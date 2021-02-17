День в истории: успехи казанских химиков, рождение студотрядов и «Голос Америки» заговорил на русском

Чем знаменательна дата 17 февраля

Фото: Ринат Назметдинов

17 февраля — важная дата в истории защиты прав трудящихся — в этот день в 1913 году в США начинает действовать закон о минимальной заработной плате, а в 1935 году в Германии вводится 8-часовой рабочий день. 17 февраля появились на свет русский морской офицер и революционер Петр Шмидт, русская писательница и детская поэтесса Агния Барто, заслуженный актер России и мастер озвучивания Василий Куприянов. В этот день был сожжен итальянский философ Джордано Бруно, умер немецкий поэт и публицист Генрих Гейне, покинул свет французский драматург и актер Жан Мольер. Также в 1810 году 17 февраля Абхазия вошла в состав Российской империи, в 1817 году первый американский город Балтимор начал освещаться газом, в 1863 году в Женеве появился Международный Комитет Красного Креста, а в 1878 году в Сан-Франциско открылась первая телефонная станция. Чем еще знаменательна нынешняя дата — в обзоре «Реального времени».

Успехи казанских химиков и рождение Института Марджани

В истории Татарстана этот день связан с развитием науки. 17 февраля 1858 года молодой профессор Казанского университета Александр Бутлеров, который был отправлен в командировку во Францию, представил доклад в Парижском химическом обществе, где рассказал о теории строения веществ. В тот же день в 1865 году медицинский факультет Императорского Казанского университета был разделен на два отделения: фармацевтическое и медицинское.

17 февраля 1959 года в Татарском Совнаркоме утвердили проект Нижнекамского нефтехимкомбината. Позднее его переименовали в «Нижнекамскнефтехим». Вместе с заводом вырос и город Нижнекамск.

Фото: rupec.ru

В 1997 году 17 февраля в Казани состоялась презентация Института истории Академии наук РТ. В этот день постановлением кабинета министров РТ институт получил юридический статус. Позже в целях увековечения памяти выдающегося татарского просветителя и общественного деятеля Институту истории было присвоено имя Шигабутдина Марджани. Институт является учредителем Российского исламского университета. Подготовленное сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани 7-томное издание «История татар с древнейших времен» награждено Государственной премией РТ в сфере науки и техники.

Фото: Максим Платонов

Избрание Бориса Годунова, день рождения Эрмитажа и «Газпрома»

17 февраля 1598 года Земский собор избрал царем Бориса Годунова. Его царствование ознаменовалось сближением России с Европой. Правление начиналось успешно, но вскоре началось смутное время. В связи с непогодой и неурожаем 3 года в стране бушевал голод — цена на хлеб возросла в сто раз. Борис не жалел средств, раздавая беднякам деньги, но это не помогало. После открытия царских амбаров оказалось, что запасов не хватило на всех голодных. Люди начали думать, что царствование Годунова не благословляется Богом. Возникло повстанческое движение, охватившее 20 уездов центральной России и юга страны. Восставшие создали крупные отряды, которые продвигались к Москве, однако они были разбиты царским войском. Ситуация осложнялась тем, что Борис Годунов часто болел. В день кончины царь казался веселым и здоровым, много и с аппетитом ел. Затем он поднялся на вышку, с которой любил смотреть на Москву, но вскоре вернулся оттуда, пожаловавшись на недомогание. Борису Годунову стало хуже, открылось кровотечение из ушей и носа. Царь лишился чувств и вскоре скончался.

Фото: histrf.ru

17 февраля 1764 года возник Эрмитаж как частное собрание Екатерины II, в котором была представлена коллекция из 225 работ голландских и фламандских художников. Ранее большинство картин находилось в уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» — место уединения. А затем, в одном из пяти зданий на Дворцовой набережной, возник Новый Эрмитаж. Вскоре открылся и весь музей, который включил в себя богатейшие коллекции античных и средневековых артефактов. Современный Государственный Эрмитаж занимает шесть великолепных зданий в самом центре Санкт-Петербурга. За полтора столетия здесь собрали одну из крупнейших мировых коллекций из трех миллионов произведений искусства.

Фото: bigenc.ru

17 февраля 1993 года было учреждено Российское акционерное общество «Газпром». Сегодня газовая компания является крупнейшей в мире. Основными сферами ее работы являются добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, геологоразведка, производство и сбыт тепловой и электрической энергии. Компания располагает самыми крупными запасами природного газа. В настоящий момент важнейшим направлением деятельности «Газпрома» является освоение газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока и создание единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения на данных территориях с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая. На востоке России планируется создание газохимической промышленности, развитие которой позволит рационально использовать восточносибирские ресурсы.

Фото: Ринат Назметдинов

17 февраля в России отмечают День студенческих отрядов. Это праздник труда, поскольку труд можно считать главной ценностью в студенческих отрядах. Праздник возник в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 февраля 2015 г. №86. Дата определена в связи с тем, что 17 февраля 2004 года на Всероссийском форуме студенческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское движение «Российские студенческие отряды». Движение в течение 60 лет является самым массовым и сейчас не теряет актуальности среди молодежи. Всего через студенческие отряды прошло более 18 миллионов человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Русскоязычное вещание «Голоса Америки» и первая атака подводной лодки

В мире 17 февраля — День спонтанного проявления доброты. Этот праздник относительно новый и возник в результате инициативы международных благотворительных организаций. 13 ноября 1998 года на конференции в Токио несколько благотворительных организаций решили ежегодно отмечать праздник доброты 17 февраля. Этот день имеет общемировое значение, однако в России еще мало известен. По словам организаторов, хотя бы один день нужно постараться быть добрыми ко всем, безгранично и бескорыстно. Следует помнить, что если человек ждет благодарности за доброе дело, это нельзя назвать истинной добротой. Добрые дела делаются не ради похвалы, а для помощи другим людям. Тогда доброта будет приносить вам удовольствие сама по себе.

17 февраля 1947 года радиостанция «Голос Америки» начала транслировать передачи на русском языке. Русскоязычный отдел появился с началом холодной войны. Планировалось, что в рамках информационного противостояния вещание на русском языке будет приоритетом США. Сотрудниками Русской службы стали в основном эмигранты. Радиостанция «Голос Америки» была главным каналом для получения информации из США в социалистических странах. До середины 1970-х годов «Голос Америки» являлся правительственной радиостанцией и не вмешивался во внутренние дела других стран. Позже «Голос Америки» перестал быть правительственным учреждением и начал популяризацию американского образа жизни: свободу передвижения, реальную свободу слова и вероисповедания, отсутствие уравнительной системы и тому подобное.

Фото: mirovich.media/395441.html

В этот же день в 1864 году состоялось первое успешное боевое применение подводной лодки. Субмарина «Ханли» стала первой подводной лодкой, потопившей корабль противника. «Ханли» не была полностью погружена и погибла после успешной атаки, однако все же сыграла большую роль в истории военно-морского флота. Подводная лодка была построена в период гражданской войны в США. Субмарина представляла собой стальную «сигару» длиной почти в 12 метров. Первая и последняя атака «Ханли» состоялась 17 февраля. В течение 5 минут после боевых действий субмарина пошла на дно, в результате чего погибли пять членов экипажа, остальные же спаслись на шлюпках.



Фото: militaryarms.ru