Мифы про винтовой свайный фундамент
И их эффективное разоблачение
В строительной сфере, как и в любой другой, складывается масса мифов, большинство из которых происходит от недостаточной осведомленности людей о материалах или технологиях. Иногда заблуждения проистекают из общения с неквалифицированными строителями — не секрет, что нарушение технологии может испортить даже самый замечательный материал. Сегодня поговорим о мифах, которые складываются вокруг винтового свайного фундамента.
- “Винтовые сваи — ненадежный тип фундамента. В разных домах и на разных почвах они то качаются, то выпирают наверх, а то и вовсе тонут”.
На самом деле, корень всех этих проблем кроется в другом. Во-первых, сваи могут быть просто-напросто неправильно смонтированы. Во-вторых, проектировщик мог неверно рассчитать нагрузку и схему самого фундамента. И третья вероятная проблема — вы не стали заказывать геологию грунта, а сделали, понадеявшись на “авось”.
Дом на сваях может качаться, потому что сваи ввинтили на слишком небольшую глубину; их слишком высоко подрезали над поверхностью грунта; у них недостаточно большой диаметр; мало самих свай; грунт слишком мягкий. Если сваи проседают — значит, нагрузка на грунт рассчитана неверно. Если же наблюдается “подъем” дома и сваи начинают подниматься — дело в морозном пучении грунта, когда сваи вкручены неглубоко, и лопасти находятся в зоне промерзания.
- “Укоренить сваи в грунте — легко и просто, это один из самых удобных в организации типов фундамента”.
Винтовые сваи славятся в среде обывателей тем, что якобы их монтаж легче легкого. Но на деле это не так. Есть несколько случаев, в которых дом на сваях окажется “золотым” в части трудозатрат и денег. И все эти случаи связаны с типом грунта.
Например, если грунт слабонесущий, то ввинтить пробную сваю действительно легко — она входит в землю, как горячий нож в масло. Но это совсем не хорошо. Значит, под вашим домом слишком мягкий грунт. А значит, нужно удлинять эту сваю и заглублять все дальше и дальше — до тех пор, пока не уткнетесь в более твердый грунт. Ее итоговая длина и станет тем мерилом, по которому нужно будет заказывать остальные. Вам останется только подсчитать, стоит ли овчинка выделки и не будет ли это слишком дорогим способом.
Твердый грунт — тоже не панацея. Если он слишком прочный, то придется попотеть, чтобы завинтить сваю в землю — и молитесь, чтобы выдержал металл. Бывает и такое, что лопасти отламываются под воздействием грунта.
И, наконец, еще один “бич” таких фундаментов — камни в толще земли. Лопасть может уткнуться в камень (пусть даже небольшой) — и свая встанет намертво, отказываясь закручиваться дальше. Твердые и каменистые грунты “лечатся” многовитковыми сваями, но это определяется в каждом частном случае.
- “Сваи быстро проржавеют, фундамент придет в негодность”.
Некоторые недоверчивые “специалисты” отговаривают хозяев от домов на сваях — утверждают, что сталь в грунте непременно подвергнется коррозии, уже через десяток-другой их прочность уже не будет достаточной, и придется строить новый дом.
В действительности долговечность свай зависит от того, какой у вас на участке грунт (кислые почвы действительно могут быть более агрессивными, как и сильно засоленные). Но если мы имеем дело с большинством почв, встречающихся в Татарстане, то весь вопрос встанет в том, как правильно выбрать марку стали, толщину сваи и от того, насколько качественно обработана поверхность.
Не стоит выбирать неокрашенные трубы или окрашенные краской, не предназначенной для пребывания в толще грунта. Да, этот вариант дешевле. Но за долговечность такого дома действительно никто не поручится. Но если выбран подходящий диаметр, если металл покрыт надежной краской, а выход трубы из земли обработан антикоррозионным покрытием, минимум полвека ваш дом спокойно простоит. Цинковое покрытие трубы еще лучше — оно дополнительно повышает срок жизни фундамента.
