Видео недели: Казань настоящего и будущего, протесты и пачка трейлеров от WB

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

CYBERTAT 2077

Проект Tatarstan News подготовил очередное веселое видео. На этот раз у авторов получилось легко и убедительно. Обычно попытки переиграть какой-либо тренд с национальным колоритом выходят искусственно, но пародия на мир игры Cyberpunk 2077 получилась хорошей. Смотреть на Казань будущего — интересно.

Полицейский водомет

В Нидерландах на этой неделе бушуют протесты против карантинных ограничений в стране. Антиглобалисты всех мастей бьются с полицией несколько дней подряд. Одним из самых страшных видео недели стал этот ролик. Оператор снял, как полицейский спецавтомобиль внезапно ударяет мощной струей воды по спокойно идущей девушке. Поток с силой швыряет ее прямо в бетонную стену, в результате она получила травму головы.

«Чеченский берсерк»

На российских протестах в прошлую субботу тоже наблюдались стычки с силовиками. В соцсетях и новостных выпусках всю неделю мелькал 20-летний Саид-Мухаммад Джумаев, которого уже успели прозвать «чеченским берсерком» за потасовку с несколькими омоновцами. После того, как Джумаева задержали, Следком опубликовал видео беседы с ним. Кроме него, в ролике фигурирует и некая Ольга Бендас, которая на камеру хвасталась отбитой у кого-то из полицейских дубинкой.

Следствие и Бетховен

Еще одно видео, связанное с протестами, — ролик из квартиры главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. К ней в квартиру пришли представители следственной группы, занимающейся делом о нарушении «антиковидных» ограничений. Общественница встретила силовиков, сидя за фортепиано и играя Бетховена.

«Букет» премьер

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала один трейлер, в котором собрала с десяток премьер, запланированных на этот год. В списке — «Дюна», «Космический Джем», «Мортал Комбат», «Воспоминания», продолжение «Отряда самоубийц» и другие. Важное нововведение для компании: в один день с премьерой в кинотеатрах планируется выкладывать фильмы и на HBO Max.

Казанские парковки

Казанец снял на видео, как обилие снега и теплая погода усложнили жизнь автомобилистам. Очевидец выложил два ролика о приключениях водителей на парковке недалеко от ТЦ XL. Кто-то пытался преодолеть снежную кашу, двигаясь по чуть-чуть, кому-то помогали вытолкать авто. Все это вместе в ускоренном воспроизведении и под музыку из «Деревни дураков» выглядит как классическая комедия начала XX века.

Автобус во дворе

Благодаря снегу появилось еще одно видео из Казани. В одном из дворов сняли автобус, пытавшийся обогнуть пробку. В итоге автобус застрял в снегу, и пассажирам пришлось вылезать и толкать его — чтобы поехать дальше.

Крытая стоянка в Москве

Не только казанские парковки отличились на этой неделе. Жительница Подмосковья прославила свой многоуровневый паркинг на всю страну. Для этого почти не потребовалось усилий. Достаточно было въехать в стену так, чтобы половина Mercedes’а торчала из стены.

Лего-диорама

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекордно большую диораму из конструктора Lego. Полторы сотни сотрудников китайского музея Block Kingdom три года строили сцену битвы из «Властелина колец». На эту инсталляцию потребовалось 150 млн деталей.

Селена Гомез поет на испанском

Певица Селена Гомез выпустила уже второй клип с испаноязычного альбома. Композицию Baila Conmigo она записала вместе с Раулем Алехандро. За полдня ролик собрал более 4 млн просмотров. В начале января артистка выпустила свой первый клип на испаноязычную песню De Una Vez.