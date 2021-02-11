Деспот в ударе, Хвича набирает обороты, а Игнатьев снова штатный пенальтист. Как прошли вторые сборы «Рубина»

Подводим итоги второго зимнего сбора коллектива Леонида Слуцкого

«Рубин» продолжает подготовку к возобновлению сезона РПЛ. Казанский клуб вновь отправился в город Белек, где провел четыре контрольных матча. Соперниками команды Леонида Слуцкого стали «Химки», «Динамо», ФК «Нижний Новгород» и «Томь», неожиданно появившаяся в календаре товарищеских встреч казанцев. Как молодой Самошников проявляет себя как лидер, кого Станислав Черчесов просматривал в «Рубине» и какие выводы сделаны после проигранного матча против «Динамо» — об этом и других итогах вторых зимних сборов — в материале «Реального времени».

Игра с «Химками»: Черчесов на матче и дебют Мусаева

Первый матч на втором сборе «Рубин» сыграл против «Химок». Подмосковная команда в определенный момент стала объектом для интереса среди болельщиков российского футбола. Казалось бы, явный аутсайдер чемпионата, который долго не мог решить, заявляться в РПЛ или нет, ближе к перерыву набрал ход.



Причин такого скачка несколько:



Усиление состава опытными игроками из топ-клубов и — вишенка на торте — переход Дениса Глушакова из грозненского «Ахмата» явно прибавили веса «Химкам» над конкурентами за выживание, которые не могут похвастать таким набором исполнителей в своих командах.

Наступившая определенность с главным тренером. В начале сезона «Химки» удивили всех, уволив перед стартом турнира Сергея Юрана, который вывел команду в РПЛ. Правда, назначенный на его место Дмитрий Гунько не продержался даже до конца первого круга и тоже был отправлен в отставку. После этого главным был назначен Дмитрий Черевченко и смог найти ключ к игре химчан. Перед возобновлением сезона «Химки» идут на 11-м месте и выглядят фаворитами в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

По движению команд было видно, что это игра в рамках сбора — невысокие скорости, ошибки защитников при позиционной игре и много технического брака

Казанцы традиционно для своих товарищеских матчей при Слуцком с первых минут выпустили основной состав. Это может говорить лишь о том, что главный тренер почти сформировал обойму футболистов, которая будет чаще остальных выходить на поле в играх чемпионата. Основной вопрос заключался в позиции форварда, где за место в составе борются Иван Игнатьев и Джордже Деспотович. И, судя по всему, серб пока выглядит фаворитом. Деспот выходил в старте в последнем матче первого сбора и в игре с химчанами появился с первых минут. «Рубин» сразу же забрал мяч под свой контроль и действовал первым номером.

По движению команд было видно, что это игра в рамках сбора — невысокие скорости, ошибки защитников при позиционной игре и много технического брака. В действиях «Химок» это прослеживалось сильнее, поэтому первый тайм можно занести в актив казанцам. Они разнообразнее продвигали мяч вперед, в первую очередь за счет центральных полузащитников, а дальше в дело вступала атакующая группа: Хвича, Шатов и Макаров.

«Рубину» удавалось создавать дуэли один в один, что позволяло создавать большое количество моментов. Те же Шатов и Макаров несколько раз выходили на ударную позицию, но где-то мяч не летел в створ, а в остальных эпизодах хорошо действовал голкипер химчан Лантратов. А если вратарь и был отыгран, то в дело вступал каркас ворот как в эпизоде с ударом Ильи Самошникова. Мяч после удара защитника казанцев ударился в штангу и прокатился вдоль линии ворот.

Но все-таки на перерыв «Рубин» ушел с преимуществом. Если полузащитникам не везло в завершающей стадии, то Деспотович свой момент использовал на все сто. Сербский нападающий искусно открылся под прострел Самошникова и отправил мяч в пустой угол. После этого «Рубин» продолжил давить своего соперника, помногу владея мячом и организовывая подходы к воротам Лантратова. Правда, второго забитого мяча пришлось ждать до компенсированного времени первого тайма. Забитый мяч полностью является заслугой Дарко Евтича. Швейцарец ювелирно исполнил штрафной удар, который заработал Денис Макаров.

Забитый мяч полностью является заслугой Дарко Евтича

Во втором тайме Леонид Слуцкий произвел большое количество замен и больше остальных перестановок стоит отметить дебют Леона Мусаева. Молодой полузащитник перебрался в стан «Рубина» из питерского «Зенита», где в последнее время перестал выходить даже на замену. Многие ждали яркого дебюта от Леона, но первый матч в новой команде не задался. Мусаев получил повреждение и был заменен, проведя на поле порядка получаса игрового времени. Леонид Слуцкий отметил, что серьезной травмы не выявлено, но рисковать здоровьем игрока никто не собирается, поэтому Мусаев и был заменён.