- “На подготовку винтового свайного фундамента потребуется всего лишь один день”.
Если в вашем плане-графике срок установки фундамента установлен исходя из этого популярного утверждения — возьмите карандаш и срочно внесите правки. Нет, мы не говорим о том, что монтировать свайное основание под дом нужно неделю. В идеальных условиях сваи ввинчиваются действительно быстро, и под частный дом одного строительного дня хватит.
Но идеальные условия складываются не всегда. Мы уже говорили о сложных грунтах, которые могут существенно замедлить ввинчивание. Еще одно популярное препятствие — если участок не пустой. Допустим, на нем уже есть другие строения. Или растут деревья, а вы категорически не хотите с ними расставаться. Или вы поставили забор на площадке. Дело в том, что в таком случае затруднено применение строительной техники наподобие автобура. Или нет возможности применить длинный рычаг. Значит, времени на монтаж винтового свайного фундамента потребуется больше, чем вы запланировали.
- “Винтовые сваи — материал, который выбрать легче легкого. Они все выглядят одинаково и представляют собой одну и ту же конструкцию. Разница — только в обработке поверхности, толщине и марке стали, а с этим справиться легко”.
Поверьте, вы страшно удивитесь, если начнете изучать этот вопрос чуть глубже. Винтовые сваи — очень разные. В первую очередь, при выборе не наткнитесь на некачественную сварку (гаражное изготовление любых материалов — вообще бич строителей в России).
Стоит тщательно проверять и толщину стенок труб — тонкостенные трубы вам не друг, не товарищ и не брат. Иногда бывает так, что сама труба сварена из металла правильной толщины, а на лопастях производитель сэкономил, и их сталь тоньше. Это тоже неправильно.
В конце концов, наконечники могут быть самыми разными — сделанными под разные типы грунтов. Бывают даже сваи, выкрутить которые из земли практически невозможно (снабженные неким “стопором” из тонкого металла — он загибается при выкручивании и мешает вращению.
- “Свайный фундамент “на винтах” можно собирать только в теплый сезон, зимой даже не мечтайте это сделать”.
Это, конечно, не так, особенно в климатических условиях Татарстана. Летом работать на стройке, конечно же, удобнее — никто не мерзнет, все происходит быстро и даже в некотором случае приятно. Но и зима — вовсе не повод отказываться от “фундаментно-винтовых” работ. Разве что тридцатиградусные морозы или, скажем, сильный снегопад могут помешать это сделать — но наша зима, как правило, мягкая и позволит выбрать удобные дни.
Сначала на площадке убирается снег и открывается поверхность грунта. Это сделать легко (особенно если есть спецтехника). Приямок сваи придется сделать отбойником, а бетон засыпать сухим. Отдельно обратите внимание на то, что противоморозные добавки для бетона на самом деле не дают вам карт-бланш на заливку раствора в мороз. В этом вопросе есть множество нюансов, которые нужно будет изучать отдельно.
Грунт в наших условиях промерзает неглубоко, и уже через пару витков вы войдете в непромерзшую землю, так что дальше техника работы ничем не будет отличаться от той, что применяется летом.
- “Если дом легкий, можно сэкономить на толщине свай и использовать тонкие”.
Теоретически, можно использовать тонкие сваи под легкие дома. Но есть нюансы. Разберемся в диаметрах винтовых свай из “тонкой группы”.
Винтовые сваи диаметром в 57 мм подходят под фундаменты беседок, теплиц. Хорошо они встанут под террасой, лестницей. Толщина 76 мм позволяет ставить на винтовые сваи не только вышеперечисленное, но и небольшой сарай, и невысокий профнастиловый забор (у высокого будет больше парусность, а значит, потребуется более крепкий фундамент). Сваи в 89 мм толщиной выглядят уже больше похожими на правду — они удержат и баню из бруса, и небольшой каркасный дом в один этаж. Но дом будет качаться на ветру, если грунт мягкий. Специалисты советуют использовать тонкие сваи под дом, только если речь идет, к примеру, о зоне крыльца или открытой веранды.
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