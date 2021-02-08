Леван Ломидзе: «Клуб — будни блюзмена, а филармония — праздник»

«Филармонический» мини-тур по Поволжью «Блюз без границ» музыкант со своей командой завершил программой в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарской государственной филармонии прошёл концерт Левана Ломидзе и BLUES COUSINS. К новому проекту фронтмен пригласил выдающихся гитаристов России — Дмитрия Четвергова и Дмитрия Малолетова, а также истинного рок-вокалиста Чака Регистера (Charles Register).

Потерянный медиатор Би Би Кинга

Леван Ломидзе родился в Тбилиси и тут же, еще ребенком побывал на концерте Би Би Кинга. Мало того, что это выступление произвело на него потрясающее впечатление, в завершении концерта великий музыкант бросил в толпу свой медиатор, который и поймал Ломидзе.

— Это был знак. Выступление Кинга — это только на 10 процентов музыка, все остальное заполнено его потрясающей харизмой. Я был тогда совсем ребенком, лет 11 мне было, и я не совсем понимал, каким сокровищем обладаю. Через пару лет подарил кому-то этот медиатор, одна судьба моя решилась, думаю, именно тогда, — рассказал Леван Ломидзе.

Позже музыкант, еще живя в Грузии, «сколоти эхл» свою рок-группу, которой начал покровительствовать Вахтанг Кикабидзе, и начались гастроли — сначала по стране, а затем и за рубеж. Сегодня это именитый джаз-рок-музыкант, выступивший хэдлайнером на американских фестивалях Mountbaker Blues Fest, Rockcut Blues Fest и других.

Когда драйв важнее денег

В Казань Леван Ломидзе приехал с особым чувством — уже в шестой раз, по его признанию, столица Татарстана встречает музыкантов особенно тепло.

— Все мы, и блюзмены и зрители, очень соскучились по концертам и встречам. Конечно, это непривычно — видеть зрителей в масках, но я чувствую, вижу, как за ними прячутся улыбки. Своим выступлением я хочу показать, что нам необходимо объединиться, вне зависимости от национальности, политических убеждений, чтобы в мире стало больше позитива. Хорошее настроение зрителей — вот что особенно важно для меня на концертах. Собираясь в поездку, сначала это были Тольятти, потом Самара, теперь Казань, мы понимали, что финансово «просели» все. Но для драйва, помимо нашего трио BLUES COUSINS, я пригласил Чака Регистера и двух известных друзей-гитаристов. Я сказал организаторам концерта, а это филармонии в трех городах, что никаких дополнительных финансов это не потребует. Все решим внутри коллектива, но уж зрителю нашу новую программу представим «на пять».

«В филармонии звучим как на пластинке»

То, что концерт будет просто супер, было понятно уже во время саундчека — артисты разогревались, шутили, пробовали звук в предвкушении встречи со слушателем. Чак Регистер отметил, что акустика в зале Татарской филармонии — выше всяких похвал, «как на пластинке».

Интересно, что приглашенный вокалист на самом деле доктор-кайропрактик, занимается позвоночником. Леван Ломидзе рассказал, что когда сообщил в самарской филармонии, что берут с собой в поездку еще одного музыканта, на том конце телефонного провода насторожились — санитарные требования, справки и дополнительные финансы могли стать проблемой, ведь Регистер — американец. Но когда стало известно, что вокалист еще и врач, организаторы сразу подобрели: «Раз доктор, то пусть приезжает!»

— В России я живу более 27 лет, а музыкой занимаюсь вот уже полвека. В 17 лет передо мной встал выбор — пойти в медицину или в музыку. Я выбрал тогда первое, но если спросить меня, сколько часов в неделю я отдаю медицине, а сколько музыке, я скажу: «Прием в моем московском кабинете занимает 20 часов в неделю, а все остальное время я посвящаю творчеству», — сам себе удивился певец. Он посетовал, что хотел бы принимать пациентов и в Казани, но времени совсем не остается, сразу после выступления — на поезд в Москву.

Чем «раскачать» зал

На концерте прозвучали как известные каверы, так и собственные композиции музыкантов. Леван Ломидзе отметил, что писать музыку музыканты начали после американских гастролей:

— Мы готовились начать концерт с джазовых стандартов, но нас предупредили: авторское право здесь соблюдается неукоснительно и за исполнение хитов без спроса правообладателей, скорее, разоришься, а не заработаешь.

Однако казанцев музыканты все же порадовали хитами, которые подхватил весь зал. Дмитрий Четвергов извинился перед всеми женщинами за всех мужчин-ходоков песней Пола Маккартни «Oh! Darling», не забывая нажимать «ногой своей на мощный фуз». Дмитрий Малолетов исполнил инструментальную импровизацию на тему «Blue Suede Shoes». Леван Ломидзе со своей группой так исполнили битловские «Come Together» и «Back in the U.S.S.R.», что стены филармонии задрожали, а поклонники рока, уже хорошенько в летах, пели, свистели и показывали рукой «козу» и «викторию», культовые жесты рок-культуры.

Есть ли у блюза грузинский акцент?

Перед концертом Леван Ломидзе рассказал корреспонденту «Реального времени», что успел уже дважды переболеть коронавирусом поэтому он так отважно теперь не носит маску.

— Мы вместе с женой болели оба раза. Сейчас она больше в Москве остается, а раньше всегда сопровождала меня на гастролях, причем, любых — и в России, и в Америке. Однако как-то в Казахстане нас ночью везли через степь, какая-то английская нефтедобывающая компания. После этого она взмолилась: «Нет, такие гастроли мне не нужны», и ездит только за рубеж. Дети тоже, пока не выросли, были всегда с нами. Дочь влюбилась в Америку и поехала туда учиться. Сейчас она тоже занимается творчеством — снимает клипы, записывает музыку.

На одном из радио Москвы про Ломидзе написали, что он играет блюз с грузинским акцентом. Самого музыканта это смешит. Он считает, что у музыки нет акцента, как и национальности, просто музыканты из разных регионов играют с разными темпераментами:

— Мы очень дружим с казанцем Евгением Борцом, так его джаз — очень эмоциональный. Возможно, от того, что он родился в Татарстане? Ребята из северных регионов более сдержанные, это многие замечают. Что касается акцента — да, бывает, коллеги его стесняются. Но когда мы приезжаем за рубеж, то раскрепощаемся. Кому какое дело? Главное, что всех нас — грузина, татарина русского, — объединяет музыка. Мы счастливы дарить отличное настроение нашим гостям.

На вопрос «Настолько уместен рок в стенах филармонии» Ломидзе ответил, что музыканты выступают здесь уже второй раз, а в прошлом году был большой официальный концерт в БКЗ.

— Сейчас нам недоступны огромные залы или стадионы из-за сложившейся ситуации. В основном мы играем по клубам. Но это наши будни. А вот выступить в филармонии — это настоящий праздник.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов