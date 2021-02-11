«Авитолог может быть полноценным маркетологом, придумает решения сверх обычного создания объявлений»
В Казани стали популярны услуги специалистов по продажам на сайтах объявлений. Они просят от 300 до 35 тысяч рублей за услугу
В Казани наряду с таргетологами и директологами стали популярны услуги авитологов. Специалисты этого профиля запускают рекламу на сайтах объявлений, например, Авито и Юла, профессионально занимаются продвижением товаров и услуг на данных ресурсах, а значит помогают выгодно продать своим клиентам. «Реальное время» разбиралось, как дорого берут казанские авитологи и стоят ли их услуги таких затрат.
Тот же маркетолог, но на Авито
Казанский авитолог Александр Еменджи дал свое определение профессии: «Это практически тот же маркетолог, но он специализируется на такой площадке, как Авито. Сервис Авито уже давно перестал быть доской объявлений, он стал полноценной рекламной площадкой, где размещаются и компании. У большинства из них нет компетенции либо времени, чтобы изучать алгоритмы, маркетинг. Таким компаниям на помощь и приходят авитологи”.
С ним согласен и Станислав Солохин руководитель CREATMEDIA. Собеседник издания также отметил, что авитолог на таких онлайн-платформах помогает бизнесу больше заработать.
«Главная задача авитолога зависит от потребности клиентов»
Авитолог создаёт рекламные кампании и настраивает аккаунты клиента на таких площадках как Авито, Юла и других сайтах объявлений. Рекламная кампания заключается в грамотной упаковке объявлений в аккаунтах продавца — она нужна, чтобы привлечь внимание покупателя, поясняют эксперты.
У авитологов есть все инструменты, которые позволяют публиковать объявления в нужное время, составлять правильные заголовки и так далее.
Станислав Солохин отметил, что в услуги авитолога входят: аналитика рынка и активности конкурентов, оформление магазина на Авито, подготовка контента, размещение объявлений, контроль публикации, анализ конверсии объявлений, отчётность за месяц, корректировка стратегий на следующий месяц, работа с модерациями.
Специалист должен хорошо разбираться в площадках и грамотно проводить аналитику. Собеседник издания привел пример того, как исходя из выбранной стратегии анализа конкурентов, можно предложить клиенту правильное решение:
На Авито продают и школьник, и Сбербанк
— Авито — одна из самых популярных торговых площадок. В месяц сюда заходят 50 миллионов пользователей. В прошлом году здесь заключили 116 миллионов сделок. На платформе зарегистрировано 2 миллиона компаний. Здесь есть очень крупные компании, например, Сбербанк. При этом может продавать и обыкновенный школьник. Площадка проста — не нужно создавать свой сайт, делать таргетированную рекламу или ещё что-то, — объясняет Станислав Солохин.
Тоже самое говорит и Александр Горбачёв. По его словам, подобные платформы имеют огромный трафик покупателей, здесь продаётся и покупается абсолютно все. Отсюда и такой спрос на услуги авитологов. Популярность некоторых площадок может зависеть от города. Например, жители Якутска предпочитают Юлу, а в Казани актуальнее Авито.
Опрошенные «Реальным временем» казанские авитологи отмечают, что для них наиболее популярными категориями в работе стали “Ремонт и строительство”, “Услуги”, “Недвижимость”, “Вакансии”. Однако категории могут меняться, в зависимости от того, в чем разбирается специалист.
Сколько может зарабатывать авитолог?
Станислав Солохин утверждает, что при условии создания качественного продукта, можно зарабатывать и 100 тысяч рублей. На этот показатель можно выйти за полгода. Поиск выдает подборку предложений от специалистов данного уровня в Казани от 300 до 35 тысяч рублей за услугу.
Сами собеседники издания перечисляют как плюсы, так и минусы обращения к авитологам: быстрые и выгодные продажи, но и риск нарваться на непрофессионального участника рынка или на откровенного мошенника.
Тем же, кто сам хотел бы попробовать себя на новом поприще, эксперты советуют: чтобы стать хорошим авитологом нужно быть в тренде, интересоваться изменениями на различных платформах, постоянно практиковаться.
Новичкам специалисты советуют понять все тонкости и правила платформы и уже потом набирать клиентов. Не стоит стараться сразу урвать много денег, лучше сделать работу хорошо. Может, например, помочь знакомому или компании бесплатно. А уже потом самому продавать и заниматься привлечением новых клиентов, наращивая качество своих услуг.
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