Сборная побеждает в Швеции без Брагина, нижнекамцы тянут Олимпийскую сборную, а Костин творит магию

Четыре главных итога хоккейной недели

Серьезно урезанной получилась неделя в Континентальной лиге из-за старта Шведских игр, но это не значит, что интриг не было. Чего стоит только «тихая» рокировка на тренерском мостике сборной, когда Ларионова выдвигают на передний план, затемняя Брагина. О том, как первая сборная под руководством Профессора выиграла этап Евротура в Мальме, а нижнекамцы вытягивали вторую «олимпийскую» сборную, а также о других важных моментах недели — в традиционном обзоре «Реального времени».

Нелогичность недели: Ларионов смещает Брагина

Игорь Ларионов, как-то очень уж незаметно и даже аккуратно продвинутый в тренерский штаб первой сборной России на Шведские игры, получает все авансы от руководства ФХР. На этом фоне информация об уходе с обоих постов нынешнего наставника Валерия Брагина — и из СКА и из сборной России — выглядят все более реалистичной. И вместе с тем нелогичной.

Мы уже задавались вопросом, в какой именно момент Роман Ротенберг мог прийти к такому решению и почему, но сейчас эти перестановки выглядят очень нелогично. Во-первых, Брагин по сезону не проваливался — он ведет питерское СКА в лидерах Западной конференции. Со сборной отыграл один домашний этап Евротура и легко его выиграл.

За Игорем Ларионовым же тянется неприятный провал на канадском молодежном чемпионате мира и невразумительная тактика в игре с Канадой. Ситуация очень смахивает на ситуацию с уволенным Олегом Знарком после выигранной олимпиады. И если история повторится, то за Ротенбергом лишь закрепится клеймо самодура и не слишком-то грамотного менеджера, в чем хоккейную общественность пытаются убедить последние семь лет.

Все сводится к тому, что Игорь Ларионов окажется у руля первой сборной и на предстоящем майском чемпионате мира в Латвии. Фото: fhr.ru

— Почему Валерий Брагин не едет на Евротур? У нас впереди ЧМ U18. Мы рассчитываем только на золото. Тренерский штаб сформирован из тренеров, которые едут на этот турнир. Нам важно, чтобы Игорь Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Валерием Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы, — объяснял Роман Ротенберг перед стартом Евротура в Швеции.

Вряд ли в такую версию можно поверить, когда у команды есть полноценный тренер сборной, который всю неделю будет просто сидеть дома.

Все сводится к тому, что Игорь Ларионов окажется у руля первой сборной и на предстоящем майском чемпионате мира в Латвии. Если Ларионова освободят от поста в «молодежке», а Брагин вернется на этот пост, все будут только рады.

Успех недели: Россия побеждает на Шведских играх и в евросезоне

Однако же, при всей мутности ситуации, следует признать, что результат Ларионов хоть и со скрипом, но дал. У него уже шесть побед у руля сборной с учетом финского Кубка Карьяла.

Выиграв все три матча в Мальме, сборная России взяла уже третий этап Еврохоккейтура подряд и де-факто досрочно выиграла весь евросезон. Еще до начала чешского этапа.

Причем в этой команде лучше всех показали себя именно молодые хоккеисты — Николай Коваленко, Василий Подколзин и что еще интереснее — 17-летний Никита Чибриков. Последний в матче с чехами будет и ассистировать на партнеров и даже забьет дебютный гол за взрослую сборную. И это парень, который еще даже за «молодежку» толком не сыграл.

Отлично разыгрался к концу турнира Захар Бардаков. Гол, созданный их связкой с тем же Никитой Чибриковым и Кириллом Кирсановым, по сути, переломил вчерашний упорный матч со сборной Чехии. После их шайбы чехи посыпались, так что подопечным Ларионова оставалось дожимать соперника. В общем, турнир идет в зачет Профессору.

Собрали главные моменты матча с чехами. Подборка вышла что надо! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/A6ODiowRnw — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

Красота недели: Клим Костин показал отличные знания тригонометрии и физики

Внутриконтинентального хоккея на нынешней неделе было довольно мало, учитывая перерыв на Шведские игры. Однако и такая демо-версия хоккейной недели в КХЛ подарила поклонникам отечественного хоккея эстетические моменты.

Вводные: матч «Авангард» — «Динамо-Рига». Балашиха. Хозяева льда раскрывают веер своей контратаки, выходя из зоны через поперечный пас Алексея Береглазова на нижнекамского воспитанника Дамира Шарипзянова. Дамир передает далее на Костина, и тут началось волшебство.

21-летний Клим спинным мозгом почувствовал, что его накрывает соперник, быстро принял решение, и неожиданно в касание отправил шайбу в борт, рассчитав отскок снаряда так, чтобы через секунду он уже вернулся во владение форварда уже стартовавшего в сторону ворот. Более того, обхитрив рижского защитника и оставив его оглядываться по сторонам Клим еще и сумел довести этот момент до логического завершения и пробил ворота «Динамо».



Судя по всему Костин не только хорошо усвоил в школе такие предметы как геометрия и физика, но и запомнил фразу легендарного Анатолия Тарасова «борт — это шестой полевой игрок».

Неожиданность недели: нижнекамцы решают в олимпийской сборной

А во второй сборной России, которую еще называют Олимпийской, лидерские обязанности на себя взяли нижнекамские хоккеисты — Рафаэль Бикмуллин, Марат Хайруллин и Глеб Семенов. В матчах с соседями из Белоруссии и Казахстана нижнекамцы поучаствовали практически во всех шайбах. В играх с казахами Бикмуллин отмечался ассистентскими очками, выдавая шайбу под гол.

В игре с белорусами забивали и Бикмуллин (с передачи Глеба Сменова) и Марат Хайруллин (с передачи все того же Рафаэля), вырвав у соседей победу — 4:2.

В матче со второй сборной Казахстана очки набирали все «волки»: защитники Александр Брынцев и Глеб Семёнов (у них ассистентские баллы). И нападающие Марат Хайруллина с Рафаэлем Бикмуллиным.

Однако есть и ложка дегтя. Лидер атак «Нефтехимика» Павел Порядин так и не может заиграть на своем прежнем уровне после травмы — даже в составе Олимпийской сборной он никак не может расчехлить клюшку и набрать результативные баллы. Нападающему срочно нужна перезагрузка.