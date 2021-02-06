Опрос предпринимателей: как мотивировать сотрудников при удаленной работе?

Сейчас наблюдается гибридный подход к рабочему процессу. По желанию люди могут работать на удаленке или приходить в офис. Изначально это было только во время пандемии, а сейчас, особенно в ИТ-отрасли, превращается в данность. Понятно, что не все позиции можно перевести на фриланс. Сотрудники, участвующие в создании наших информационных систем, должны быть вовлечены в работу в команде даже удаленно.

Понятно, что все время работать из дома психологически некомфортно. Человеку некомфортно все время находиться в отрыве от коллектива, нужно общение. Если сотрудник теряет мотивацию, то либо начинает искать новое место работы, либо перегорает и прилагает меньше усилий. Мы это почувствовали во время локдауна. Стараемся мотивировать сотрудников долгим общением, развиваем корпоративную культуру. Считаем, что у компании надо выработать общие взгляды к тем или иным событиям в стране. Если сотрудники их разделяют, то они больше вовлечены в процесс.