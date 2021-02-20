Даниил Медведев льет бальзам на раны от биатлона

Ждем продолжения на Олимпиаде в Токио

Приближающиеся к завершению практически одновременно чемпионат мира по биатлону и Австралиэн Опен не только восстановили эмоциональный баланс российских болельщиков от «все пропало» в Словении, до «еще есть порох в пороховницах» в Австралии. Когда биатлонисты огорчали и продолжают огорчать, Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублев дошли до финала, полуфинала и четвертьфинала, соответственно. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин делает прогноз на летнюю Олимпиаду в Токио, которая стартует ровно через 5 месяцев.

Аслан Карацев — главный герой Австралиэн Опен

Величие состояния нынешнего российского тенниса в том, что он победно предсказуем и сенсационно приятен. По поводу предсказуемости, разговоры о том, что Даниил Медведев и Андрей Рублев «должны» встретиться в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии велись еще во время проведения чемпионата АТР, как только была опубликована сетка АО. Так и случилось. Более того, в четвертьфинале мог оказаться третий номер сборной России Карен Хачанов, но итальянец Маттео Берреттини был сильнее не глобально, но локально, выиграв все три тай-брейка — 7:6, 7:6, 7:6. Взяв тем самым мини-реванш за поражение Италии от России в финале чемпионата АТР, Маттео затем пережил маленькую трагедию, снявшись перед четвертьфиналом.



Но мощь нынешнего мужского российского тенниса в том, что вместо ожидаемого четвертьфиналиста там оказался сенсационный, поскольку Аслан Карацев дошел до одной четвертой, стартовав еще в квалификации. А затем обыграл и болгарина Грегора Димитрова, выйдя в полуфинал, что для 27-летнего Карацева стало высшим достижением в его карьере. При этом Медведев, Рублев, Хачанов — москвичи, а Карацев уроженец Владикавказа, где, при всем уважении к Дзауджикау и Орджоникидзе, как назывался город в советские времена, никогда не было сильных теннисистов.

Кстати, любопытно, что на успехе тенниса пытаются сейчас устроить себе пиар футболисты! ФК «Алания» предложил переименовать улицу болгарского коммуниста Димитрову в улицу Карацева. Ну, во-первых, Аслан не начинал играть в теннис в родном городе, а сделал это в Израиле, куда уезжали родители в 1997 году и откуда вернулись в Россию спустя 10 лет. Тода (спасибо по-еврейски) Израилю, который невольно отблагодарил нашу страну за Анну Смашнову, советскую теннисистку, выступавшую за сборную этой страны. Во-вторых, «Алании» — первому провинциальному чемпиону России 1995 года, логичнее было бы вернуться в публичное пространство собственными успехами, например, возвращением в Премьер-лигу, от чего она пока далека.

Аслан Карацев дошел до одной четвертой, стартовав еще в квалификации. А затем обыграл и болгарина Грегора Димитрова, выйдя в полуфинал. Фото: ausopen.com

Олимпиада не за горами

Максимальное количество участников Олимпиады от страны составляет четыре участника. На прошлых Играх в Рио квартеты теннисистов делегировали Австралия, Аргентина, Испания, Италия, Франция и США, а от России выступали трое — Теймураз Габашвили, Евгений Донской и Андрей Кузнецов. Взлет Карацева автоматически комплектует состав сборной России.

Если говорить о женской «одиночке», то там первый квартет у россиянок составляют два ветерана Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова плюс Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, дошедшие на Австралиэн Опен до одной восьмой. Одновременно с АО победу на утешительном соревновании, организованном для теннисисток, вылетевших с турнира Большого шлема, победу одержала Дарья Касаткина. Но у женщин, если откровенно, веры в благополучный исход не так много, как в мужских соревнованиях, поэтому логичнее было бы сделать ставку на парный разряд, как это было сделано перед Рио, когда Елену Веснину и Екатерину Макарову объединили в дуэт, достаточно ожидаемо добившийся победы. К примеру, соседи из Казахстана Бублик и Голубев, кстати, наши бывшие соотечественники, обыграли на АО первую сеяную пару из Колумбии Кабаль — Фара. Вторые сеяные из Хорватии Мектич и Павич дошли до финала. Греция заявила братьев Циципас, Англия — братьев Скупски, могли бы заявить и братьев Маррей, тем более что Джейми, младший из братьев, входит в число лучших парников мира. Правда, старший, Энди, уже 2 года как ушел из спорта, а в э том году решил вернуться, после операции. Год назад завершили карьеру братья Брайан из США. Но в парном разряде россиян, скорее всего, не будет. Среди фаворитов немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис, французские дуэты Маю-Эрбер, Мартен-Шарди плюс кто-то из Австралии, где парные традиции сильны еще со времен знаменитых Вуддисов (Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда).

У женщин отличилась сыгранная пара из Чехии Крейчикова и Синякова (ее отец выходец из Советского Союза), среди национальных дуэтов можно отметить, что уже готовятся Китайский Тайбей и Япония, а также Австралия, Казахстан, Китай, Чехия. Что касается россиянок, то у нас есть пары Александровой и Яны Сизиковой, Кудерметовой и Анны Блинковой. Есть еще вариант с восстановлением пары Веснина — Павлюченковаю. Правда, Макарова завершила карьеру, да и Веснина тоже об этом объявляла, но в этом году решила ее возобновить, стартуя в турнире в марте. Среди фаворитов турнира сестры-близняшки Людмила и Надежда Киченок с Украины, американская пара Эйжа Мухаммад — Тейлор Таунсенд. На АО Мухаммад выступала с другой соотечественницей Джессикой Пегула, но у той все хорошо сложилось в личных стартах, а в паре они сразу вылетели. Хотя у дуэта Мухаммад — Пегула очень любопытный бэкграунд, поскольку брат Эйжи — Шабазз Мухаммад, профессиональный баскетболист из НБА, а папа Джесики — Терри Пегула владеет командой НХЛ «Баффало Сейбрс».

