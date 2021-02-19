День в истории: казанские трезвенники, день орнитолога и начало эры аудиозаписи

Чем примечательна дата 19 февраля

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают орнитологи. Этот день также признан всемирный днем защиты морских млекопитающих или Всемирным днем китов. 19 февраля родились немецкий врач Фридрих Гофман, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 2004 году Девид Гросс, советская поэтесса Зоя Петрова, композитор, народный артист Татарстана Александр Ключарёв. Кроме того эту дату считают днем рождения фонографа, синоптической карты и графического редактора Photoshop. Обо всех интересных событиях — в обзоре “Реального времени”.

Создание общества трезвости



19 февраля 1874 года было основано Казанское общество трезвости. Руководил организацией комитет, председателем которого являлся казначей и типограф Казанского Императорского университета А. Т. Соловьёв.

Представители общества вели разъяснительную работу среди рабочих, крестьян и мещан, проводили публичные чтения антиалкогольной, героико-патриотической, лирической и религиозно-нравственной литературы, занимались издательской деятельностью, организовывали в Казани праздники трезвости.

Фото 100tatarstan.ru

В 1929 году постановлением ЦИКа и СНК Татарской республики был установлен окончательный срок введения нового алфавита «яналиф» — 1 января 1931 года.

А ровно через год (1930г.) состоялось собрание учителей всех школ Казани. В принятой резолюции было указано, что «реализация обоих государственных языков» признана «практическою необходимостью».

19 февраля 1955 года родился Рафик Мухаметшин — ректор Российского исламского института, член-корреспондент Академии наук РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники.

В этот день на свет также появился Александр Ключарёв (1906–1972), композитор, народный артист Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая.

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День орнитолога и 100-летие “Труда”

День орнитолога ведёт свою историю с 1983 года, когда 19 февраля было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992 году общество переименовали в Мензбировское орнитологическое общество — в честь основателя русской орнитологии академика Михаила Мензбира.

Сегодня орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты, которые трудятся на природе, контролируют состояние популяций пернатых, проводят учет их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями.

Сегодня газета “Труд” отмечает свое 100-летие. 19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты. Когда-то на ее страницах выходили тексты за авторством таких видных литературных авторов, как Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко и Юрий Нагибин и многих других. У истоков издания стояли профсоюзы — до начала 90-х годов прошлого века она была печатным органом Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.

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Императорский Санкт-Петербургский политехнический институт был основан 19 февраля 1899 года в соответствии с поручением министра финансов Российской империи С. Ю. Витте. Ближайшими единомышленниками Витте в деле организации СПбПИ были товарищ министра финансов В. И. Ковалевский и учёный-химик Д. И. Менделеев.

Всемирный день китов, день рождения фонографа и синоптической карты

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК) (International Whaling Commission, IWC).

Прежде всего, День китов — это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов.

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Днем рождения синоптической карты принято считать 19 февраля. В 1855 году французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды — прогноз для Европы на утро того же дня. Работа Леверье доказала, что циклоны (области низкого давления) и антициклоны (области высокого давления) не стоят на месте, они смещаются по определенным законам и, зная их, можно предсказывать будущую погоду в любой точке Земли.

19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонографом. Это изобретение положило начало эре аудиозаписи. Изобретатель видел одиннадцать перспективных областей для применения фонографа: запись писем, книги, обучение красноречию, воспроизведение музыки, семейные записки, запись речей, область реклам и объявлений, часы, изучение иностранных языков, запись уроков, соединение с телефоном.

19 февраля 1990 года считается днём рождения графического редактора Photoshop. Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты.