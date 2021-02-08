В современном теннисе нет ничего более страшного, чем «рублевые медведи»

Россия выиграла в теннисе как 13 лет назад. Тогда же мы заняли весь олимпийский пьедестал

В Австралии был разыгран первый теннисный трофей 2021 года. В финале второго в истории розыгрыша командного АТР Cup встретились команды России и Италии, и Даниил Медведев с Андреем Рублевым разгромили соперников, отдав им за четыре партии всего девять геймов. Подробнее в материале «Реального времени».

Как за год создать супертурнир

Знаменитый Кубок Дэвиса в последние годы все больше напоминал чемодан без ручки. Турнир с необходимостью проходить квалификационные раунды все чаще не вписывался в графики ведущих теннисистов мира, а потому ранние этапы зачастую преподносили сенсации, а затащить на них топ-спортсменов трудно было даже играя на домашней площадке. К примеру, Швейцария, чемпион 2014 года, через четыре года проиграла абсолютно «мертвой» Швеции, поскольку на домашние матчи не приехали Роджер Федерер и Станислас Вавринка. Отдельные сборные в матчах Кубка Дэвиса использовали «легионеров», то есть теннисистов, недавно получивших гражданство. Как известно, без определенного количества сыгранных матчей в Кубке Дэвиса нельзя рассчитывать на участие в Олимпиаде. Так за Японию играли, к примеру, новозеландец Бен Маклаклан и американец Даниэль Таро, а честь Австрии защищал Юрий Родионов, чьи родители являются выходцами из Белоруссии.

Отвратительно выступала в последние годы на Кубке Дэвиса и сборная России, двукратный обладатель этого некогда почетного трофея. К примеру, в 2017 году мы проиграли завзятому аутсайдеру Венгрии, где помимо середнячка Мартона Фучовича и выделить никого нельзя. А год спустя на домашних кортах уступили Австрии, которая играла без своего лидера Доминика Тима.

В то же время в начале года в Австралии проходил Кубок Хопмана, имеющий 30-летнюю традицию, и два последних розыгрыша в нем побеждала все та же Швейцария с Федерером и Белиндой Бенчич. Тот турнир был смешанным, по одному теннисисту и теннисистке, плюс микст. Так вот, на Хопмана Федерер приезжал, как и многие звезды в других командах. Во многом, из-за удачного времени турнира, который завершался в первую неделю года. После него оставалось недельку отдохнуть и стартовать на открытом чемпионате Австралии, первом из четырех турниров Большого шлема.

Первым его победителем стала Сербия обыгравшая Испанию — 2:1. Фото pulserbia.ru

Вот эта «замануха», а именно, возможность сыграть в нужном месте в нужное время и натолкнула АТР, Ассоциацию теннисистов-профессионалов на разрыв с WTA, ассоциацией профессиональных теннисисток, и отказ от турнира, проводимого ITF, международной теннисной федерацией. В 2020 году смешанный Кубок Хопмана примерно в те же сроки сменил мужской АТР Cup с участием 24 команд. Первым его победителем стала Сербия обыгравшая Испанию — 2:1, и теннисный мир насладился первой в 2020 году встречей Новака Джоковича с Рафой Надалем. В принципе, среди участников того турнира не было только Швейцарии, Казахстана, напичканного российскими легионерами, и Чехии, которых поменяли на Болгарию, Грузию и Молдову, где есть по одному лидеру (Григор Димитров, Николоз Басилашвили и Раду Албот, соответственно), но на полноценно сильные команды игроков не хватает. Изначально слабой выглядела и Норвегия с Каспером Руудом, но умудрилась обыграть сборную США, в группе, где выступала и сборная России. Наши, помимо выигрыша группы, дошли до полуфинала, где уступили будущим победителям сербам. И этот результат, и турнир в целом, были признаны успешными, а потом еще выяснилось, что АТР Cup оказался единственным командным турниром 2020 года, поскольку и Кубок Дэвиса, и женский Кубок Федераций были отменены из-за коронавируса.

