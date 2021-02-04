«Незавершенку» оценит Минфин: в госдолгостроях Татарстана осталось 33 миллиарда

Правительство республики поручило проводить оценку каждого недостроенного бюджетного объекта перед списанием его капитальных расходов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане количество долгостроев и замороженных объектов по государственным программам строительства сократилось почти на треть — до 1187 объектов, но вот общая сумма бюджетных расходов почему-то остается прежней — около 33 млрд рублей. Такие данные следуют из обновленной интерактивной карты объектов незавершенного строительства, загружаемой Счетной палатой России. Аудиторы насчитали почти 2,5 тысячи проблемных сооружений, строительство которых ведется свыше 5 лет и «ненужных» капвложений на 2,5 млрд рублей. На этой неделе правительство республики распорядилось привлечь к работе комиссии по списанию бюджетных затрат Минфин РТ: теперь финансисты будут представлять результаты обследования заброшенных объектов.

«Незавершенку» ликвидировали почти на 700 объектов

Трехлетняя работа по предотвращению накопления незавершенных объектов по госпрограммам помогла несколько нивелировать негативную тенденцию. Если на начало 2018 года в республике насчитывалось 1834 долгостроя, то теперь их количество сократилось до 1187 объектов, следует из материалов Счетной палаты РФ.



Принципиальные изменения «налицо» — минус 30%. Причем, Татарстан оказался на первом месте среди всех субъектов России по темпам снижения «незавершенки», выяснило «Реальное время». Согласно рейтингу Счетной палаты РФ, доля проблемных объектов в госсекторе республики занимает всего 1,3% от общего количества объектов, а доля затрат от всей суммы вложений — 7,8%.



Для сравнения, в Самарской области выявлено 11,6% незавершенки, а расходы составили 35,3% от общей сметы госстроительства, в Оренбургской области — 4,7% проблемных объектов, а доля израсходованных на них средств составила 50,8% (т.е. каждый второй потраченный бюджетный рубль).



Татарстан отличился еще и тем, что здесь введен реестр проблемных бюджетных объектов и назначено ответственное ведомство — Минстрой РТ, что есть далеко не в каждом регионе. Правда, результаты инвентаризации незавершенных объектов в Татарстане можно найти лишь на «чужом» ресурсе Счетной палаты РФ. Минстрою РТ еще не удалось создать собственную информационную систему для обновления данных о незавершенном строительстве и инвестиционных расходах бюджета.

Фото: krasnadzor.ru

С другой стороны, отрыв Татарстана от других регионов по количеству «незавершенки» почему-то никак не отразился на бюджетных деньгах. Если в 2018 году объем проблемного строительства оценивался в 32 млрд рублей — ровно столько вложили федеральные и республиканские власти, то сейчас даже немного увеличился — до 33 млрд рублей, следует из данных Счетной палаты РФ. По всей видимости, дорогостоящие долгострои остались стоять на месте. Как раз за эти три года накопилась критическая масса бюджетных объектов, строительство которых ведется более 5 лет. По данным мониторинга СП, проблемных объектов насчитывается 2491, на которых израсходовано 2,5 млрд рублей. К общей бюджетной смете приходится 7,5%, тогда как три года назад таких объектов вообще не было.

К оценке приступит Минфин РТ

Не исключено, что появление долгостроев связано с активным госстроительством, которые стартовало три года назад. И теперь правительство Татарстана вынуждено снова перезапускать работу по сдерживанию НОС. Накануне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым внес изменения в порядок списания затрат на незавершенные объекты, финансирование которых велось за счет бюджета РТ. С этого года их оценку будет проводить Минфин РТ, а затем представлять результаты комиссии под председательством вице-премьера Рустама Нигматуллина, следует из документа. Одновременно из состава комиссии исключили экс-министра транспорта Ленара Сафина, включив в нее его преемника Фарита Ханифова, который и так в ней состоял, но в другом статусе.

Какие объекты готовятся к ликвидации, остается неясным. Ответ пресс-службы Минстроя РТ на запрос «Реального времени» будет опубликован по получении. Основанием для принятия комиссией решения о списании объектов и затрат является: полный моральный или физический износ, повреждение в результате пожаров, несоответствие его технического состояния нормам, признание проектной документации, по которой велось строительство объекта, не отвечающей на момент рассмотрения документов нормативным требованиям или техническим условиям, истечение срока действия проектной документации.

Фото: kashira.ru

«Долгострои» на дорогах

Больше всего незавершенки значится сфере инженерно-коммунальной инфраструктуры: 504 объектов на 5,8 млрд рублей, затем в дорожно-мостовом строительстве — 155 объектов на 9,6 млрд рублей, в образовании на 3,7 млрд рублей. Правда, в статистику Счетной палаты включаются не только проблемные объекты, но и текущее строительство, сдача которых впереди. Поэтому получилось так, что в коммуналке их много, а по факту здесь что-то просто не начиналось, либо идет в плановом графике. В дорожном строительстве в разряд долгостроя перешла автодорога М7 «Волга-Иннополис» второй этап, берегоукрепление возле Волги в п.Куземетьево, и немало объектов, которые не начинали возводить.

В здравоохранении и образовании — порядок, нет долгостроев. Ведется 37 медицинских объектов на 613 млн рублей. Правда, не могут начать строительство поликлиники в Константиновке, детского стационара поликлиники №8 Казани и ЦРБ в Чистополе, следует из материалов Счетной палаты РФ.



В образовании не могут начать строительство детских садов в некоторых районах — Агрызе, Богородском, а также казанского колледжа Аухадеева. Зато в Казани по графику идет строительство детского сада на 220 мест по пр.Камая (доп.места для детей от 2 мес.до 3 лет). Сметная стоимость свыше 200 млн, фактические расходы на конец года — 16,4 млн рублей. Заморожено строительство общеобразовательной школы на 500 мест в с.Усады сметной стоимостью 4,8 млн рублей, остановилась разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад №115" Авиастроительного района Казани. Повезло больше школе на 1224 учащихся в мкр. М-71 (с бассейном) по улице Назиба Жиганова, завершен проект реконструкции здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района по ул.Бичурина.

В заключение добавим, что объемы финансирования, проходящие через ГИСУ, за последние 10 лет многократно увеличились. Если в 2010 году по госпрограммам выделялось 28,7 млрд, то за 2020 год уже 117,12 млрд рублей. Татарстан участвовал в реализации 6 национальных проектов (Демография, Жилье и городская среда, Экология, Образование, Здравоохранение и Культура) и 39 республиканских программ.