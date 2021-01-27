8 вопросов к проекту будущего дома

Когда еще не поздно все изменить к лучшему

Как мы уже выяснили, проект дома лучше доверить разрабатывать архитектору — в полном соответствии со вкусами и запросами хозяина и с тем, каковы условия на участке. В вашем доме прежде всего должно быть удобно жить. Но на стадии проектирования не всегда учитываются те самые мелочи, из которых складывается быт. Поэтому предлагаем вам задать 8 вопросов себе и архитектору, который будет составлять проект. Они помогут учесть многие важные моменты и построить тот дом, в котором вам будет действительно хорошо и очень комфортно.

1. Учтена ли в планировке привязка к участку?

Опытный архитектор обязательно правильно сориентирует дом относительно к остальной площади ваших владений.

Например, правильно расположит его по сторонам света. Если вы жаворонок, спальню смело можно ориентировать на восток, а если любите поспать — лучше убрать окна спальни из-под яркого солнечного света.

Или, допустим, окна гостиной лучше вывести на что-нибудь красивое, а не утыкать их в соседский забор.

А вот прихожую или прачечную смело можно ориентировать и в самые неживописные зоны вашего участка — здесь и окон-то, скорее всего, не будет.

И, наконец, надо учесть расположение коммуникаций — чтобы их подводы к дому оказались максимально короткими. Это сэкономит место.

2. Разделен ли дом на основные части и соблюден ли шумовой режим?

Дело в том, что в любом доме три условных части — хозяйственная (прачечная, котельная, кладовка), общая (коридор, прихожая, гостиная, столовая, кухня) и приватная (кабинеты, спальни и детские). Очень важно планировать помещения так, чтобы эти зоны четко отделялись друг от друга.

Особенно важно подумать о том, чтобы приватные зоны были надежно защищены от шума. Именно поэтому часто спальни располагают на втором этаже, а гостиную и другие общие комнаты — на первом. Так вертикально зонируют пространство. Если дом одноэтажный — постарайтесь сделать некий буфер между спальной комнатой и гостиной (возможно, в виде санузла, выходящего из спальни. Или это может быть, допустим, кабинет).

3. Эргономично ли распределена площадь дома?

Главное — чтобы помещения были разумной площади. Если вы экономный хозяин, проект должен быть составлен таким образом, чтобы в доме не оставалось «белых пятен» пространства — метров, которые никак не будут задействованы или послужат для хранения ненужных вещей (например, гигантской вазы или статуи пионера с горном, которую еще вашему деду было жалко выбросить с участка).

Избегайте огромных холлов и бесконечных коридоров — это пустая трата места. Каждый «квадрат» дома стоит минимум 20 тысяч рублей, поэтому если вы качественно его распланируете, то сэкономленные на пустых метрах деньги как раз и окупят проект. С другой стороны, маленький холл, из которого выходят двери со всех четырех сторон, будет проблематично использовать — глухой темный проход в центре дома вам тоже вряд ли нужен. Отдайте больше места используемому пространству, найдите подходящие решения и для холлов, и для коридоров.

Что касается коридоров, то они в доме будут выполнять важную роль звукоизоляции спален. Поэтому совсем без них не обойтись. Сделайте их шириной не менее 90 см — иначе вам же будет сложно ходить. Обязательно распланируйте их освещение.

4. Сколько в доме лишних углов?

Вопрос не праздный. Разнообразные эркеры, углы под встроенное крыльцо, затейливые конфигурации комнат, криволинейные конструкции — все это, может быть, и воплотит вашу мечту о Гауди. Но с точки зрения строительства, каждый лишний угол в доме — это лишние затраты на материалы, увеличение теплопотерь (а стало быть, и затраты на отопление), усложнение фундамента и кровли. Так что, если вы относитесь к рачительным хозяевам, то попросите архитектора самоутверждаться по-другому.

5. Грамотно ли распланированы переходы из одной зоны в другую?

Этот вопрос не из тех, что встают в голове в первую очередь.

Но вы поймете ошибку архитектора уже потом, когда начнете жить в собственном доме и обнаружите, что, спускаясь на первый этаж в свою уютную гостиную, вы обязательно проходите через зону прихожей. Все потому что лестница запроектирована именно так — выходит чуть ли не к входной двери. А значит, грязь от двери будет неминуемо растаскиваться членами семьи целыми днями.

Или, например, если место сэкономлено, да так, что если кто-то входит в дом, а вы спускаетесь по лестнице — есть риск получить дверью в нос.