Девушкам — мыши, мужчинам — матчи

Нынешний АТР Cup ожидался с большим интересом, даже, несмотря на то, что в нем было в два раза меньше команд-участниц, всего 12. Зато им неслыханно повезло, поскольку те, кто приехал на Австралиэн Опен-2021, столкнулись с неслыханными мерами изоляции, из-за нескольких положительных тестов на COVID-19. В итоге теннисистки, которые не участвуют в мужском АТР Cup, вынуждены были массово сидеть по гостиничным номерам. Посидели в изоляции и Джокович, Надаль, Даниил Медведев, Гаэль Монфис из Франции, но им повезло куда больше, поскольку начался турнир. В то время, как незваными соседями некоторых теннисисток были мыши, бегающие по гостиничному номеру (не повезло казахстанке Юлии Путинцевой), мужчины бились за 15 миллионов долларов в качестве общего призового фонда (в прошлом году было 4,5 миллиона).

Прошлогодние победители сербы вылетели уже на групповом этапе. Хотя стартовали они с победы над Канадой — 2:1. Во втором туре Канаду обыграла еще и Германия, и тоже — 2:1. «Хваленые канадские профессионалы» (произносить это крылатое выражение, превратившееся в журналистский штамп надо строго с интонацией телекомментатора Николая Озерова) из мира тенниса, все как один иммигранты. Причем, это началось еще с Грега Руседски, сына украинца и англичанки, который играл в сборной Кленового листа вместе с сербом Нестором и хорватом Данцевичем.

Вот и сейчас Канаду представляли Милош Раонич уроженец Титограда, как называлась ранее столица Черногории Подгорица, и Денис Шаповалов, чья мама была теннисисткой из Львова. В составе еще был чех Питер Полански, а в потенциальном запасе еще один чех Даниэль Вашек, и тоголезец Феликс Оже-Альяссим, который в это же время успешно выступал на другом турнире в Австралии. Если говорить о девушках, то там еще есть польки Возняк и Дабровски, камерунка Абанда, румынка Андрееску.

Те, кто приехал на Австралиэн Опен-2021, столкнулись с неслыханными мерами изоляции. Фото vk.com/tennisrussia_ru

В решающем матче в группе Германия обыграла Сербию — 2:1, и ненадолго оставила турнир без действующего чемпиона.

Во второй группе первенствовала Испания, за счет крупной победы над Австрией — 3:0. Та в свою очередь обыграла Грецию, а Греция — Испанию. Но оба раза с минимальным счетом. Кстати, греков немного жаль, поскольку в команде выступали сразу три экс-россиянина: братья Стефанос и Петрос Циципасы и Маркос Каловелонис. Циципасы, сыновья Юлии Сальниковой, известной в прошлом советской теннисистки, и внуки Сергея Сальникова, чемпиона Олимпиады 1956 года по футболу. У Испании тоже в будущем появится экс-россиянин Алехандро Давидович Фокина, а вот Австралия в этот раз не пригласила ни русского Алексея Попырина, ни бывшего россиянина Артема Ситака, успешно играющего в парах. Впрочем, австралийцы вообще решили на домашнем турнире обойтись без первой ракетки Ника Кириоса, за что и поплатились не выходом из группы.

Из третьей группы вышла Италия, обыгравшая Австрию и Францию. А мы, в свою очередь, оказались сильнее Аргентины и Японии. Японцы в этот раз собрали сильнейших Кея Нисикори и Йосихито Нисиоку, но и это не помогло. Мы оба раза побеждали по — 2:1, за счет успеха одиночников Медведева и Андрея Рублева, в то время, как парники стабильно проигрывали.

