Выход GTA 6: или в этом году, или никогда

Почему Rockstar может упустить момент выпуска и потерять «золотую жилу» — GTA Online

Релиз долгожданной шестой части легендарной игры GTA — самая обсуждаемая сегодня тема среди геймеров. Даже польский Cyberpunk 2077 с его рекордами предзаказов сложно назвать полноценным конкурентом за внимание игроков. Но студия-разработчик GTA — Rockstar Games — упорно молчит, чем вызывает еще больше домыслов. Дошло до того, что одни поклонники утверждают, будто релиз GTA 6 произойдет вот-вот, а другие уверены, что ждать выхода игры вообще не стоит, ведь разработчик и так неплохо зарабатывает на предыдущих частях франшизы. Обсудим, какие есть предпосылки к тому, что релиз новой GTA может произойти уже в нынешнем году, как Rockstar выкачивает с игроков по полмиллиарда долларов в год за счет игры 2013 года и что еще готовят к выходу в американской компании.

Разработчики не спешат с GTA 6, потому что GTA 5 — золотая жила

Американская компания-разработчик Rockstar Games не спешит производить на свет новое детище. Ранее американская компания выпускала игры серии Grand Theft Auto с разницей в 4—5 лет. Но со дня релиза пятой GTA прошло уже семь с половиной лет, и надо признать, что «игрушка» не собирается сдавать позиции.

На специализированных игровых форумах — два лагеря. Оптимисты в каждой табличке на доме в GTA Online пытаются «прочитать» намек на скорый релиз GTA 6. Пессимисты уже не верят, что Rockstar вообще заинтересована в выпуске новой игры.

Дело в том, что многопользовательский аналог пятой части Grand Theft Auto Online продолжает зарабатывать огромные деньги для Rockstar и издателя Take Two. Студия, выкатывая обновление за обновлением, сделала все, чтобы подсаженные на крючок поклонники серии продолжали платить реальные деньги за пиксели. Многие считают, что именно поэтому GTA 6 до сих пор не вышла. По мнению многих, ждать релиза в ближайший год точно не стоит.

«Для всех, кто тратит деньги на GTA Online. Вы — причина, по которой я никогда не смогу сыграть в GTA 6», — пишет пользователь Reddit под ником DenuvoSuks.

Например, в своем обзоре продаж аналитическая компания SuperData утверждала, что за 2019 год GTA V принесла Rockstar Games 595 миллионов долларов выручки c различных дополнений «внутри игры». В 2020 году доход от микротранзакций подрос еще — игру бесплатно раздавали в магазине Epic Games Store. Последнее из таких обновлений — онлайн-казино и скачки прямо внутри GTA 5 Online, где игроки ставят реальные деньги.

Многопользовательский аналог пятой части Grand Theft Auto Online продолжает зарабатывать огромные деньги для Rockstar и издателя Take Two. Фото: rockstargames.com

И останавливаться разработчики не собираются — ни с GTA V, ни с GTA Online. Rockstar сообщает, что новый контент для GTA Online продолжит появляться.

Да, в Rockstar кидают косточки фанатам серии, утверждая, что баснословные доходы сработают в плюс будущих игр компании — теперь она сможет себе позволить больше вкладывать в разработку Grand Theft Auto VI. Значит, качество будущего продукта должно быть просто космическим.

Но, похоже, теперь уже мало кто верит, что «золотая антилопа», которую компания поймала в 2013 году, так уж стимулирует ее с нуля делать новый продукт. Ведь его еще нужно и сделать так, чтоб он был не хуже предшественников, а это, прямо скажем, непросто.

Так ли уж в Rockstar хотят создавать что-то новое, если доработка GTA Online из года в год продолжает приносить огромную прибыль? Вопрос повисает в воздухе.

Rockstar намеренно создает вбросы о GTA 6, чтобы подогреть интерес поклонников?

Есть и поводы для оптимизма. Каким бы ни был прибыльным проект GTA Online, он рано или поздно «умрет». Карта приестся окончательно, «движок» устареет, и игрокам захочется глотнуть свежего воздуха. Если Rockstar передержит ожидание, то геймеры, не увлеченные многопользовательской GTA, постепенно переключатся на другие большие проекты.