Или вот еще одна потенциальная ловушка: двери спален, которые открываются наружу и находятся друг напротив друга в узком коридоре. Если открывать одновременно две — двери будут «встречаться», шумно и с риском для хозяев.

Или если столовая находится на противоположном конце дома от кухни, и хозяйке предстоят долгие забеги с супницей в руках.

Словом, вариантов непродуманного передвижения может быть много. Проверяя проект дома, всегда представляйте себе, как это все будет работать в нативных условиях.

6. Удобно ли выполнено зонирование и как будет расставлена мебель?

Проект дома часто выполняется без расстановки мебели — предполагается, что уж с этим-то хозяин справится самостоятельно. В итоге хозяин порой упирается в необходимость делать мебель под заказ, потому что типовой диван или кухонный шкаф не найдет себе нормального пристанища в заданной конфигурации. Другая проблема — слишком просторные помещения, в которых теряется не только ваша любимая собачка, но и диван. Так что всегда сразу задумывайтесь, как будет выглядеть комната после того, как вы ее обставите, и что вы захотите здесь видеть.

Например, представьте, удобно ли вам будет смотреть телевизор. Чтобы не косить в сторону, не стоит размещать его сбоку от дивана — в идеале его надо поставить строго перпендикулярно взгляду, на расстоянии трех высот экрана). Не лучшая идея — и ставить диван напротив окна (а телевизор, стало быть, — против света).

Или, к примеру, надо проверить, удобно ли вам будет работать на кухне. Надо выдержать рабочий треугольник (холодильник — мойка — плита) — он обеспечивает максимальное удобство при минимуме передвижений. Проверьте, как это все расположено относительно коммуникаций (не придется ли слишком далеко их протягивать). И обязательно учтите: рабочих поверхностей много не бывает. Так что если площадь позволяет — подумайте не только о стандартном расположении мебели по периметру кухни, но и об «острове», на котором удобно будет готовить.

В каждой спальне продумайте расположение шкафа. Помните: здесь будет не только кровать. Еще одна важная зона спальни — туалетный столик. Для него должно хватать места, причем по той стене, которая обеспечит свободное проникновение дневного света. И, наконец, не забудьте спланировать в спальне место под небольшую софу или пуф, на который вы будете по ночам убирать с кровати покрывало. Видите? Мелких вопросов возникнут десятки. Поэтому, прогуливаясь по визуализации вашего будущего дома, максимально подробно представляйте, как вы живете в этих помещениях.

А отводя небольшие комнаты под детские, учтите: ребенок будет расти (причем быстрее, чем вам этого хочется), поэтому здесь потом может появиться и большой шкаф, и широкая кровать, и, возможно, даже ударная установка. Так что продумывайте проект с учетом будущего вашей семьи.

7. Достаточно ли в доме мест для хранения вещей?

Даже если на вашем участке будет построен отдельный «склад» типа неиспользуемого гаража, в котором можно будет хранить ненужные вещи — в доме должно быть организовано достаточное количество систем хранения. Большой шкаф-купе в прихожей, стеллажные системы в кладовой, «загончик» для инструментов и техники (их в загородном доме будет определенно больше, чем в городской квартире), по максимуму используемое подполье — лучше не сделать бильярдную, зато обзавестись большой гардеробной. Поверьте, прожив некоторое время в таком доме, вы скажете архитектору спасибо.

8. Достаточно ли продуман «туалетный вопрос»?

Допустим, у вас двухэтажный дом. Значит, надо очень грамотно продумать расположение канализационного стояка — так, чтобы санузлы были и на первом этаже (так называемый «гостевой»), и на втором (выходящие в хозяйские спальни).

Не нужно думать, что «гостевой» туалет действительно будет предназначен только для гостей. На первом этаже — и кухня, и столовая, и гостиная, здесь собирается семья и именно здесь чаще всего и будет использоваться туалетная комната (в дневное время). Поэтому не экономьте на обустройстве «гостевой» уборной. Пусть она будет удобной и просторной.

Постарайтесь максимально разделить туалет и столовую с кухней. Это делается из гигиенических соображений.

Продумайте, как будет расставлена мебель и сантехника в санузлах: между стеной и умывальником надо оставить достаточно места для того, чтобы вам комфортно было передвигаться, столешница у умывальника должна быть просторной, окно — находиться сверху и желательно вне зоны видимости из соседских окон. Все должно быть удобно — еще раз советуем представить, как вы будете здесь жить.