Долгожданный финал

В полуфинале россияне снова со счетом — 2:1 обыграли Германию с Сашей Зверевым в составе. Напомним, что его отец Александр Зверев был известным теннисистом в СССР, играя под руководством Шамиля Тарпищева, а старший сын Миша, и теперь младший Саша защищают цвета сборной Германии. Он-то и имел наиболее явный шанс остановить русскую «красную машину», выиграв у Медведева партию, и ведя во второй, но ему помешала травма, и Даниил все-таки дожал русского немца в трех сетах.

А вот Италия уверено обыграла Испанию — 3:0. Их одиночники Фабио Фоньини и Маттео Берреттини смотрелись очень уверенно, особенно Берретини. Лучший молодой теннисист по итогам 2019 года, «прямо сейчас» обыграл австрийца Тима, француза Монфиса, испанца Роберто Баутисту Агута, и готовился дать бой Медведеву. Причем, если Фоньини по ходу турнира один свой микроматч проиграл, да еще и в прошлом году россияне в группе обыграли Италию — 3:0 (тогда Фоньини проиграл Медведеву), то Берреттини, казалось, не знал страха. Его не останавливал даже тот факт, что мы считались фаворитом матча, поскольку Рублев стоит восьмым в мире, а Медведев — четвертым. Итальянцы уступали нам совсем немного, Берретини — десятый, Фоньини — 17-й, к тому же Фабио имел личный счет 5:1 в играх с Рублевым.

Их одиночники Фабио Фоньини и Маттео Берреттини смотрелись очень уверенно, особенно Берретини — лучший молодой теннисист по итогам 2019 года. Фото si.robi / wikipedia.org

Однако Рублев приблизился к оппоненту, выиграв микроматч легко (6:1 в первом сете) и просто (6:2 во втором сете), и затратив на все про все один час и одну минуту. И это еще итальянец уходил в туалет, иначе Рублев бы уложился бы за час, «не продлевая».

Берретини, кстати, прочувствовал, что у Фабио без шансов в начале второго сета, при счете — 1:1 и 0:30 на подаче своего товарища. Надел маску и ушел с трибун в раздевалку, готовиться к своей встрече с Медведевым. В первом сете у них случился третий гейм, длиннющий, как жизнь кавказского долгожителя, который выиграл Даниил. Это был его первый брейк-пойнт, после чего Медведев вышел вперед — 2:1. Берреттини также имел шанс на брейк, но не использовал его, точнее, Даниил дважды спасал свою подачу, и все-таки вытащил гейм, сломав соперника в самом начале партии, довести которую до победы было делом техники — 6:4.

Наше вам, с кисточкой

Вторая партия также начала складываться в его пользу с третьего гейма, который Медведев снова выиграл на чужой подаче, и к истечению одного часа и одной минуты, как и в матче Рублева, здесь все также было ясно. Чисто технически матч продолжался дольше, поскольку итальянец еще продолжал играть, хотя уже бросил бороться. Ему даже удалось выиграть еще один гейм, хотя, по большому счету, Медведев сам его отдал, растягивая удовольствие. Он не спешил, идя к победе, которую отпраздновал жестом, напоминающим расхожее выражение: «наше вам, с кисточкой».

Победа россиян, официально оформленная в пять утра по московскому времени, прервала 13-летнюю историю без командных триумфов. В далеком 2008 году на Кубке Федераций победили наши девушки, и тогда у нас было величайшее поколение. Звонарева и Кузнецова, Веснина и Макарова, которые вынесли Испанию — 4:0 на их площадке, плюс Шарапова, Чакветадзе. Блестящее поколение было и у мужчин, причем, надо отметить, что за Россию выступал украинец Николай Давыденко. Сейчас же в команде сплошь «отечественный продукт», плюс Карен Хачанов, при этом экс-россиянин Николоз Басилашвили выступает за Грузию, и целая команда бьется за Казахстан (Бублик, Голубев, Кукушкин). В преддверии токийской Олимпиады хочется спроецировать нынешнюю победу мужчин на ту, 13-летней давности, когда девушки (Дементьева, Сафина, Звонарева) заняли весь пьедестал Пекина-2008.