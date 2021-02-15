Секрет идеально красивого сруба

Чем обработать деревянный фасад

Мы уже говорили о том, какими бывают средства защиты древесины. Тема сегодняшнего разговора — деревянный фасад. Ведь обидно будет поставить сруб из недешевого деревянного материала (скажем, из клееного бруса) и через некоторое время обнаружить, что из-за ненадлежащего ухода внешний вид древесины уже не восстановить.

Обработка — всему голова

Как мы уже неоднократно говорили, древесина дома боится разных факторов: воздействия влаги и ветра, перепадов температуры и ультрафиолета, плесени и грибка. Если о древесине не заботиться — рано или поздно придется столкнуться с растрескиванием, набуханием или высыханием, с другими видами деформации материала. Даже банальный дождь может стать угрозой для дерева. Но только если оно не обработано. Если над срубом потрудиться, он прослужит минимум век — вспомним старинные русские усадьбы, дома-музеи и прочие памятники деревянного зодчества.

Долговечность покрытия зависит не только от климатических особенностей местности. Да, конечно, под ярким южным солнцем краски выцветают, а при суровых морозах древесина может потрескаться. Но это совсем не обязательные потери. Вот пять главных факторов, от которых зависит долговечность покрытия древесины:

качество древесины;

конструкция здания;

подготовка поверхности перед покраской;

соблюдение технологий;

правильность выбора материала перед обработкой.

Деревянный фасад не стоит начинать красить, если температура «за бортом» ниже + 10 градусов. Фото loghomeru.com

Важно, чтобы перед нанесением финишного покрытия древесина была сухая. Непросохшее дерево красить — задача неблагодарная: в лучшем случае краска быстро отслоится, в худшем — внутри бревна сруба заведется гниль или плесень (красочное покрытие не всегда дает материалу «дышать», и возникает опасность «запирания» влаги древесины внутри). Так что перед покраской следует дать древесине просохнуть. Влажность дерева перед процедурой должна быть не больше 20%. Сразу после постройки можно красить только дома, возведенные из дерева, высушенного еще до строительства, на производстве. Например, клееный брус часто поступает на площадку уже высушенный. Профилированный брус тоже может быть уже высушенный.

Деревянный фасад не стоит начинать красить, если температура «за бортом» ниже + 10 градусов, а влажность — 40 и больше процентов.

Лессирующие и укрывные составы

Как мы уже говорили в предыдущей статье, материалы для покрытия деревянной поверхности могут быть разной степени укрывистости. Есть лессирующие составы, подчеркивающие красоту древесины. Они полупрозрачные, практически не меняют цвет дерева — могут чуть изменить ее оттенок, придать ей «загара» или, наоборот, молочности в оттенке. А бывают и укрывные краски, которые образуют непрозрачное ровное покрытие. Северная Европа со всеми ее красными и синими деревянными домиками — яркий образец второго подхода.

Кстати, укрывные краски еще и долговечнее лессирующих составов — они, в отличие от вторых, защищают древесину еще и от солнца. Пигментированные элементы дают более высокую защиту от ультрафиолета — а значит, сильно продлят жизнь покрытию.

В выборе состава каждый волен выбирать то, что хочет. Есть эмали и лаки для дерева — первые не позволяют сохранить текстуру, вторые дают это сделать, но ни те, ни другие не защитят древесину от гниения, плесени, жучков и насекомых.

Колерованные деревозащитные составы (алкидные, силиконовые, акриловые) оставляют снаружи текстуру дерева, дают колер и сохраняют уникальную атмосферу дома. Силиконовые составы паропроницаемы, эластичны, дают долгий срок защиты древесины.

Материалы для покрытия деревянной поверхности могут быть разной степени укрывистости. Фото sdelai-lestnicu.ru

Как подготовить поверхность древесины к обработке

Прежде чем приступать к обработке поверхности древесины от вредителей и к ее защите от негативных внешних воздействий — нужно хорошо изучить, что делать. Распространен миф: если краска качественная, то готовить древесину не надо — все случится само собой. Но качество покраски поверхности сруба зависит от степени подготовки поверхности стен.

Перед покраской поверхность надо очистить, просушить, потеки смолы — убрать чистой ветошью и растворителем. И обязательно найдите шлифмашину, она вам очень пригодится. Ведь во время шлифования устраняются различные мелкие дефекты древесины, включая сколы и шероховатости.

Стандартное окрашивание состоит из следующих этапов:

Шлифование поверхности Нанесение антисептика Опять шлифование Нанесение первого слоя материала (масло, краска, лак); Снятие ворсашлифовальной губкой; Нанесение второго слоя.

Без шлифования поверхности обойтись непросто: оно устраняет мелкие дефекты древесины — такие как сколы и шероховатости. И еще: чем лучше мы дерево прошлифуем, тем глубже в его структуру сможет проникнуть антибактериальный состав (антисептик). Шлифование делают в два этапа, на первом с абразивом с зернистостью Р 60-80, а на финишном — Р 120 (чем больше число, тем мельче размер зерна).

Без шлифования поверхности обойтись непросто: оно устраняет мелкие дефекты древесины — такие как сколы и шероховатости. Фото sdelais.ru

Процедура

Если остальные покрытия не защищают дерево от насекомых и микроорганизмов, прежде чем начинать плотную работу, стоит нанести на поверхность дерева антисептик. Перед его нанесением на дереве должны произвести генеральную уборку.

Не забудьте о промежуточном шлифовании дома, особенно если будете покрывать его колерованными полупрозрачными составами. Надо знать: после нанесения антисептика или масляной пропитки древесные ворсинки начинают неравномерно топорщиться, и в них задерживаются мельчайшие пигментированные частицы, входящие в состав колера. Выглядит это, как неаккуратные пятна. Без промежуточной шлифовки добиться красивого и ровного полупрозрачного покрытия невозможно. Промежуточную шлифовку выполняют после того, как высохнет слой антисептика.

Слои краски наносят сверху вниз, полностью прокрашивая от начала до конца каждый венец. Остерегайтесь потеков и перехлестов — покрытие должно быть ровным и однородным. После нанесения первого слоя краски необходимо обработать торцы специальным герметиком, который закупорит поры дерева. Нельзя пропускать этот этап — необработанные торцы будут впитывать влагу!

Второй слой краски наносится после полного высыхания первого. Перед нанесением нужно убрать ворс шлифовальной губкой.

