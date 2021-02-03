10 ошибок обустройства плитного фундамента
Как не следует поступать с опалубкой и армированием
Важная часть работ по созданию плитного фундамента состоит не только в заливке. Работа с бетоном — отдельный вопрос, о котором мы поговорим позже. Но плитный фундамент, как и ленточный, состоит не только из бетона. Соблюдать технологию и не допускать ошибок важно и при создании подушки, и при обустройстве опалубки, и при заложении гидроизоляции, и при создании армирующего каркаса. Перечислим 10 распространенных ошибок в этих вопросах.
- Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты советуют выстилать полиэтиленом и щебеночную подушку, и опалубку — чтобы задержать цементное молоко и не дать ему вытечь (тем самым уберечь бетон от растрескивания впоследствии).
- Недостаточное утрамбовывание песчано-щебеночной подушки. Чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию — равномерное удержание массива дома — под нее нужно обустроить идеальное основание. Слои песка (которые будут выполнять и функцию дренажа) следует насыпать порциями толщиной по 5 — 10 сантиметров, проливать водой и утрамбовывать при помощи спецтехники. Просто “утоптать” лопатами будет мало — потребуются строительные вибраторы. С щебенкой следует поступить так же. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент — тем надежнее обещает быть этот фундамент в будущем.
- Неверное соотношение песка и щебня в подушке. В идеале, оно должно быть примерно 40% к 60%. Если щебня будет больше, то возникнет вопрос успешности дренажа под бетонным основанием. Если же больше будет песка, то встанут сомнения в прочности подушки и в способности долгое время удерживать бетонную плиту фундамента.
- Использование обрезков доски и старых стройматериалов для обустройства опалубки — иначе ни о какой прочности и плотности говорить не будет смысла. Специалисты рекомендуют использовать доску II сорта из хвойных пород. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной — это позволит выдержать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Щели между досками не должны быть больше 2 мм.
- Выводить арматуру так, чтобы она выходила из-за пределов бетонного слоя.. Это будет способствовать ее ускоренной коррозии. Арматурный каркас должен быть отгорожен от попадания воды, снега, других жидкостей. В идеале нужно сформировать прослойку, которая в нормативных документах называется защитным бетонным слоем (иными словами, это расстояние между поверхностью арматурных стержней до ближайшей грани бетонного монолита. Это не только защитит от коррозии, но и обеспечит правильную совместную работу бетона и металла, и правильную анкеровку арматурных прутьев, с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень. Поэтому для начала, нижний уровень арматурного скелета не должен соприкасаться с дном траншеи — а значит, поверх подушки нужно сначала залить бетон слоем до 5 см, а потом уже формировать каркас. Между арматурой и опалубкой тоже должно оставаться расстояние (не менее 5 см).
- Слишком большое расстояние между стержнями арматуры. В монолитном плитном фундаменте “шаг” сетки должен быть не больше 40 см, иначе эффект закрепления будет теряться. Этот момент должен быть обязательно просчитан конструктором. В случае, если плита фундамента заливается самостоятельно (например, под летний домик или под беседку), то рекомендуется делать шаг как можно меньший — вплоть до 20 см. Это позволит избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
- Неправильный выбор арматуры. В первую очередь, нельзя верить “дедушкиным” заветам о том, что бетон можно армировать любыми длинными железками. Не подойдут ни трубы, ни детали кроватей, ни заборные сетки, ни рельсы. Надо купить обыкновенную арматуру, диаметром 10 или 12 мм. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном, лучше выбирать ребристую арматуру. Если вам где-то перепало много гладкой арматуры — помните, что ее можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. И избегайте алюминиевых изделий в качестве арматуры — это очень недолговечно и впоследствии способно привести к разрушению конструкции.
- Недостаточное внимание к поверхности арматуры. Состояние поверхности обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Поэтому проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, чтобы на них не было наледи или снега, чтобы с них не опадала ржавчина. Все это ухудшит качество вашей фундаментной плиты. Обязательно проконтролируйте качество арматуры, которую вам привезли. Но вот если на металле есть эпоксидное покрытие — это не плохо: хоть оно и слегка снижает адгезию бетона, зато надолго убережет металл от коррозии.
Лайфхак: но не вздумайте бить строителей по рукам, если вы видите, что они проливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она заржавела. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается — она за счет шершавой поверхности усилит сцепление с бетоном.
- Сгибание арматуры с помощью нагрева или надпила. Это грубая ошибка, которая приведет к разрушению целостности металлических стержней под нагрузкой. Между тем, паяльной лампой или автогеном не прочь себе помочь многие бригады шабашников. Диск болгарки тоже часто идет в ход — хозяин же все равно не видит. Запомните: все виды арматуры должны быть согнуты исключительно в холодном состоянии и механически. Вы спросите: а зачем вообще гнуть арматуру? Это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, в углах фундамента подходит только сгибание арматуры, здесь не подойдет сваривание.
- Неверная технология соединения стержней. Правильное соединение стержней арматуры обеспечивает целостность фундамента. Свариваемая стальная арматура соединяется с нахлестом минимум 10 диаметров стержня арматуры (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть минимум 10 см). Если же арматура несвариваемая и мы занимаемся прямой анкеровкой, то нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта таких стержней: они не должны касаться друг друга: при заливке бетонная смесь должна будет охватить их со всех сторон и зафиксировать. Расстояние между стержнями должно быть минимум 2,5 см.
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