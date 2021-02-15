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«Память об этих людях в наших сердцах». В Казани вспомнили воинов-интернационалистов

13:39, 15.02.2021 3
«Память об этих людях в наших сердцах». В Казани вспомнили воинов-интернационалистов

Сегодня в казанском парке Победы прошел торжественный митинг в честь 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие солдаты и офицеры, исполнявшие свой воинский долг, представители ветеранских организаций, министерств и ведомств, курсанты и студенты вузов, а также родные и близкие погибших. После минуты молчания собравшиеся под музыку в исполнении военного оркестра возложили цветы к Вечному огню.

Видео Камиля Исмаилова
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:25
    Вечная память
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  • Анонимно 14:26
    такие шикарные букеты
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  • Анонимно 14:26
    Красиво, конечно, но цветы жалко
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