Из-за большого количества замен и выхода на поле игроков не из основной обоймы игра во втором тайме немного выровнялась. «Рубин» уже не бежал в атаку как в первом тайме. Неясно, был ли это план от тренерского штаба или уровень мастерства у резерва казанцев, но вторые 45 минут прошли с преимуществом «Химок». Команда из Подмосковья произвела минимум замен и за счет более опытного состава смогла отыграть два мяча. Дубль оформил Резиуан Мирзов. Первый мяч на 54-й минуте был забит после подачи углового, а второй Мирзов забил с пенальти.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат 2:2. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что ему понравились действия команды, особенно в первом тайме.

— Первый тайм наверно лучший за все время, что мы играли на сборах. Полностью удовлетворен первым таймом: не только результатом, но и качеством игры, перестроениями, оборонительными и атакующими действиями, индивидуальными моментами и так далее. Во втором тайме понятно, когда ты делаешь большое количество замен, то игровой рисунок рушится, и ты уже больше смотришь на какие-то индивидуальные вещи, индивидуальные моменты. У нас много молодых игроков, игроки, которые на просмотре, игроки, которые вышли после разного рода повреждений. Поэтому здесь уже больше речь идет об индивидуальных оценках игроков, которые играли во втором тайме, — подвел итог Слуцкий.

Стоит отметить присутствие на матче главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Не исключено, что это был смотр потенциальных новичков в национальную команду перед матчами Лиги Наций. На ум приходят несколько фамилий: Илья Самошников, Денис Макаров и Юрий Дюпин.

Матч с «Динамо». Два пенальти в первом тайме и чудо-гол Шиманьского.

Второй контрольный матч «Рубин» проводил против московского «Динамо». Оппонент для товарищеского матча превосходный, ведь бело-голубые являются претендентами на еврокубки, а с соперником такого уровня всегда играть интересно и приятно.

Отличие от предыдущей игры состояло в том, «Рубин» не проводил большого количества замен. По словам Леонида Слуцкого, он хотел проверить готовность основного состава отыграть 75—90 минут.

Матч проходил с небольшим преимуществом динамовцев. Они быстрее двигались и выглядели явно свежее своих оппонентов. Это отметил и главный тренер «Рубина». Игра проходила в плотной борьбе, ни одной из команд не удалось захватить центр поля под свой контроль и из-за этого обе команды много били из-за пределов штрафной. Можно отметить удар Хвичи Кварацхелии, угодивший в штангу ворот Антона Шунина.

Однако один из таких выстрелов превратился в шедевр и открыл счет в матче. Дальний удар Себастьяна Шиманьского принял на себя каркас ворот «Рубина», но после отскока от газона мяч опустился за линией ворот и счет стал 0:1. После забитого мяча москвичи не сбавили оборотов и продолжили давить на ворота Дюпина. И если самим создать хороший момент не удавалось, то на помощь пришел защитник казанцев Илья Самошников, который отдал почти голевой пас игроку «Динамо» в собственной штрафной площади. Дюпину пришлось фолить и тем самым «Динамо» получило право на пенальти, который реализовал Фомин. 0:2.

Хорошие моменты имели Хвича и Джордже Деспотович

Оружием «Рубина» в первом тайме стали контратаки. Защитники «Динамо» неоднократно теряли мяч и тем самым дарили возможности казанцам забить свои голы. Хорошие моменты имели Хвича и Джордже Деспотович, однако в обоих случаях прекрасно действовал Антон Шунин. Позиционных же атак в исполнении «Рубина» было намного меньше, чем в предыдущих встречах на этих зимних сборах. По словам Леонида Слуцкого, разница в свежести у двух коллективов существенна и была видна с первых минут матча.

«Сегодня было видно уже в первые 2 минуты, что команды находятся на разном уровне состояния. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее, быстрее. Здесь нужно было несколько иначе играть, иначе расставлять акценты», — признал свой промах специалист.

Но из позитивных моментов стоит отметить, что даже явно играя вторым номером, «Рубин» сумел забить свой гол. Сольный проход Денис Макарова в штрафную площадь привел к фолу со стороны игрока «Динамо» и еще одному пенальти в этой встрече. К точке подошел Джордже Деспотович и уверенно переиграл Антона Шунина, отыграв тем самым один мяч.