Если говорить о женской «одиночке», то там первый квартет у россиянок составляют два ветерана Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова (на фото), плюс Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Фото: eurosport.ru

В России не развит «институт» парного тенниса

Правила олимпийского тенниса разлучат двух суперпарниц Тимею Бабош из Румынии и Кристину Младенович из Франции. Если бы они играли вместе, то это была бы практически гарантия победы. Но Бабош, скорее всего, будет играть с Симоной Халеп, а Младенович с Каролин Гарсия, вместе с которой выигрывала Кубок Федерации 2019.

Еще сложнее предположить распределение пар в миксте, поскольку мировой теннис «прямо сейчас» может предложить болельщикам только несколько мини-команд, таких, как Бублик с Рыбакиной в Казахстане, поляки Инга Свентек и Лукаш Кубот, австралийские, аргентинские, японские дуэты. Микст — это еще одно традиционно слабое звено нашего тенниса, в отличие от женской пары (грузинка Месхи и белоруска Зверева были в призерах за сборную СНГ на ОИ-1992, Кириленко и Петрова пробились в призеры на ОИ-2012). На двух стартах в Лондоне и Рио, где проводились миксты, от России вообще никто не участвовал.

Во многом это объясняется тем, что в России не развит «институт парников», нет таких слаженных дуэтов, как Брайаны, Вуддисы, братья Ративатана из Таиланда и нет таких парников, как, допустим, индусы Бопанна, Бхупати и Паэс, а также Раджив Рам, выступающий за США, Куреши из Пакистана. У женщин заточены на игру в парах Латиша Чан и Чжан Хаоцин из Тайбея, чешки Сестини Главачкова и Пешке, полька Росольская и Саня Мирза из Индии.

Ранее в России микст играла Алла Кудрявцева, был удачный опыт у Весниной и Макаровой, но в обоих случаях партнером наших чемпионок Рио-2016 был бразилец Бруно Соарес, еще один профессиональный парник. Из мужчин можно вспомнить об опыте игры Дмитрия Турсунова с Дарьей Гавриловой, ну и главный парник нашей страны Михаил Елгин имел опыт игры с Анастасией Родионовой. Однако и Гаврилова и Родионова уже давно выступают за Австралию, потом у Турсунова это скорее было для опыта в дальнейшей тренерской работе Дмитрия с Ариной Соболенко из Беларуси. А Елгину, увы, в этом году исполнится сорок. Поэтому микст в Токио мы, скорее всего, опять пропустим.

Микст в Токио мы, скорее всего, опять пропустим. Фото: news.sportbox.ru

Шамиль Тарпищев как символ стабильности

Этот материал не про теннис, скорее, не совсем про теннис. Про спорт, может быть, даже про геополитику.

История — циклична. Мужской теннис в России совсем еще недавно был на дне, когда мы радовались локальным успехам, а сейчас он находится в состоянии «ура, мы ломим, гнутся шведы». С середины недели, кстати, стартует очередной оптимистический чемпионат, я имею в виду лыжный, также переживающий цикличность. Точнее даже, именно с него наш спорт, еще советский, начал осознавать, что наши спортсмены не всегда могут побеждать. Середина и конец 80-х годов были крайне неприятны после того, как в лыжах появился коньковый стиль. Но и там наша страна быстро выправила положение, более того, в начале 90-х спортсменов было столь много, что их хватало на собственную сборную, на соседей из ближнего зарубежья — Камоцкая и Нагейкина (Беларусь), дальнего зарубежья — Ботвинов (Австрия), Ордина (Швеция) и на близкий по функционалу биатлон — Анфиса Резцова (Романова). Затем поколение победителей снова сошло, но сейчас опять мы в топе. Давал сбой конькобежный спорт, поскольку разрушавшаяся страна оказалась не готова к такому нововведению, как слеп-скейты и уже тем более крытые ледовые дворцы. Был тотальный провал в плавании, поскольку бассейнов было катастрофически мало, а тут еще оказалась утеряна тренерская школа. Но Россия по итогу восстанавливала свои позиции.

Почему в теннисе это случилось так быстро? Ответ — Шамиль Тарпищев. Человек, имя которого и олицетворяет теннис в стране. Далеко не идеальный, поскольку получив в начале 90-х практически абсолютную власть в спорте страны, он влез туда, куда не должен был, и, по сути, разрушил наш национальный футбол до конца десятилетия. Участие в злополучном «Письме 13» — это глобальная ошибка тогдашнего Тарпищева. Но в теннисе он практически не допускал ошибок. Поэтому вид спорта и живет по тем же законам циклики, и когда у мужчин был спад, нас вполне себе радовали девушки, доминируя на Олимпиаде и турнирах Большого шлема.

Тарпищев, президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, президент федерации плавания Владимир Сальников, не говоря уже о нашем золотом фонде Ирине Винер-Усмановой (художественная гимнастика) и Татьяна Покровская (вице-президент федерации синхронного плавания) — это гаранты наших успехов, слаженной работы тренеров, технического персонала, докторов, спортсменов.

Шамиль Тарпищев — человек, чье имя олицетворяет теннис в стране. Фото: Олег Тихонов

В биатлоне же было пятилетнее смутное время, разобщившее всех, и пришлось оно на правление Михаила Прохорова — биатлонного Ельцина. Хотя в адрес последнего нужно сказать, что именно он способствовал продвижению российского тенниса до уровня мирового.