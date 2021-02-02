Россияне мечтают об олимпийской путевке

А немец променял эту мечту на то, чтобы стать пожарным

Мужская сборная России по водному поло начала последний тренировочный сбор в Казани, после которого поедет на квалификационный турнир в Нидерландах. В Роттердаме с 14 по 21 февраля будут разыгрываться три путевки на Олимпиаду в Токио. «Реальное время» рассказывает о предстоящем турнире.

Три фаворита турнира — Греция, Хорватия и Черногория

На три путевки в Токио-2021 будут претендовать 16 команд, разбитых на две группы. «Синтез» делегировал в сборную России шестерых полевых игроков — Степана Андрюкова, Игоря Бычкова, Никиту Деревянкина, Сергея Лисунова, Даниила Пронина и Романа Шепелева, двух вратарей — Евгения Кострова и Ивана Сучкова, плюс главного тренера Марата Закирова.

Сам отборочный турнир должен был пройти в том же Роттердаме с 22 по 29 марта прошлого года, но ФИНА предполагает, а коронавирус располагает, и он отменил ватерпольные отборы, уже готовые стартовать. В какой-то степени повезло Казахстану, который попал в число участников Олимпиады благодаря тому, что выиграл ранее на чемпионате Азии. Также будут играть Япония как хозяин, Италия и Испания — по итогам чемпионата мира, Венгрия — по результатам чемпионата Европы, а Сербия как победитель Мировой лиги — 2019. Со своих континентов отобрались США, Австралия, и, что обидно, ЮАР, поскольку африканская команда будет однозначным аутсайдером на Олимпиаде. Стоит отметить, что африканцы ранее играли только на ОИ-2004 года, когда Египет бесславно проиграл все свои матчи.

В целом на Олимпиадах всегда была одна команда-лузер из Европы (последовательно это были Украина в 1996 году, далее Словакия, Германия, Румыния, снова Германия, Франция). Германия сыграла в 2004 году, как и Египет, но надо помнить, что тогда Сербия и Черногория играли одной сборной, затем разделились, и отобраться на Олимпиаду стало еще сложнее.

Наши начнут турнир с участниками прошлой Олимпиады, французами. Стоит отметить, что именно французы своей минимальной победой 12:11 лишили россиян шансов на поездку в Рио в 2016-м. Причем французы уже тогда играли без своего многолетнего лидера Микаэля Бодегаса, поменявшего гражданство на итальянское. Впрочем, у французов также имелись примеры ватерполистов со сменой гражданства, поскольку 32-летние Игорь Ковачевич родился в Сербии, а Петар Томашевич в Черногории. На следующую Олимпиаду 2024 года французы уже отобрались, поскольку она состоится в Париже, а вот для Токио команда выглядит очень старой. К примеру, 33-летний Мехди Марзуки, экс-игрок «Синтеза», еще не самый возрастной в составе, которому явно требуется свежая кровь.

На следующую Олимпиаду 2024 года французы уже отобрались, поскольку она состоится в Париже, а вот для Токио эта команда выглядит очень старой. Фото: vesti.ru

Надо брать реванш у французов за Рио-2016

С другой стороны, у французов есть очевидные плюсы, поскольку чемпионат там сильный, ровный, и он не прерывался в этом году, а лучшая команда «Марсель» (а это сборники Михал Идзински, Александр Камараса, Уго Кроссила) играет еще и в Лиге чемпионов, получая необходимый тренинг. Кстати, из россиян, уступивших тогда Франции, в Казани остались Адель Гиниятов и Артем Одинцов, а к отбору сейчас готовились синтезовцы Бычков и Лисунов, волгоградец Федотов, а также «легионеры» Даниил Меркулов и Константин Харьков.

Наш следующий соперник — Румыния, о водном поло которой мы в прошлом году написали достаточно, поскольку «Синтез» два раза обыграл одну из ее лучших команд — «Ди Жи» из Оради — 13:8 и 13:7. В актуальном составе сборной Румынии шестеро из Оради, и еще больше, девять, — из второго местного суперклуба «Стяуа», который «Синтез» в позапрошлом году разгромил еще крупнее — 17:9.

Далее нашими соперниками станут немцы, а в последнем туре — нидерландцы. Любопытно, что на прошлом отборе Нидерланды обыграли Германию 9:8, только вот за 4 года сразу два лидера «оранжевых» Йорн Винкельхорст и Лукас Гиелен поменяли гражданство, став «немцами». Оба играют в Бундеслиге и больше верят в перспективы немецкой сборной. Она практически полностью составлена из игроков двух команд — «Шпандау-04», которой «Синтез» уступил в один мяч в играх прошлой Лиги чемпионов, и «ВАСПО» из Ганновера. Правда, оба этих суперклуба ориентированы на легионеров, часть из которых также усилила сборную Германии. Экс-серб Марин Рестович, экс-хорват Матео Чук, плюс Денис Стрелецки, сын немецких переселенцев, живших в Среднем Поволжье, а затем вернувшихся на историческую родину.

Говоря о сыновьях, нужно отметить еще двоих. Это 32-летний Марко Штамм, сын легендарного ватерполиста Хагена Штамма, который был лидером сборной ФРГ, а сейчас тренирует национальную сборную. И 23-летний Бен Рибель, чей отец Гвидо Рибель также играл за сборную ФРГ.