Тайм второй в исполнении «Рубина» выровнял общую картину матча. Казанцам нужно было отыгрываться, поэтому вторые 45 минут они провели в более агрессивной манере. Вдобавок решение не выпускать резервистов, а дать доиграть основе, помогло «Рубину» перехватить инициативу и на 53-й минуте сравнять счет. Очередной проход Макарова, с которым вновь не справились защитники бело-голубых, привел ко второму одиннадцатиметровому, который вновь реализовал Деспот. 2:2. Ближе к концу матча обе команды подустали, разница в функциональной готовности, о которой говорил главный тренер «Рубина», не так бросалась в глаза. Игра сбилась на индивидуальные действия отдельно взятых игроков, а цельной командной игры не было ни у тех, ни у других. Ставка на креатив атакующей группы не давала плодов до 91-й минуты. Коллективы уже явно доигрывали матч, но тут свое слово сказал Николай Комличенко. Форвард сборной России шикарно разобрался с двумя оппонентами в штрафной площади и направил мяч в ворота Дюпина.2:3.

После игры Леонид Слуцкий старался найти позитивные моменты в игре своих подопечных.

— Понятно, что всегда неприятно проигрывать и пропускать уже на последней секунде. Но сегодняшняя игра, может быть, даже дала больше информации, чем матчи, в которых мы выглядели более убедительно.

Победа над «Нижним Новгородом» и поражение от «Томи» Кержакова.

После двух встреч с представителями РПЛ «Рубин» ждала встреча с представителем ФНЛ — «Нижним Новгородом». Соперник непростой, ведь нижегородцы являются ФНЛ и метят в элиту. Команда Роберта Евдокимова имеет в своем составе игроков с опытом выступлений в РПЛ, например, Александр Сапета, несколько лет защищавший цвета московского «Динамо» и Александр Ставпец, игравший в «Урале» и «Крыльях Советов».

На игру с «Нижним Новгородом» Леонид Слуцкий вновь выставил основной состав. Единственное серьезное изменение произошло во вратарской линии. Ворота в матче защищал 17-летний Никита Янович.

Матч прошел при полном преимуществе казанцев. Атакующая группа в лице Хвичи, Шатова и Макарова раз за разом выигрывала все дуэли один в один, что и позволяло создавать большое количество моментов у ворот Нижнего Новгорода. Особенно выделялся Кварацхелия, который явно набрал кондиции после повреждения. Грузинский полузащитник отметился дублем в матче, причем оба гола соорудил себе сам. Первый мяч на 18-й минуте был забит после шикарного удара с угла штрафной площади. Хвича раскачал защитника и отправил мяч в дальний угол.

Ложкой дегтя оказался пропущенный молодым голкипером Никитой Яновичем мяч

В первую очередь сыграл класс исполнителей в центре поля. Игроки «Рубина» почти беспрепятственно в две-три передачи доставляли мяч до атакующих игроков, которые и отвечали за забитые мячи. Второго гола пришлось ждать до 43-й минуты. Денис Макаров в своем фирменном стиле пробил из-за пределов штрафной и положил мяч точно в девятку.

Леонид Слуцкий вновь дал своим лидерам провести на поле порядка 80 минут. Ближе к этому отрезку матча на поле стали появляться молодые игроки казанцев. Счет к тому моменту уже был 3:0. Хвича оформил дубль, выйдя один на один с вратарем Нижнего и без проблем разобравшись с ним, отправил мяч в сетку ворот.

Ложкой дегтя оказался пропущенный молодым голкипером Никитой Яновичем мяч. Вины молодого вратаря в голе нет, но все же было бы лучше, если бы молодой голкипер отстоял матч «на ноль». Однако главный тренер отметил игру своего юного вратаря.

— Он с нами тренируется еще с прошлых сборов. Никита Янович в команде уже больше года, поэтому мы наблюдаем за его ростом, прогрессом. Он находится в одной сборной вместе с Торопом и Одоевским.И если два других вратаря его возраста получают какую-то игровую практику на сборах, то Никита сегодня тоже показал, что способен на сборах даже в матче с командой, претендующей на выход в Премьер-лигу, играть достаточно уверенно, — сказал Слуцкий.

В неожиданной игре с «Томью» Слуцкого вышли резервисты и Иван Игнатьев, который вновь отметился лишь реализованным пенальти. Казанская команда проиграла — 2:3.

После всех сыгранных на втором сборе матчей наставник «Рубина» подвел краткие итоги, отметив качество игры в атаке. А вот к обороне у Леонида Викторовича есть небольшие вопросы.

— Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество имеем. Даже в игра против «Динамо», где состояние разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали не меньше голевых моментов, а может быть и больше. Поэтому все, что касается атакующих действий, достаточно стабильно, и в этом плане у нас игра достаточно стабилизирована. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием и могут быть различные ситуации. Сегодня не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим».

Впереди у «Рубина» третий сбор, который стартует 15 февраля там же, в Турции.