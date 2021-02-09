Владимир Дехтярев: «У Романова свой путь, с Билялетдиновым его сравнивать не стоит»

Комментатор НХЛ на «Яндекс» и главред нового телеканала NHL — о старте сезона для российских хоккеистов

Стартовый отрезок сезона в НХЛ завершен, и как утверждает комментатор «Яндекс.Эфир» и эксперт Национальной хоккейной лиги Владимир Дехтярев, это лишь период выкатывания и подготовки к сезону. Однако некоторые российские новобранцы НХЛ уже заявили о своих претензиях на звание лучшего новичка. Постоянный эксперт «Реального времени» рассуждает об отличном старте Кирилла Капризова и Александра Романова, а также о трудностях звезд прошлого сезона Артемия Панарина и Антона Худобина. Подробности — в колонке Владимира Дехтярева.

Капризов — один из основных претендентов на Приз лучшему новичку

Думаю, Кирилл Капризов — один из главных претендентов на «Колдер трофи» (Приз лучшего новичка, — прим. ред.), и его статистика это подтверждает (9 очков в 11 играх — прим. ред.). Мы видим, что Кириллу не помешала достаточно длительная пауза (нападающий не играл в официальных играх с апреля по сентябрь, — прим. ред.).

Посмотрим, что будет дальше. Потому что опять же команды вкатываются, при этом у Капризова будут матчи и против «Колорадо» — одного из лидеров. Мне интересно понаблюдать за Кириллом и посмотреть, как он будет продолжать прогрессировать и работать в Национальной хоккейной лиге. Но влился он сразу.

Кирилл молодец — он окреп в КХЛ, оброс мясом, подождал и приехал в НХЛ абсолютно готовым хоккеистом. Но его путь — это не для всех хоккеистов, тут все индивидуально. Кто-то приезжает в 18 лет и показывает достаточно хороший хоккей. А кому-то надо время, чтобы обрасти этим мясом, окрепнуть. У всех по-разному.

«Миннесота» сейчас выстраивается, это абсолютно новая команда, и пока действительно кажется, что ей не хватает еще сильных хоккеистов, чтобы вместе с Капризовым тянуть команду в плей-офф. Очевидно, что ему не хватает еще хорошего «центра». Я думаю, что «Миннесота» тоже в уме что-то держит. Мы же помним, как под Овечкина центрального нападающего тоже искали. Это нормальный процесс.

Пример Романова показателен: у нас часто не доверяют молодым защитникам

Александр Романов вот поехал более молодым, и здесь надо отметить отличную работу скаутов. Здесь люди увидели достаточно серьезный потенциал в Саше. Когда его брали в «Монреаль», я думаю, люди хорошо представляли, зачем он им нужен и что он умеет. А умеет многое.

Сейчас еще одна звездочка загорается добротного, качественного защитника. Все в руках Романова. Ему дают и играть, и дают право на ошибку в том числе, и он растет! Хотя с дедом, Билялетдиновым, я бы не стал сравнивать — у него свой путь. Сейчас и хоккей поменялся.

А тот факт, что он играл в ЦСКА седьмым защитником, а в НХЛ он сразу заиграл — это старая наша проблема. Где-то у нас действительно не доверяют молодым защитникам, потому что у команд стоят очень серьезные задачи. Это происходит не только в ЦСКА, но и в СКА, например. Можно и на «Ак Барс» посмотреть.

Тут и у генеральных менеджеров не всегда есть терпение построить команду. Построить ее за год очень сложно в любой лиге — игроки должны притираться друг к другу и так далее.

С другой стороны, в этом году Никитин достаточно большое количество молодежи в ЦСКА привлекает к основному составу. Может быть, понял, что это ближайший резерв. А когда играл Романов, тогда и потолок зарплат был другой, что тоже свою роль играло.

К сожалению, жертвой таких обстоятельств были уже многие наши молодые игроки. Когда не могли здесь себя проявить, а уезжали в Национальную хоккейную лигу и добивались успеха.

Гусев — технарь, и в этом тоже есть своя проблема: иногда где-то шайбу передержит, иногда где-то не успевает. Фото instagram.com/njdevils

Вероятность возвращения Гусева в КХЛ очень большая

Много разговоров о неоднозначном начале сезоне Артемия Панарина, который сильно уступает себе прошлогоднему. Я бы не сказал, что это какой-то кризис второго сезона. Он и до этого играл в НХЛ. Да и вообще я не считаю, что это кризис. Это ситуация, в которой оказалась практически любая команда НХЛ. У команд, по сути, не было предсезонки. Не было выставочных матчей, сейчас команды только-только втягиваются в сезон. Отсюда и все эти проблемы. Я думаю, что только с этим можно все связать.

Другое дело, проблемы Никиты Гусева, у которого слабая статистика 0+1 и «-6» в девяти матчах сезона. Есть, конечно, вероятность его обмена в другую команду, и, возможно, там ему удастся перезагрузиться. Но есть один большой минус — у него контракт достаточно большой. Думаю, «Нью-Джерси» постарается его обменять. Но если не получится, то вероятность возвращения Никиты в КХЛ очень большая.

Следует признать, что Гусев никогда и не был скоростным игроком. Гусев — технарь, и в этом тоже есть своя проблема: иногда где-то шайбу передержит, иногда где-то не успевает, плюс система игры Линди Раффа. У него свои требования, хотя специалист ставил Никиту в разных сочетаниях, и в большинстве давал ему играть, а с ведущими игроками в первых звеньях. Но пока не может Гусев завестись.

Отстранив Худобина, тренер «Далласа» показал всем — неприкосновенных в команде нет

Проблемы российского голкипера Антона Худобина с дисциплиной и его статистикой в «Далласе» вряд ли можно связывать с подписанием нового контракта. Мы можем вспомнить, что обычно на предсезонке каждая команда проводит пять-шесть-семь матчей. В нынешнем сезоне же такой роскоши не было, и сейчас первые десять игр будут только вкатываться в сезон. Плюс «Даллас» не играл некоторое время, пока команда находилась на карантине. Я думаю, это издержки этого необычного сезона.

Проблемы российского голкипера Антона Худобина с дисциплиной и его статистикой в «Далласе» вряд ли можно связывать с подписанием нового контракта. Фото instagram.com/dallasstars

Худобин хорошо понимает, как ему готовиться, и сейчас, грубо говоря, идет подготовка к сезону. А его опоздание на тренировку — это не показатель. На тренировки все опаздывают когда-то.

Тренер «Далласа» Рик Боунесс абсолютно правильно поступил. Кем бы ты ни был — звездой или нет, а дисциплина для всех одинакова, и он дал это понять, отстранив Антона. Это сигнал и остальным хоккеистам, чтоб каждый понимал, что неприкосновенных у него нет. Теперь каждый будет знать, что дисциплина важнее личных заслуг.

Пробиться Амирову в состав «Торонто» будет очень трудно

Родион Амиров отлично разыгрался в КХЛ. «Торонто» его очень ждет. В том числе и потому что эта команда стала заложником потолка зарплат. И поэтому у него могут возникнуть некоторые трудности. Его небольшой контракт — это очень хорошее подспорье для канадской команды. Плюс «Торонто» — это очень играющая команда.

Шансы у него хорошие, но пробиться в состав именно сейчас ему будет очень трудно. Там сейчас так много перспективных и хороших игроков, пробиться пока будет сложно. Но все зависит от самого Амирова.