«Память об этих людях в наших сердцах». В Казани вспомнили воинов-интернационалистов
Сегодня в казанском парке Победы прошел торжественный митинг в честь 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие солдаты и офицеры, исполнявшие свой воинский долг, представители ветеранских организаций, министерств и ведомств, курсанты и студенты вузов, а также родные и близкие погибших. После минуты молчания собравшиеся под музыку в исполнении военного оркестра возложили цветы к Вечному огню.
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