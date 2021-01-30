Опрос предпринимателей: а вы бы перенаправили рекламный бюджет на социальные цели?
Коммерческую рекламу любят не все: она может раздражать, злить, надоедать. Но «реабилитироваться» коммерческие компании могут, перенаправляя средства на социально ответственные акции. К примеру, производитель пива Budweiser вместо рекламы своей продукции оплатил информирование населения о вакцинации от коронавируса. Предприниматели «Реального времени» оценили подобный шаг и рассказали, на какие социальные цели могли бы направить рекламный бюджет. Подробнее — в субботнем задачнике «Реального времени».
Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch сообщила, что откажется от рекламы пива Budweiser на Супербоуле впервые с 1983 года. Вместо этого деньги отправятся на благие цели: на них людей будут информировать о вакцинации от COVID-19. А вы бы согласились направить часть рекламного бюджета на социальные цели? Если да, то какую сферу вы бы выбрали?
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Камиль Шайдаров директор ООО УК «Пассаж»
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У меня бизнес стабильный, поэтому я не размещаю рекламу. Однако считаю, что это правильно — отказаться от рекламы пива в пользу рекламы прививок. То, что вредит здоровью, продвигать не надо. Я, кстати, недавно выписался из больницы, переболел ковидом — искал возможность привиться от него, не успел.
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Азат Кашапов CЕО компании Global Vision Kazan
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Мы бы один месячный бюджет тоже направили на рекламу вакцинации, потому что это актуально. Таким образом пивоваренная компания убила двух зайцев. У нас не было подобной практики. Но наша компания проводила бесплатные уроки английского языка и так поддерживала желание молодежи Казани принять участие в программе Work and Travel.
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Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»
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Я сторонница того, чтобы по возможности направлять средства на социальную рекламу. Мы бы сделали это для пропаганды помощи малоимущим семьям и детям, оставшимся без родителей. Никто не заменит близких, стресс для детей — остаться без опеки. Хотелось бы сделать их жизнь лучше. Мы постоянно принимаем участие в благотворительности, но не афишируем этого.
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Айдар Гузаиров генеральный директор группы компаний InnoSTage
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У нас разные целевые аудитории. Пивоваренная компания работает на более широком рынке. Мы же связаны с корпоративными клиентами и заинтересованы в работе над имиджем компании, позиционированием и ассоциативным рядом. В этом смысле соцпроекты нам не чужды, но мы выбираем участие в них сердцем, не придерживаясь плана.
Если посмотреть на историю глазами обывателя, то я ее только приветствую. У меня как у клиента компании шаг бренда Budweiser вызывает симпатию. Они достигают имиджевую цель. Но как бизнесмен не верю, что это будет постоянная акция. Это скорее разовая история, нацеленная на пиар. И она заставила меня задуматься о том, что можно потратить деньги и получить правильный эффект.
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Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps
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В российских реалиях я бы направил рекламный бюджет на образовательную сферу. Выбрал бы один из регионов и начал со школьного образования. Потому что оно в России оставляет желать лучшего. Я это заметил и на соискателях, и на детях в своем окружении. У нас есть подвижки в коммерческом образовании, а в государственном — брешь, которую никто не прикрывает. Я бы направил деньги на тестирование новых образовательных форматов, а в случае успеха — масштабировал бы их.
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Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»
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Мы оказываем социальную помощь, но не из рекламного бюджета. К сожалению, в России большой выбор для благотворительности. Это и хосписы, и больные дети. Пивоваренная компания подняла вопрос вакцинации как наиболее актуальный, потому что многие отказываются делать прививки. Даже в нашей компании многие против вакцинирования, хотя это важно.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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Мы, насколько возможно, делаем пожертвования. Но у нас это не систематизировано, действуем исходя из эмоционального порыва. И я бы на эти цели не часть рекламного бюджета направил, а часть сверхприбыли. Рекламный бюджет — топливо компании, и неправильно растрачивать его нецеленаправленно. Я бы помогал тем, кому тяжелее всего и кто не может помочь себе сам — пожилым людям, например.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Мы помогаем сотруднице, у которой есть ребенок с ДЦП. И я призывала ребят сложиться на его реабилитацию. Мы не рекламируем благотворительность, помогаем конкретным людям. Мы не такая крупная пивоваренная компания, как Anheuser-Busch, чтобы делать рекламную акцию. Принимаем решения в рамках своего бюджета и не делаем из этого инфоповода. Публичная благотворительность получается неискренней.
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