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«Авитолог может быть полноценным маркетологом, придумает решения сверх обычного создания объявлений»

00:00, 11.02.2021

В Казани стали популярны услуги специалистов по продажам на сайтах объявлений. Они просят от 300 до 35 тысяч рублей за услугу

«Авитолог может быть полноценным маркетологом, придумает решения сверх обычного создания объявлений»

В Казани наряду с таргетологами и директологами стали популярны услуги авитологов. Специалисты этого профиля запускают рекламу на сайтах объявлений, например, Авито и Юла, профессионально занимаются продвижением товаров и услуг на данных ресурсах, а значит помогают выгодно продать своим клиентам. «Реальное время» разбиралось, как дорого берут казанские авитологи и стоят ли их услуги таких затрат.

Тот же маркетолог, но на Авито

Казанский авитолог Александр Еменджи дал свое определение профессии: «Это практически тот же маркетолог, но он специализируется на такой площадке, как Авито. Сервис Авито уже давно перестал быть доской объявлений, он стал полноценной рекламной площадкой, где размещаются и компании. У большинства из них нет компетенции либо времени, чтобы изучать алгоритмы, маркетинг. Таким компаниям на помощь и приходят авитологи”.

С ним согласен и Станислав Солохин руководитель CREATMEDIA. Собеседник издания также отметил, что авитолог на таких онлайн-платформах помогает бизнесу больше заработать.

Впрочем Александр Горбачёв, основатель компании «Море трафика», считает у авитолога больше общего с директологом, а не с маркетологом: “Директолог — это человек, который настраивает контекстную рекламу и не только в Яндекс.Директе. Авитолог настраивает рекламу на торговых площадках. Маркетолог — человек, который ответственен за весь маркетинг компании. В его обязанности входят аналитика, руководство и управление другими специалистами. Авитолог может быть полноценным маркетологом, который придумывает решения сверх обычного создания объявлений”.

«Главная задача авитолога зависит от потребности клиентов»

Авитолог создаёт рекламные кампании и настраивает аккаунты клиента на таких площадках как Авито, Юла и других сайтах объявлений. Рекламная кампания заключается в грамотной упаковке объявлений в аккаунтах продавца — она нужна, чтобы привлечь внимание покупателя, поясняют эксперты.

У авитологов есть все инструменты, которые позволяют публиковать объявления в нужное время, составлять правильные заголовки и так далее.

Станислав Солохин отметил, что в услуги авитолога входят: аналитика рынка и активности конкурентов, оформление магазина на Авито, подготовка контента, размещение объявлений, контроль публикации, анализ конверсии объявлений, отчётность за месяц, корректировка стратегий на следующий месяц, работа с модерациями.

Специалист должен хорошо разбираться в площадках и грамотно проводить аналитику. Собеседник издания привел пример того, как исходя из выбранной стратегии анализа конкурентов, можно предложить клиенту правильное решение:

— Если на площадке есть 3 тысячи запросов «Натяжные потолки в Санкт-Петербурге» и там три игрока по 1000 объявлений на каждого, то нет смысла делать 100 объявлений — они не сработают. Авитолог предложит создать 1000 объявлений. Тогда всего будет 4000 объявлений, тысяча из которых уже ваша. Это будет конкурентная рекламная кампания. Главная задача зависит от потребности клиентов. Кто-то хочет больше заявок, а кто-то, чтобы объявления стоили дешевле.

На Авито продают и школьник, и Сбербанк

— Авито — одна из самых популярных торговых площадок. В месяц сюда заходят 50 миллионов пользователей. В прошлом году здесь заключили 116 миллионов сделок. На платформе зарегистрировано 2 миллиона компаний. Здесь есть очень крупные компании, например, Сбербанк. При этом может продавать и обыкновенный школьник. Площадка проста — не нужно создавать свой сайт, делать таргетированную рекламу или ещё что-то, — объясняет Станислав Солохин.

Тоже самое говорит и Александр Горбачёв. По его словам, подобные платформы имеют огромный трафик покупателей, здесь продаётся и покупается абсолютно все. Отсюда и такой спрос на услуги авитологов. Популярность некоторых площадок может зависеть от города. Например, жители Якутска предпочитают Юлу, а в Казани актуальнее Авито.

Опрошенные «Реальным временем» казанские авитологи отмечают, что для них наиболее популярными категориями в работе стали “Ремонт и строительство”, “Услуги”, “Недвижимость”, “Вакансии”. Однако категории могут меняться, в зависимости от того, в чем разбирается специалист.

Сколько может зарабатывать авитолог?

Александр Еменджи считает, что фрилансер может получать 50-60 тысяч рублей.

Станислав Солохин утверждает, что при условии создания качественного продукта, можно зарабатывать и 100 тысяч рублей. На этот показатель можно выйти за полгода. Поиск выдает подборку предложений от специалистов данного уровня в Казани от 300 до 35 тысяч рублей за услугу.

Сами собеседники издания перечисляют как плюсы, так и минусы обращения к авитологам: быстрые и выгодные продажи, но и риск нарваться на непрофессионального участника рынка или на откровенного мошенника.

Тем же, кто сам хотел бы попробовать себя на новом поприще, эксперты советуют: чтобы стать хорошим авитологом нужно быть в тренде, интересоваться изменениями на различных платформах, постоянно практиковаться.

Новичкам специалисты советуют понять все тонкости и правила платформы и уже потом набирать клиентов. Не стоит стараться сразу урвать много денег, лучше сделать работу хорошо. Может, например, помочь знакомому или компании бесплатно. А уже потом самому продавать и заниматься привлечением новых клиентов, наращивая качество своих услуг.

Татьяна Новикова
БизнесТехнологииIT Татарстан

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