«Авитолог может быть полноценным маркетологом, придумает решения сверх обычного создания объявлений»

В Казани стали популярны услуги специалистов по продажам на сайтах объявлений. Они просят от 300 до 35 тысяч рублей за услугу

В Казани наряду с таргетологами и директологами стали популярны услуги авитологов. Специалисты этого профиля запускают рекламу на сайтах объявлений, например, Авито и Юла, профессионально занимаются продвижением товаров и услуг на данных ресурсах, а значит помогают выгодно продать своим клиентам. «Реальное время» разбиралось, как дорого берут казанские авитологи и стоят ли их услуги таких затрат.

Тот же маркетолог, но на Авито

Казанский авитолог Александр Еменджи дал свое определение профессии: «Это практически тот же маркетолог, но он специализируется на такой площадке, как Авито. Сервис Авито уже давно перестал быть доской объявлений, он стал полноценной рекламной площадкой, где размещаются и компании. У большинства из них нет компетенции либо времени, чтобы изучать алгоритмы, маркетинг. Таким компаниям на помощь и приходят авитологи”.



С ним согласен и Станислав Солохин руководитель CREATMEDIA. Собеседник издания также отметил, что авитолог на таких онлайн-платформах помогает бизнесу больше заработать.

Впрочем Александр Горбачёв, основатель компании «Море трафика», считает у авитолога больше общего с директологом, а не с маркетологом: “Директолог — это человек, который настраивает контекстную рекламу и не только в Яндекс.Директе. Авитолог настраивает рекламу на торговых площадках. Маркетолог — человек, который ответственен за весь маркетинг компании. В его обязанности входят аналитика, руководство и управление другими специалистами. Авитолог может быть полноценным маркетологом, который придумывает решения сверх обычного создания объявлений”.

«Главная задача авитолога зависит от потребности клиентов»

Авитолог создаёт рекламные кампании и настраивает аккаунты клиента на таких площадках как Авито, Юла и других сайтах объявлений. Рекламная кампания заключается в грамотной упаковке объявлений в аккаунтах продавца — она нужна, чтобы привлечь внимание покупателя, поясняют эксперты.

У авитологов есть все инструменты, которые позволяют публиковать объявления в нужное время, составлять правильные заголовки и так далее.

Станислав Солохин отметил, что в услуги авитолога входят: аналитика рынка и активности конкурентов, оформление магазина на Авито, подготовка контента, размещение объявлений, контроль публикации, анализ конверсии объявлений, отчётность за месяц, корректировка стратегий на следующий месяц, работа с модерациями.

Специалист должен хорошо разбираться в площадках и грамотно проводить аналитику. Собеседник издания привел пример того, как исходя из выбранной стратегии анализа конкурентов, можно предложить клиенту правильное решение:



— Если на площадке есть 3 тысячи запросов «Натяжные потолки в Санкт-Петербурге» и там три игрока по 1000 объявлений на каждого, то нет смысла делать 100 объявлений — они не сработают. Авитолог предложит создать 1000 объявлений. Тогда всего будет 4000 объявлений, тысяча из которых уже ваша. Это будет конкурентная рекламная кампания. Главная задача зависит от потребности клиентов. Кто-то хочет больше заявок, а кто-то, чтобы объявления стоили дешевле.

На Авито продают и школьник, и Сбербанк

— Авито — одна из самых популярных торговых площадок. В месяц сюда заходят 50 миллионов пользователей. В прошлом году здесь заключили 116 миллионов сделок. На платформе зарегистрировано 2 миллиона компаний. Здесь есть очень крупные компании, например, Сбербанк. При этом может продавать и обыкновенный школьник. Площадка проста — не нужно создавать свой сайт, делать таргетированную рекламу или ещё что-то, — объясняет Станислав Солохин.

Тоже самое говорит и Александр Горбачёв. По его словам, подобные платформы имеют огромный трафик покупателей, здесь продаётся и покупается абсолютно все. Отсюда и такой спрос на услуги авитологов. Популярность некоторых площадок может зависеть от города. Например, жители Якутска предпочитают Юлу, а в Казани актуальнее Авито.

Опрошенные «Реальным временем» казанские авитологи отмечают, что для них наиболее популярными категориями в работе стали “Ремонт и строительство”, “Услуги”, “Недвижимость”, “Вакансии”. Однако категории могут меняться, в зависимости от того, в чем разбирается специалист.

Сколько может зарабатывать авитолог?

Александр Еменджи считает, что фрилансер может получать 50-60 тысяч рублей.

Станислав Солохин утверждает, что при условии создания качественного продукта, можно зарабатывать и 100 тысяч рублей. На этот показатель можно выйти за полгода. Поиск выдает подборку предложений от специалистов данного уровня в Казани от 300 до 35 тысяч рублей за услугу.



Сами собеседники издания перечисляют как плюсы, так и минусы обращения к авитологам: быстрые и выгодные продажи, но и риск нарваться на непрофессионального участника рынка или на откровенного мошенника.

Тем же, кто сам хотел бы попробовать себя на новом поприще, эксперты советуют: чтобы стать хорошим авитологом нужно быть в тренде, интересоваться изменениями на различных платформах, постоянно практиковаться.



Новичкам специалисты советуют понять все тонкости и правила платформы и уже потом набирать клиентов. Не стоит стараться сразу урвать много денег, лучше сделать работу хорошо. Может, например, помочь знакомому или компании бесплатно. А уже потом самому продавать и заниматься привлечением новых клиентов, наращивая качество своих услуг.