Так что американцы могут упустить обоих зайцев — потерять и интерес геймеров к новой части, и доходы от старой. Компания искусно держит интригу: крошки информации изредка выпадают из карманов инсайдеров, просачиваются через форумы и проскальзывают в игровых СМИ.

Например, еще год назад в инстаграм-аккаунте каскадера Rockstar Тима Неффа проскальзывал пост в костюме для захвата движения и с реквизитом, напоминающим огнестрельное оружие 80-х годов. Правда, фотографии быстро были удалены, а Нефф закрыл свой профиль от посторонних. Фанаты успели предположить, что Нефф, ветеран Rockstar, на этих фотографиях как раз записывает движения для GTA 6. Судя по виду оружия, геймеры предположили, что события шестой части будут разворачиваться в 1980-х годах. Правда, сам каскадер немедленно сообщил в своем «Твиттере», что не имеет никакого отношения к GTA 6, но слухи не удержать.

Год назад в инстаграм-аккаунте каскадера Rockstar Тима Неффа (на фото справа) проскальзывал пост в костюме для захвата движения. Фото: instagram.com/therealtimneff

Информация о том, что разработка идет полным ходом, появлялась больше двух лет назад и в резюме 3D-художника Майкла Бибина, который действительно работал с Rockstar. Он написал, что прорисовывал автомобили и другой транспорт для GTA 6. Правда, в компании он не работает с мая 2018 года.

А совсем недавно один из пользователей тематического форума, посвященного GTA, выложил несколько изображений. Он утверждает, что это скриншоты геймплея GTA 6. Правда, скриншоты с форума быстро убрали. Логично, что многие пользователи усомнились в их достоверности. Но сам пользователь, опубликовавший картинки, утверждает, что получил их от художника по кат-сценам игры.

Эксперты предполагают, что работа над GTA 6 идет уже давно, но разработчик удерживает завесу тайны над этим процессом. По их мнению, выход игры может быть неожиданно реализован уже в нынешнем, 2021 году.

Эксперты предполагают, что работа над GTA 6 идет уже давно, но разработчик удерживает завесу тайны над этим процессом. Фото: playhunter.ru

Rockstar готовит ремастеры «старой доброй классики» в расчете срубить еще больше куша

При этом в RockStar не оставляют намерения вытянуть как можно больше долларов и за счет своих предыдущих проектов. Во-первых, это требует куда меньших вложений от компании, а во-вторых, фанатская база готова платить за любой новый продукт. Пусть это и всего лишь старые игры в новой, чуть апгрейженной обертке.

Недавно несколько проверенных инсайдеров намекнули на то, что Rockstar готовит ремастеры предыдущих игр Grand Theft Auto — GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas.

На неделе инсайдер Mach1bud на тематическом форуме GTA в ветке про DLC (загружаемый контент) для GTA 5 написал сообщение «Скоро». Другой инсайдер с никнеймом WildBrick142 ответил, что Mach1bud нужно было написать это сообщение в другой теме. Тут вмешался администратор форума и добавил сообщениям тэги III, VC и SA.

Несколько проверенных инсайдеров намекнули на то, что Rockstar готовит ремастеры предыдущих игр Grand Theft Auto — GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Фото: rockstargames.com

После этого Mach1bud дописал свой пост, подписав что более подробная информация должна появиться в ближайшие 90 дней. Игры, судя по другим косвенным намекам, должны выйти еще до релиза шестой части.

А во вторник администратор форума GTAForums.com опубликовал изображение трех карт GTA Online Shark на своей страничке в «Твиттере». На картах изображены номера 2001, 2002 и 2004. Эти номера соответствуют датам выхода GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas.

В общем, Rockstar придерживается простой политики, которую можно охарактеризовать так: меньше телодвижений — больше денег — сильнее интрига. Оптимистам остается надеяться, что в студии просто молчат, чтобы релиз GTA 6 произвел эффект разорвавшейся бомбы.