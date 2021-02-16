«Банк вряд ли будет ставить препоны, если нет подозрения в странных транзакциях»

Сообщения о нежелании банков обналичить крупные суммы эксперты объяснили борьбой с отмыванием денег

Фото: Олег Тихонов

В феврале в России участились сообщения об отказе банков в выдаче клиентам крупных сумм от 600 тыс. рублей без подтверждения происхождения денег. Однако опрошенные «Реальным временем» эксперты опровергают информацию, что явление носит массовый характер, скорее наоборот — речь идет о редких и действительно обоснованных отказах в связи с новыми поправками в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Мало того, по их словам, сегодня банки вовсе не желают держать сбережения вкладчиков на депозитах — это невыгодно, и каждый случай отказа — для кредитного учреждения удар по репутации. В каких ситуациях банки на самом деле имеют право отказать клиентам — подробнее в нашем материале.

Банк сомневается и проверяет

В соцсетях в последнее время активно муссируются слухи, что банки целенаправленно и системно отказывают в снятии больших сумм денег. А как известно, сами такие слухи — могут при определенных условиях вызвать массовую панику.

— Теперь, если у вас есть вклад свыше 600 тысяч рублей и вы хотите его снять, вам нужно будет подтвердить происхождение этих денежных средств, — уверяют один за другим популярные блогеры.

«Реальное время» обратилось к экспертам банковской сферы с вопросом: насколько соответствуют реальности подобные сообщения, и в каких случаях банк действительно может отказать клиенту в выдаче средств.

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, экс-управляющий директора Национального рейтингового агентства (НРА), отмечает, что подобные слухи возникают не первый и не последний раз. Правда, почти у каждого из проблемных кейсов, которые вызывают такие слухи, всякий раз оказываются определенные «но»:

— Оказывается, например, что человек попытался снять одномоментно очень большую сумму. Не 600 тысяч рублей, а, скажем, 10 млн рублей. Банк в таких случаях просто попросил показать документы об их происхождении. Иногда это были кейсы, когда человеку приходили определенные средства в течение двух дней, и он попытался их снять. Но что банки системно запрашивают всех клиентов о происхождении их денег — я такого не слышал.

Но имеет ли право банк право запрашивать такую информацию? По словам Самиева, имеет — согласно федеральному закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако и клиенту вовсе не обязательно на запрос банка подавать какие-то официальные документы о происхождении денег, говорит эксперт — достаточно просто привести обоснование что это за доходы, и в свободной форме пояснить — «мол, заработная плата, внесенная на счет, или доходы от продажи квартиры».

Кроме того, всего месяц назад банкам России запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин. Кредитно-финансовая организация не вправе отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в «черных» списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке: сначала банк должен запросить дополнительные документы, подтверждающие чистоту происхождения средств, и только не получив их, сможет отказать клиенту в обслуживании. Новый закон направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Эксперт отмечает, снятие со счетов крупной суммы имеет место в двух случаях. Самый популярный случай: если предполагается какая-то крупная покупка, и она будет осуществляться по наличному расчету. Фото: Максим Платонов

Сделки по квартирам и авто требуют наличности — отсюда вопросы банков

— Другое дело, что потом банк может начать сомневаться в информации, и требовать официальной документации. Но думаю, что и банк вряд ли будет официально ставить такие препоны, если у него нет подозрения в странных транзакциях, — считает Павел Самиев.

Эксперт отмечает, снятие со счетов крупной суммы имеет место в двух случаях. Самый популярный случай: если предполагается какая-то крупная покупка, и она будет осуществляться по наличному расчету. При этом, по словам Самиева, до сих пор при множестве сделок с недвижимостью так и происходит — необходима бывает именно наличность. Автосалоны также при оплате картами требуют дополнительные комиссии: то есть и при покупке автомобиля приходится снимать наличные средства и немалые. Второй случай — экстремальный: если начинается банковская паника, когда клиенты начинают массово снимать вклады.

— Но сейчас нет такой ситуации. Переток вкладов определенный происходит в недвижимость, в фондовые бумаги — но происходит это как раз спокойным образом, без снятия крупных сумм денег. С банковского счета на брокерский счет, безналичным путем.

Банкам сегодня не очень-то и нужны депозиты



По мнению аналитика, случаи с отказом банка без каких-либо вопросов обналичить деньги связаны большей частью с борьбой с отмыванием нелегальных средств. Не исключено, что Центробанк усилил давление на российские банки.

Владислав Кочетков, президент-председатель правления АО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ», подтвердил «Реальному времени», что в последние годы в России действительно активизировалась борьба с отмыванием денег, с нелегальными средствами, с обналичиванием средств непонятного происхождения. Поэтому и неудивительно, что могут иметь место случаи, когда деньги заводились на счет клиента в то время, когда такой борьбы (в подобных масштабах) не было, и об источниках происхождения тот банк, который открывал счет, не спрашивал, даже возможно, что такова была политика этого банка.

— Насколько я знаю, такие случаи есть, слышал в том числе от наших клиентов. И все-таки такая банковская практика не системная, это происходит в крайних случаях, — уверяет Кочетков. — Сегодня при «вводе больших денег» банк не то что имеет право, а даже обязан направить запрос об их происхождении. Но если в свое время он это упустил, он может потребовать у вас источник их происхождения при снятии средств.

Однако, отмечает аналитик, с точки зрения современного экономического положения вещей, банкам точно невыгодна политика массовых отказов в снятии крупных сумм. По той простой причине, что российские банки находятся сейчас в ситуации «избытка ликвидности, им эти депозиты не особо-то и нужны». Некоторые банки, напротив, даже проводят политику сокращения своей депозитной базы, низкие ставки по депозитам — этому прямое подтверждение.

— Это точно не попытка оставить деньги в банке любой ценой. Это именно выполнение указания Центробанка и Росфинмониторинга в части противодействия легализации.

Вопросы возникают при переводах от фирм-однодневок

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий, прежде чем ответить на запрос «Реального времени», переговорил с юристом, зампредседателя одного из российских банков, и уверяет, что никакой массовой кампании по нежеланию возврата клиентам крупных сумм денег на сегодня нет. Особенно по подозрению в отмывании денег, отмечает эксперт:

— Бывают разовые случаи, когда у банка есть подозрения. Просто пришли деньги клиенту, довольно большая сумма, например, связанная с предпринимательской деятельностью клиента, но деньги пришли клиенту как физическому лицу — несколько миллионов, а то и десятков миллионов рублей. И клиент, физическое лицо, хочет сразу их обналичить, забрать эти деньги. При этом фирма, которая перевела эти деньги ему, выглядит явно однодневкой для банка, оборот совершенно несопоставим с масштабами фирмы — и понятно, что речь идет об «обналичивании». В этом случае банк вполне закономерно заблокирует эту операцию.

Максим Осадчий обращает внимание на то, что банкам совершенно невыгодна подобная ситуация (особенно в массовых масштабах): каждый подобный случай — «большой удар по репутации».

— У банков основной актив не деньги, а репутация. Невозврат денег клиенту, даже на основании закона ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — очень и очень серьезная ситуация. [Если такие случаи частые] — от банка просто отвернутся клиенты.