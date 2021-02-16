Сборы в Поклюке могли стать причиной провала россиян на ЧМ, но это, похоже, было единственным выходом

Дело в недопонимании в тренерском штабе и старых финансовых проблемах СБР

Почти на экваторе чемпионата мира по биатлону в Словении наша сборная имеет ровно ноль медалей и ужасную стрельбу после пяти гонок (микст-эстафета, спринты и преследования). А ведь на этапах Кубка мира, казалось, были предпосылки, что именно этот чемпионат мира должен стать самым удачным за последние 3-4 года. Очевидно, что проблема кроется в подготовке к главным стартам сезона, и все вопросы логично обращены к тренерскому штабу, который никак не хочет работать сообща и тянет одеяло в разные стороны — кто в Антхольц, а кто в Поклюку. Именно вопрос с местом подготовки к ЧМ сегодня считают ключевым в провальном выступлении наших биатлонистов. «Реальное время» разбирается, действительно ли продолжительные сборы в горах Поклюки могли повлиять на выступление россиян, почему в нынешних сложных условиях для СБР выход с Поклюкой мог быть единственным, и кто прав, а кто виноват в нежелании слышать друг друга в тренерском штабе. Подробности — в нашем материале.

Так виноваты ли Поклюка и Польховский в провальных гонках?

О том, что проблема в неверно выбранном месте сборов — в той же Поклюке, заговорили уже после первого провального дня микст-эстафеты. Критики указывали на то, что якобы горы здесь специфические и находиться в них больше, чем положено по расписанию чемпионата, не следует — можно, что называется, «захлебнуться». Физическая подготовка спортсменов в таких случаях страдает — он тяжело бежит, дыхания на дистанцию не хватает, а восстановление проходит тяжелее из-за недостатка кислорода. Россияне же находятся в Поклюке аж с 25 января.

После пяти гонок удручающее впечатление оставляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Разве что Эдуард Латыпов тянет команду — как может, но это скорее исключение из правил, подтверждающее его.

Все копья на себя, естественно, принял главный тренер сборной России Валерий Польховский, который и настоял на подготовке к чемпионату мира прямо в Поклюке. А по окончании женской гонки преследования своего горючего в огонь добавил и ведущий комментатор биатлона Дмитрий Губерниев. По его мнению, выбор Поклюки для сборов повлек за собой еще и организационные проблемы.

«Мы психологически не готовы. Люди, которые следили за подготовкой сборной, мне рассказали, что мы толком и потренироваться здесь не смогли: нас не пускали на стрельбище, потому что готовили трассу… Испытывали трудности с акклиматизацией. Выбор Поклюки — ошибка, поэтому нужно у тренеров спрашивать. Валерий Польховский настаивал на Поклюке — ему и отвечать. Такова жизнь.

С другой стороны, возможно, мы соберемся из последних сил и блестяще проведем концовку ЧМ. Продолжаем верить, что чудо произойдет. Но пока, к сожалению, мы тащим этот воз с дровами», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Валерий Польховский в свою очередь ответил день назад, когда туманно намекнул на неких крыс, побежавших с корабля, намекая на кого-то из ушедших из сборной вместе с предыдущим руководством. В его комментариях можно легко уловить укор в адрес предшественников, которые не позаботились об организационных вопросах.

«О чем бы я сказал сразу — о работе прошлогодней команды. По идее, все заказывают места для проведения сборов заранее. К сожалению, этого не сделали. Мне пришлось уже осенью принимать меры, обращаться к организаторам ЧМ-2021, чтобы найти места хотя бы в Поклюке.

<…> Мы сами заинтересованы в поиске причины, но мы ищем в цифрах, а не на словах. Мы разбираем сейчас каждую тренировку: рубеж, передвижение по кругу. Нам не все равно: мы этим занимаемся и продолжим».

— Старшие тренеры — Каминский и Шашилов — говорят, что хотели сбор в Антхольце. Хочется понять, почему не получилось.

— На это много причин, я не хочу об этом говорить.

— Но это же самый главный вопрос: тренеры хотели туда, но не попали.

— Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит, — отвечал в интервью Sports Польховский.

Польховский действительно действовал по ситуации, но хотел в Поклюку еще с прошлого года

На самом деле в словах главного тренера российской сборной есть много объяснений через полунамеки, почему подготовка к чемпионату мира получилась такой скомканной. Корень нынешних проблем нужно искать задолго до стартов на чемпионате мира в Поклюке.

Еще в мае — июне, когда в СБР началась история с выборами нового президента (летом Владимира Драчева сменил Виктор Майгуров), выяснилось, что у союза серьезные задолженности перед отелями из-за отсутствия денег — некоторые из них уже намеревались идти в суды. Российская сборная рисковала потерять все давно проверенные места и перебираться в отели и базы, не тянущие на уровень топ-команд.

И еще не факт, что какая либо из других баз вообще готова на сегодняшний день принимать российскую команду, учитывая те большие задолженности. Так что не исключено, что решение с Поклюкой могло и вовсе стать единственным из возможных.

Из интервью Польховского становится очевидным, что вопросом о местах сбора на предстоящий сезон хватились только осенью — когда сформировалась новая команда администраторов и тренеров. Причем заниматься всем тренеру пришлось самому. По некоторой информации, предварительная договоренность Польховского со словенской базой была еще год назад.

Впереди еще розыгрыш семи комплектов медалей и хвататься за голову пока рановато. Фото: biathlonrus.com

Эта сборная России выступает на своем уровне

Впрочем, летние этапы подготовки к сезону тоже все были сорваны из-за позднего сбора под новым руководством. Да и границы оставались закрытыми — потренироваться в европейских горах не получилось. Биатлонисты начинали сезон растренированными — и женщины, и мужчины.

Очевидно, что смена руководства и отсутствие в тренерском штабе взаимопонимания вкупе с пандемийными корректировками спровоцировали ощутимые недоработки. Винить одного лишь Валерия Польховского при всем его авторитаризме неверно еще и потому, что никто из его помощников, желавших провести сборы в Антхольце, не сделал ничего, чтобы этот план реализовать. И судя по интервью, Шашилов и Каминский даже не озвучивали это желание лично главному тренеру.

Сам же Польховский настаивает, что корень проблемы никак не в месте проведения сборов, указывая на другие сборные, проводившие здесь свою подготовку. Отрицает он и необходимость спускаться в город Блед для проживания, а подниматься в горы только для тренировок:

«Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живет. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1 400 метров в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чем проблема, если мы так и остались здесь? Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ.

С таким трудом я добивался этих мест для проведения сбора, хотел поблагодарить словенцев, что они помогли нам найти 16 мест наверху — это очень сложное дело. Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберемся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть», — комментирует ситуацию наставник российской сборной для РИА-Новостей.

Впереди еще розыгрыш семи комплектов медалей и хвататься за голову пока рановато. Даже если россиянам так и не удастся выправить ситуацию, стоит принять тот факт, что при нынешних сложных условиях (и финансовых, и пандемийных) это максимум сборной России. А январское яркое выступление в Антхольце — приятный разовый перформанс.