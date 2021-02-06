Опрос предпринимателей: как мотивировать сотрудников при удаленной работе?
Массовый перевод на удаленную работу в 2020 году негативно отразился на мотивации 49,4% работников. Такие данные следуют из результатов опроса компании «Мегаплан». Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», подтвердили падение мотивации у сотрудников. Менять эту ситуацию они предпочитают постановкой новых задач и плотным социальным общением с коллегами. Подробнее о потере мотивации к работе на удаленке — в субботнем задачнике.
Почти половина россиян заявила о падении мотивации к продуктивному труду на удаленной работе. При этом нагрузка с переводом на удаленку не уменьшилась, а в большинстве случаев даже выросла, признались сотрудники российских компаний. Заметили ли вы падение мотивации у сотрудников на удаленке? Как мотивируете работать свой персонал вне удаленки и на фрилансе?
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Сейчас наблюдается гибридный подход к рабочему процессу. По желанию люди могут работать на удаленке или приходить в офис. Изначально это было только во время пандемии, а сейчас, особенно в ИТ-отрасли, превращается в данность. Понятно, что не все позиции можно перевести на фриланс. Сотрудники, участвующие в создании наших информационных систем, должны быть вовлечены в работу в команде даже удаленно.
Понятно, что все время работать из дома психологически некомфортно. Человеку некомфортно все время находиться в отрыве от коллектива, нужно общение. Если сотрудник теряет мотивацию, то либо начинает искать новое место работы, либо перегорает и прилагает меньше усилий. Мы это почувствовали во время локдауна. Стараемся мотивировать сотрудников долгим общением, развиваем корпоративную культуру. Считаем, что у компании надо выработать общие взгляды к тем или иным событиям в стране. Если сотрудники их разделяют, то они больше вовлечены в процесс.
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Андрей Бурмистров генеральный директор «Союз прибор»
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Удаленная работа — неизбежная реальность. Мы должны двигаться в эту сторону и понимать, что у всех специалистов свои особенности. У нас торговая компания, и наша удаленная работа по функциям ничем не отличается от офисной. Есть план продаж, который мы должны выполнить. Мотивация сотрудника — его заработная плата. Этой зимой важно еще и получить возможность отказаться от дороги до работы. Когда в январе дороги замело, наш сотрудник 3,5 часа добирался на работу. И понимание того, что ты сохранишь время в дороге для себя, не выбираясь в офис, было актуально.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Не всегда удаленная работа приводит к падению мотивации. Все зависит от действий руководства, которое контролирует работу сотрудников. Мы должны помнить, что высокая зарплата не делает бестолкового сотрудника толковым. Зарплата как мотивационная часть действует только от 3 до 6 месяцев. Лучшая мотивация — карьерный рост. Она не зависит от местонахождения сотрудника. Тем более сегодня, в век цифры, мы проводим совещания даже на правительственном уровне в удаленном режиме. Если человек сам умеет себя мотивировать, организовать рабочее время, то он станет успешным.
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Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»
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Если сотрудники жалуются, что пропадает мотивация — значит, у них не хватает работы. Они не загружены. Сотрудники, которые тратят время на жалобы, — лишние.
Я считаю, что дома нельзя создать рабочую обстановку. Человек с ограниченными физическими возможностями может продуктивно работать из дома. Но человеку без физических ограничений тяжело, когда его запирают в клетку. Когда всех закрыли под замок, мы загружали людей работой. И тут вопрос в навыках руководителя и в исполнительной культуре команды. Надо ставить задачи и требовать их выполнения. Есть пословица: производство — основа боевого духа. Боевой дух бесполезно поднимать, с ним надо работать, создать производство.
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Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
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Для мотивации сотрудников важно правильно выстроить фонд заработной платы — оклад и премиальные в зависимости от полученной прибыли. Только финансово можно мотивировать коллектив.
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Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG
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Мы были готовы к удаленке с точки зрения инструментов командного взаимодействия и рабочего процесса, так как начали готовиться по примеру наших европейских коллег раньше марта прошлого года. В 2020 году акцент делали на инициативы, которые решают в первую очередь задачи социализации.
Сотрудникам необходимо заниматься тем, что касается не только работы. Учитывая это, мы проводим корпоративные мероприятия: устраивали прогулку по осеннему парку, проводили новый год для детей сотрудников в удаленном формате и другие. Для коллег онлайн устроили новый год в развлекательно-интеллектуальном виде.
У сотрудников появилась возможность попить кофе онлайн с любым коллегой из любой точки мира. Есть ряд спортивных онлайн-мероприятий, таких как йога и совместная гимнастика. Организовали различные тренинги и обучения, в которых заинтересованы наши сотрудники. Мы стараемся эмоционально наполнить рабочий процесс, чтобы сотрудники чувствовали, что работают в большом дружном коллективе.
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Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур»
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У меня возникала подобная проблема: персонал перестал выполнять некоторые функции. Мы наладили контроль за выполнением задач, сделали систему оценок. Раз в неделю собираемся на рабочее совещание офлайн и проводим развлекательные встречи в кафе. Из-за пандемии увеличили сдельную часть зарплаты. Сделали чек-листы, чтобы было понятно, что выполнил менеджер за время работы. Таким образом, я вижу, зарегистрирован ли клиент на рейс, заказан ли трансфер — и не приходится тратить время на звонки.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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А обязательно, чтобы сотрудник без мотивации удаленно работал? Нельзя его обратно в офис вернуть? В тонусе держит только постоянное трех-четырехразовое общение по Zoom в течение дня. Сотрудник будет ощущать себя причастным к работе, как будто в реальности побывал в офисе. Можно мотивировать только совместным общением с коллегами.
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