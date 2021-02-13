«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 32-я: Ростов-на-Дону

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. 32-й выпуск проекта перенесет нас в теплое лето, в Ростов-на-Дону.



В Ростове-на-Дону Казанская улица находится на севере города, в Ворошиловском районе. Здесь, как мы уже давно привыкли, многоэтажек и широких проспектов нам никто не покажет. Перед нами частный сектор во всем его южном великолепии — эта улочка, хоть и очень узенькая, зато совершенно четко сигнализирует нам: люди в Ростове живут зажиточно. Не верите? Давайте прогуляемся.

Начинается все на перекрестке с Мезенским переулком. В Казанскую переходит улица Вятская — вот здесь:

Кажется, таких узеньких Казанских улиц мы с вами еще не видели. Интересно, как тут ездят машины? А еще мы с вами до сих пор не видели колючей проволоки на глухом заборе. Это трехэтажный частный дом, к вашему сведению. Напротив — тоже частные владения.

Идем дальше. Справа — наш любимый профнастил. Только он тут как-то без огонька. Без изюминки. Даже не цветной. Обратите внимание, как глухо все забрано от нашего взора — не дом, а бункер. И тут так, кажется, будет везде. Если уж встретили колючей проволокой...

Слева — такой же скромный профнастил и жизнерадостная зелень в саду. Что-то даже уже созрело и готово к сбору урожая.

Газ протянут в ярко окрашенных трубах, тут особо не стали заморачиваться с тем, чтобы их запрятать подальше.

Кстати, мы прошли перекресток с Синегорским переулком. Кажется, он шире, чем Казанская улица. А она продолжается в том же духе, что и началась. Но особняки здесь стоят — дай Бог каждому. Дому слева, кажется, забор и не нужен — у него вполне себе бункерная стена. Особняк слева огражден от посторонних взглядов кирпичным ограждением. Все очень серьезно.

А если пройти чуть дальше и поднять голову — то можно увидеть такое:

Какое-то беспорядочное сплетенье газовых труб (это ворота во двор дома-бункера, кстати. Выглядят на удивление гостеприимно, не правда ли?).

Ох и любят здесь кирпич! И особнячки один другого краше. Интересное дело: автомобильные ворота стараются выводить максимально на перекрестки с другими улицами и переулками. Оно и понятно: отсюда хотя бы есть шанс выехать, не воткнувшись в забор напротив.

И снова глухие изгороди и хмурые «бункерные» стены. Картину разбавляет изумрудная южная зелень.

Мы прошли перекресток с Танаисским переулком — суть картины остается той же: непростые коттеджи, добротные заборы и жизнерадостная зелень в садах.

Слева — некое подобие замка из слоновой кости с башенкой и кружевным флюгером. А справа, в самом сердце Ростова, предположительно, окопался поклонник московского ЦСКА (судя по цветовой гамме, выбранной для отделки дома).

И тут узкая улица богатых домов заканчивается. Полюбуемся напоследок еще раз на «красно-синий» дворец — и попрощаемся с Ростовом. Впечатления остались двойственные. С одной стороны, гулять тут как-то неудобно, да и негде. С другой — у местных жителей явно все хорошо, а это не может не радовать!