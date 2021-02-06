«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 31-я: Каменское (Украина)

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 31-м выпуске нашего проекта перенесемся на родину советского генсека Леонида Брежнева — в Украину, в город Каменское Днепропетровской области.



Украинский город Каменское находится в Днепропетровской области. Большая его часть стоит на правом берегу Днепра. 80 лет — с 1936 по 2016 — он назывался Днепродзержинском, в итоге ему вернули историческое название. Несмотря на свою довольно бурную и богатую историю, большинству советских людей город был известен как родина Леонида Брежнева, который руководил СССР с 1964 по 1982 годы.

Здесь есть и Казанская улица, и Казанский переулок. Находятся они на западной окраине города, и, как и большинство представленных в этом проекте Казанских представляют частный сектор города. Предлагаем прогуляться по улице Казанской — правда, панорамы Google Maps были сделаны достаточно давно, в 2016 году. Был яркий летний день — и так приятно перенестись в него из нашей хмурой зимы!

Наша прогулка начинается на перекрестке с улицей Кизлярской.

Дальше улочка делает поворот, и незадолго до него нам открывается совершенно не городская картина — а чего вы хотели? Мы в частном секторе. Много зелени, никакого профнастила (и асфальта тоже почти никакого). И трогательная вереница одежек, сохнущих на веревке во дворе.

Ну, мы понимаем, да? Окраина есть окраина. Мы бы погуляли и по полям, да только панорамы нас туда не приведут.

Перед нами — начало относительной цивилизации. Уютные белые дома и (внимание, спойлер!) тип забора, который в России мы видим редко, а здесь он нас будет сопровождать почти всю прогулку. Нам кажется, что выглядит это лучше, чем профнастил. Вот только мрачные металлические ворота слегка чужды эстетики.

Исключительно много зелени, и выглядит все очень-очень уютно.

Белые дома продолжаются. Хочется зайти на борщ и галушки.

Очень уютно. И никакого асфальта не надо (вряд ли здесь серьезное автомобильное движение).

Обратите внимание: пошло разнообразие, дом не белый, а серый — выскажем предположение, что блоки, из которых он построен, еще не оштукатурили и не отделали.

Нам, как страстным любителям заборного разнообразия, здесь нравится. Здесь, кажется, вовсе не стремятся отгородиться от постороннего глаза. Ограждения легкие, низкие и местами красивые.

И такие: легкие и низкие. Разнообразие большое, много зелени, домики скучноватые — нет в них татарского размаха с буйством цветов и резными ставнями. Ставней вообще практически нигде нет — все очень функциональное, в белых или других светлых тонах.

Много вьющихся растений — жители Каменского пускают их по приподнятым опорам, выглядит уютно. А вот ворота и забор здесь какие-то ну совсем условные. Впрочем, видимо, не в них счастье.

Здесь у нас приусадебный участок и, кажется, строительство баньки из бетонных блоков во всей красе. Вообще, судя по всему, это тут очень популярный материал.

Ворота с претензией на художественную ковку. То ли климат виноват, то ли обработка металла подкачала — но пятна благородной ржавчины намекают на то, что ворота поставили совсем не вчера. А вокруг — внезапно довольно высокий забор, сложенный из кирпича.

Обалдеть! Не удивимся, если это чудо автомобильной промышленности еще и на ходу. Но выглядит, как игрушка рядом с песочницей.

Профнастил. Малиновый профнастил. Мы скучали по тебе.

И по тебе, зеленый, тоже.

Обращает на себя внимание огромное количество цветов. Здесь вообще, похоже, не думают о том, чтобы истреблять любую растительность под корень — поэтому все выглядит уютно и ярко.

Чудеса советского (кажется) автопрома на протяжении улицы продолжают попадаться. А вот иномарок не видно.

Что это там за воротами? Неужто дом СО СТАВНЯМИ?

Улица становится шире. В остальном принципы построения пейзажа не меняются.

Какой-то очень затейливый беспорядок. Но дома — белые, ворота — металлические, кругом зелень.

Вам кажется, что тут ничего особенного, но вы ошибаетесь. Тут от Казанской улицы отходит Казанский переулок. В него гулять мы не пойдем, потому что с виду он выглядит абсолютно так же, как его «большая сестра».

Пройдем чуть дальше по Казанской улице — тут наша прогулка и заканчивается. Нам было интересно!