягкий, дружелюбный, у него не было пока прецедентов непримиримой спортивной вражды — ни в жизни, ни в спортивной карьере.

У Рината достаточно устойчивая психика — он неподатливый никакому трештокингу и «угроз» со стороны соперника. Мы считаем, что лучшей подготовкой, лучшей моральной атакой является хорошая техническая и спортивная подготовка.

Можно сыпать угрозами, а потом не справиться с соперником. Мы знаем, что победу нам принесет только то, что произойдет внутри октагона, а не за его пределами.

Фото: Ринат Назметдинов

Можно сыпать угрозами, а потом не справиться с соперником. Мы знаем, что победу нам принесет только то, что произойдет внутри октагона, а не за его пределами

— Как вам манера поведения Нурмагомедова? Его прыжки с октагона, перепалки в соцсетях. Стоит ли брать что-то из этого?

— Я не большой поклонник соцстей, поэтому за перепалками не особо следил. А касательно прыжков — я прекрасно понимаю спортсмена. Потому что персона Хабиба находится под большим вниманием мировой спортивной общественности, под давлением, прессингом, большой ответственностью, которую человек испытывает перед боем… Понятное дело, что происходит выплеск эмоций. Это как сжатая пружина, которая давит. Ничего не вижу плохого. Не знаю, будет ли это замечено за Ринатом… Но парень выплескивает эмоции, он лучший в мире.

«Ждем, что пример Рината послужит толчком для наших земляков, и не только с Татарстана»

— Такой тонкий вопрос. В исламе, как известно нельзя бить по лицу единоверцев, как удается прорабатывать этот этический момент?

— Вопрос достаточно неоднозначный для меня. Мы много с Ринатом говорили на эту тему, и у меня есть свои идеи на это. Что если ты выбрал путь профессионального бойца MMA, то должен смириться и принять некоторые вещи. То есть сейчас в российских промоушенах зачастую единоверцы встречаются с единоверцами. Я считаю, что максимальный уровень профессионализма в том, что они оставляют все за пределами октагона. Нет никакой вражды. Есть желание в профессиональном плане деклассировать соперника, не унижая ни его национальные, ни религиозные достоинства.

Ринат уже отказывался от боев с некоторыми братьями. Это касалось тех бойцов, с которыми он лично знаком. С кем тренировался и с кем у него дружеские отношения. И не только с единоверцами.

Сейчас в российских промоушенах зачастую единоверцы встречаются с единоверцами. Я считаю, что максимальный уровень профессионализма в том, что они оставляют все за пределами октагона

— Вы говорили о том, что идет такая добрая война с дагестанской гегемонией в боях. Разве один в поле воин? Ведь их представительство подавляющее.

— Честно говоря, я слово «война» никогда не употреблял, и для меня стало сюрпризом, что кто-то из пишущей братии использовал слово «война». Это ни в коем случае не война, это здоровое соперничество. Я бы не употреблял это слово — оно несет в себе негативный смысл. Это не слово из моего лексикона и лексикона нашей команды и татарского спортивного союза.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы моих земляков стало максимально больше. Говоря о здоровом соперничестве, мне бы хотелось, чтобы это стало неким раздражительным фактором. Потому-что кавказские республики, Узбекистан, Кыргызстан — они все могут набрать по пять составов в MMA. А Татарстан в этом плане хромает.

Ринат называет себя человеком из красной книги — он знает, насколько редко наше представительство в этих видах спорта, что я бы хотел просто расшевелить многих своих земляков. И может быть ринатовский пример бы послужил мотивацией для занятия спортом.



Ринат уже отказывался от боев с некоторыми братьями. Это касалось тех бойцов, с которыми он лично знаком. С кем тренировался и с кем у него дружеские отношения. И не только с единоверцами

— Кто сейчас на подходе из молодых бойцов, кто сможет потеснить кавказское представительство?

— Мы с любым бойцом будем стараться соперничать — неважно, откуда он.

Из ребят, которые планируются — на недавней пресс-конференции присутствовал Ленар Сулейманов — достаточно хороший парень, с неплохим рекордом, выступающий в дивизионе наилегчайшего веса. В дивизионе полутяжеловесов рассматриваем бойца из Самары — Рамиса Тергулова. Он достаточно давно работает с нашим союзом. Успешно выступает. Сейчас он принял решение перейти из супертяжелого в полутяжелый дивизион.

Есть из категории 70 килограмм ребята, их успех Рината мотивировал. И мы думаем, что сейчас пойдет еще больший фидбек, и может даже не только с Татарстана, но и с других регионов.

Фото: tatarstan.ru

Пока видимо Казань не разглядела такой молодой вид как джиу-джитсу. Мы попытаемся стереотипы все разрушить и показать, что джиу-джитсу является максимально доступным и хорошим адаптационным видом

«Инфраструктура в Казани на высоком уровне. Другое дело — популяризация боевых искусств»

— Казань принимала крупные чемпионаты Европы по дзюдо и по самбо — в 2016 году. Сейчас в августе ожидается этап Кубка мира по джиу-джитсу. Безусловно, получить его — большой успех. Можно сравнивать эти форумы?

— Казань — спортивная столица России, и это однозначно. Город принимает такие крупные форумы. Как чемпионат мира по футболу, Универсиаду и другие. Но пока видимо Казань не разглядела такой молодой вид как джиу-джитсу. Мы попытаемся стереотипы все разрушить и показать, что джиу-джитсу является максимально доступным и хорошим адаптационным видом. Для тех, кто хотел бы заниматься единоборствами, но по какой-то причине бокс или MMA для них являются слишком травмоопасным или слишком сложным в техническом и спортивном плане. Я думаю, этап Кубка мира, который мы планируем провести этот стереотип разрушит и покажет, что все доступно.

Мы планируем сделать большой спортивный фестиваль и вновь привлечь татарстанскую, поволжскую и российскую общественность к этому мероприятию.

— В Казани, кажется, не хватает большой арены, чтобы проводить крупные турниры. Казани необходим такой зал, чтобы занять место в бойцовских точках страны?

— Не соглашусь. Мы планируем провести этап Кубка мира во Дворце единоборств «Ак Барс». Более чем достаточная площадка. Мы показали руководству Всемирной федерации джиу-джитсу, и она устраивает их.

Мы планируем сделать большой спортивный фестиваль и вновь привлечь татарстанскую, поволжскую и российскую общественность к этому мероприятию

Есть «Татнефть Арена» и «Баскет Холл, достаточно устраивающие по вместимости. В Казани достаточно всего! В конце концов есть «Казань Арена» (ныне «Ак Барс Арена» — прим. ред), и у нас есть грандиозные планы, и может быть мы дорастем до такого уровня, что мы сможем провести что-то под открытым небом на арене.

С точки зрения инфраструктуры более, чем оснащена. Другое дело с точки популярности боевые искусства не такие, как хоккей, футбол. Наша задача обратить на себя внимание.