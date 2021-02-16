«Система кумовства рубит всю инициативу на корню» — какое будущее у татарского кино?

Продюсеры и режиссеры из Татарстана выясняли, почему у них не выходит кино

Фото: Илья Репин

Татарская молодежь из Берлина затеяла «международную нескучную и неформальную on-/offline конференцию о будущем, популяризации и проблемах татароязычного кинематографа». Режиссеры, контент-менеджеры и продюсеры собрались в Национальной библиотеке Татарстана, а обсуждение прошло в формате Zoom-конференции. Называлось действо «Татар кино: нигә татар киносы «тар»?» — почему татарское кино такое ограниченное? За беседой внимательно следил корреспондент «Реального времени».

Перевод против субтитров, кинотеатры против независимых продюсеров

В процессе подготовки к встрече организаторы провели опрос, в котором поучаствовал 141 зритель из 11 стран. Из них половина смотрит татарское кино 1-2 раза в год, самые известные для них картины — это «Мулла», «Кире» и две «Зулейхи» — та, что по роману Гаяза Исхаки и та, что открывает глаза (так сериал стал «татарским»).

Организаторы стремились охватить все виды татарского кино. Первым делом обсуждался вопрос дубляжа западных кинофильмов. Модератор встречи, руководитель Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова, к примеру, указала, что рекомендовала бы делать к фильмам субтитры — они не являются вторжением в авторский замысел, тогда как в дубляже перекрывается актерская игра.

— Вопрос копирайта — с этим нужно что-то делать, — отметила Нафигова. — Что-то продается пакетами, что-то является народным достоянием. Надо поработать над международными связями. Ведь подскользнуться легко — штрафы в этой сфере выше, чем покупка.

Документалист Альберт Шакиров указал, что помимо художественного кино, проблемы есть и у документальных лент:

— Многие забывают о документальном контенте. Была у нас студия кинохроники, так у нее архив недоступен, хотя там можно увидеть быт сел 70-80-х годов, это интересно уже не только иностранцам, но и нам.

Шакиров указал, что бесплатно добыть архивы нереально, хотя они снимались на народные деньги. Сам он экономит, снимая параллельно для «Хузур ТВ» и для «ТНВ», при этом его беспокоит, что делать с рабочим материалом — за несколько лет у Шакирова скопилось девять винчестеров, которые он не может стереть, ведь они могут пригодиться в работе.

— Каждый, кто снимает бюджетное документальное кино, сдают копию в Госархив, — отметила Нафигова. — Если деньги потрачены, почему бы — тут нужна, конечно, программа — почему бы их не выдавать народу?

Главным спикером встречи оказался продюсер и композитор Марат Ахметшин (фильмы «Кире», «Мулла»). Он посетовал, что в онлайн-кинотеатры фильм берут только с русским дубляжом, поэтому «Муллу» пришлось разместить на Youtube.

— Почему зритель не видит татарское кино? — объяснил Ахметшин. — Обычные люди мыслят так: стоит снять хорошее кино, и ты сможешь показать его в кинотеатрах и заработать? Так это не работает. Вы снимаете фильм. Допустим, что он по умолчанию хороший. Вы с ним идете в кинотеатры. У них есть долгие контракты с мейджорами. Приведу аналогии: вы напекли печенек и приходите в «Пятерочку». Вас тут же спросят про объем. А у меня один фильм, один килограмм печенек. Если у вас один фильм, вы завязнете в договорах с кинотеатрами. По Татарстану, Башкортостану их где-то 150. На каждый уйдет неделя.

В результате картины могут показывать целенаправленно в одном кинотеатре и заработать даже до 400-700 тысяч рублей. Это продюсеры называют «самокатом».

— Если есть производители, должны быть продавцы. «Татаркино» — это не их обязанность. Нужен дистрибьютор, который зарабатывает на голливудских фильмах, но дружелюбен к национальному кино, — сделал вывод Ахметшин.

Дружить по-якутски!

Разумеется, как и в любой другой дискуссии о татарском кино, спикеры вспомнили феномен якутского кинематографа:

— Как они снимают фильм за два миллиона и собирают по 15 миллионов? — удивилась Нафигова. — Я думала, там люди в кино греются, но они и летом ходят. Все потому, что там смогли построить настолько полноценную сеть, что для них даже «Кинотавр» вторичен.

Независимый кинематограф и предпринимательские чаяния смогли вместе продвинуть кино. Якуты далеко от Москвы — это их беда и плюс. Они снимали кино, а якутский кинотеатр ставил их в прокат. За 20 лет они доросли до большой системы, включая собственный онлайн, обсуждали участники встречи.

— Я был на якутском фестивале, — отметил режиссер Салават Юзеев. — У меня там много друзей. Я специально изучил эту тему, посмотрел много фильмов. Наш зритель на такие фильмы не пойдет. У них зритель более невзыскательный. Почему они снимают так задешево? У них есть киностудия, которая классно работает. Представляете, сколько бюджета сжирает техника: свет, камеры. А еще постпродакшн! Они все делают с киностудией. Они живут сообща, друг другу помогают. Потому они и за два миллиона сняли фильм о войне, где взрывы и танки.

— Нам недостаточно контента, чтобы сделать современный онлайн-кинотеатр, — отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. — Фильмов должно быть много, для этого нужна киностудия, я согласна с Салаватом. Если делать онлайн-кинотеатр, одного национального контента будет недостаточно.

Отметим, что некоторые татарстанские картины можно увидеть легально онлайн — это «Водяная», «Солдатская шапка», тот же «Кире». С последним создателям помог Молодежный союз кинематографистов РФ. «В Татарстане его нет», — тут же указали авторы.

При этом, сообщил Ахметшин, казанские кадры постоянно подпитывают Москву — нет-нет, да и встретишь в титрах больших или громких проектов знакомые фамилии.

— Почему уезжают? Уезжают поближе к индустрии, — отметила Нафигова и предложила решение: при помощи налоговых послаблений перетащить к себе киноиндустрию Москвы.

Кум против

За разговоры о том, как снимать и продвигать кино, как-то забылось, что его основой является текст. Порой складывалось ощущение, что, в целом, в Татарстане с кино все хорошо, одна картина другой лучше, просто посмотреть его негде.

Поэтому логичным стал выкрик Салавата Юзеева:

— Куда нести сценарий? У нас нет системы, люди не знают, куда нести сценарий.

К этой же теме обратился исламовед и режиссер Ильшат Саетов:

— Нужно делать кураторство. Выделяется энная сумма денег, делается скрипт-докторинг — когда сценарии отдают хорошему редактору, а он доводит их до уровня, который заходил бы зрителю. Проблема в том, что киноиндустрии в Татарстане нет никакой. Это связано с отдельными личностями и непониманием того, что такое кино.

Ведь есть живые примеры на федеральном уровне, киноиндустрия в РФ выстроена. Есть система грантов, которую можно было сделать и в Татарстане. Это невозвратные гранты на дебюты, гранты на полнометражные вещи, даже гранты на идеологические нужные картины, рассуждали участники встречи: «Но — там должны быть независимые эксперты. Система кумовства рубит всю инициативу на корню».