Немцы понесли наибольшие потери из всех команд-участниц олимпийского отбора. Фото: vesti.ru

Немец отказался играть за сборную, поскольку это мешало ему учиться на пожарного

Гилен, Рестович, Рибель, Стрелецки, Чук, Штамм защищают цвета «Шпандау-04», а Винкельхорст играет за «ВАСПО», за который ранее выступал и немецкий азиат Роджер Сен-Вей Конг, родившийся уже в мультинациональном Берлине. Оба немецких суперклуба играют в нынешней Лиге чемпионов, это к вопросу о той самой практике. Правда, вместе с немцами ее получают и легионеры Иван Нагаев из «ВАСПО» и Дмитрий Холод из «Шпандау-04». Сейчас Германия целенаправленно готовилась к отбору, пригласив в гости сборную Грузии, которую разгромила в товарищеском матче со счетом 18:9. Правда, без Конга и Винкельхорста, не приглашенных сейчас в состав сборной, и заболевшего Рибеля.

Кстати, немцы понесли наибольшие потери из всех команд-участниц олимпийского отбора. Помимо заболевшего Рибеля выбыли еще сразу три вратаря — Гетц, Зех и Том, и еще два полевых игрока. Любопытным выглядит отказ от выступлений за сборную 31-летнего Денниса Эйднера. Он решил сосредоточиться на играх за «Дуйсбург» и обучении профессии пожарного, из-за чего отказался от участия в квалификационном турнире. Поэтому у немцев будет очевидная проблема с «глубиной состава», когда игроки из запаса слишком молоды: по 18 лет второму вратарю Бенке, полевым игрокам Божичу, Гензену, Чиру, Шипперу, еще на год моложе Секулич.

Что касается нидерландцев, то без лидеров Винкельхорста и Гиелена мы должны их обыгрывать гораздо легче, чем даже 15:9, как было на прошлогоднем чемпионате Европы. У Нидерландов остался только один Робин Линдхут, способный доставить неприятности соперникам, но для победы над Россией его усилий явно не должно хватить. А «родные стены» нидерландцев не смогут нас смутить, тем более они не будут заполнены болельщиками.

Между матчами России с немцами и нидерландцами нам предстоит сыграть с фаворитом отбора — сборной Хорватии. Само ее непопадание на Олимпиаду выглядит недоразумением, которое хорваты, конечно же, исправят.

Между матчами России с немцами и нидерландцами нам предстоит сыграть с фаворитом отбора — сборной Хорватии. Фото: sportarena.com

Скорее всего, главный соперник нашей команды — Черногория

На Олимпиаду будут квалифицироваться три команды из турнира, а потому хорваты не главное препятствие для россиян. Им может стать любой противник из смежной группы, прежде всего Греция и Черногория, которые выглядят сильнее остальных: Бразилии и Грузии, Канады и Турции. По четыре лучших команды из группового этапа выйдут в четвертьфинал, и нам надо стремиться выходить туда минимум со второго места, чтобы сразу не попасть под Грецию или Черногорию. Правда, у греков есть существенный минус — из-за пандемии там отложили матчи чемпионата страны, и вся нагрузка пришлась только на игроков ведущего клуба «Олимпиакос», задействованного в матчах Лиги чемпионов.

Та же Черногория готовилась к отбору совместно с одной из сильнейших команд мира, итальянской «Про Рекко», и сборной Канады, прилетевшей в Италию. После черногорцы сыграли в домашнем мини-турнире, от участия в котором отказалась Германия. Сами черногорцы уступили по пенальти сборной США, но обыграли Сербию — 13:9. Правда, сербы играли без своих легионеров и смотрелись слабовато, хотя в нынешнем году на родину вернулось большое количество сильных игроков. Но пока они не ровня братьям Пиетловичу, Прлаиновичу, Ранджеловичу, выступающим за рубежом. Они не играли на этом турнире, поскольку Сербия уже на Олимпиаде, а Черногория, команда Владимира Гойковича, экс-игрока-«Синтеза», будет бороться за это право. Состав у нее очень сбалансирован, в основном легионеры, но под ними сразу семь человек из ведущих клубов страны — «Примораца» и «Ядрана», игрокам от 17 лет до 21 года. Причем для них отбор на Олимпиаде не станет неизведанным испытанием, поскольку все это игроки с опытом участия в Лиге чемпионов. В России же их ровесники играют только во вторых командах, и это еще одно объяснение нашего тотального отставания от сборных экс-Югославии. Другое дело, что черногорцы или те же хорваты конкурентоспособны на юниорском возрасте, в отличие от сверстников-россиян.

После матчей за сборную синтезовцы начнут подготовку к играм в Кубке Европы, где их соперник — московское «Динамо». Первая состоится 27 января в Казани, и тут стоит отметить, что в сравнении с остальными командными игровыми видами спорта нет ничего более странного, чем водное поло. Казалось бы, и так популярность вида спорта не зашкаливает, так еще и нынешний сезон загоняет ее под плинтус. Для примера, последний матч «Синтеза» состоялся 13 декабря. То есть два месяца игроки команды просто тренируются. Но ведь во многих даже ведущих командах остались не задействованные в сборах национальной команды игроки. Неужели сложно было организовать на время перерыва в чемпионате провести тот же Кубок страны, чтобы задействовать команды, чей игровой график и так не выглядит загруженным?

Джаудат Абдуллин