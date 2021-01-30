Опрос предпринимателей: а вы бы перенаправили рекламный бюджет на социальные цели?

У нас разные целевые аудитории. Пивоваренная компания работает на более широком рынке. Мы же связаны с корпоративными клиентами и заинтересованы в работе над имиджем компании, позиционированием и ассоциативным рядом. В этом смысле соцпроекты нам не чужды, но мы выбираем участие в них сердцем, не придерживаясь плана.

Если посмотреть на историю глазами обывателя, то я ее только приветствую. У меня как у клиента компании шаг бренда Budweiser вызывает симпатию. Они достигают имиджевую цель. Но как бизнесмен не верю, что это будет постоянная акция. Это скорее разовая история, нацеленная на пиар. И она заставила меня задуматься о том, что можно потратить деньги и получить правильный эффект.