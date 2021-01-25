«Жизнь на высокой ноте» Николая Индюхова: детство на линии огня и казанский аэродром

В казанской галерее «Дом ART» проходит ретроспективная выставка художника

Фото: Максим Платонов

В галерее «Дом ART» открылась ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Николая Индюхова «Жизнь на высокой ноте». Художник ушел из жизни в 2009 году, однако его работы можно встретить в музее изобразительных искусств, в частных галереях России и Европы. Большая часть художественного наследия мастера находится в архиве его семьи, которая и представила картины казанцам.

Чем «аукнулось» военное детство

Николай Индюхов родился в 1932 году в Орловской области. Жители села Протасово, в том числе и будущий мастер кисти, были свидетелями обороны Москвы — всего 350 км отделяло село от столицы. Линия фронта проходила прямо через деревню, поэтому вскоре ее разбомбили, и выжившие жители, прятавшиеся от бомбежки в погребах, перебрались в село Ломовое.



По рассказам родных художника, сельчане были ровно посередине двухстороннего огня — в одну сторону стреляли немцы, в другую летели снаряды защитников Москвы. Военное детство не могло не отразиться на мировоззрении Николая Индюхова, но мир художника не был тяжелым. В его картинах царят красота и душевность. Именно они, а не боль, читаются в его «Вечернем звоне», «Серебряном мае» или «Бабьем лете», — пейзажах, которые можно увидеть на выставке.

— Николай Петрович участвовал в самых крупных выставках страны и республики. Впервые он выставлялся в Москве в 1982 году. В советские годы попасть на столичную выставку жителям союзных республик было довольно сложно, отцу это удалось, — вспоминает дочь художника Ирина Щетинина. — Он был настоящим, крепким живописцем, хорошим человеком с отменным чувством юмора. Мастером и фанатиком своего дела, всегда в его руках были кисть и бумага. Шутил всегда и везде. Кроме пейзажей и натюрмортов, которые писал больше для души, он был и живописцем-монументалистом. По всему Татарстану в сельских клубах и домах культуры были его работы. Расписывал он и стены в фойе казанского Дворца культуры. К сожалению, после ремонта его работы не сохранились.

«Аэродром» для двоих

После войны будущий художник решил поступать в строительный техникум в Харькове. Там ему и сообщили, что для студента есть местечко в профильном училище в Казани. Как большой любитель путешествий, он переехал в наш город, где и провел свою долгую творческую жизнь. Причем второе образование Николай Индюхов получил значительно позже — в 33 года закончил Казанское художественное училище, с тех пор — только писал.

По свидетельствам родных, еще одной страстью будущего художника была музыка — выставка названа «Жизнь на высокой ноте» не случайно. Приехав в Казань, он сразу начал искать кружок рисования, но не найдя, устроился петь в студию ДК имени Урицкого. Только позже он пришел в мастерскую Лотфуллы Фаттахова.

— В армию папу взяли уже запевалой военной части. Он 4 года прослужил на аэродроме, что тоже нашло отражение в его творчестве. Сохранились его армейские фотографии, где он пишет портрет Сталина, другие работы. Вернувшись домой, он задумал и воплотил вместе со своим другом-художником Ильдаром Зариповым масштабное полотно «Аэродром», которое побывало на всех крупнейших выставках страны. Кстати, тогда вообще художники больше дружили между собой и писали вместе. Если, например, картина большая, как тот же «Аэродром», работали вместе одновременно — один наверху на стремянке пишет, другой дорабатывает детали внизу полотна, — вспоминает Ирина Щетинина.

Тукаевская премия и борода Архиреева

Нужно отметить, что дети Николая Индюхова — Александр и Ирина, тоже стали художниками. Было у него и много учеников — художник преподавал в детской студии. Один из самых известных — Геннадий Архиреев, который позже стал другом семьи. Ирина Щетинина вспоминает: «Ох и пугал он меня своей бородой! Они ведь так и дружили потом всю жизнь…».

Одна школа прослеживается в работах обоих художников — стоит только увидеть на выставке в галерее «Дом ART» «Натюрморт с кувшином», как сразу вспоминаются работы Архиреева — яркие, немного наивные и такие уютные.

Интересно, что Тукаевскую премию в 2006 году Николай Индюхов получил не за патриотические станковые полотна, а за серию лирических пейзажей. Их он писал, выезжая на пленэр по всему Татарстану, именно так родились его картины «Березка», «Стожок», «Последний снег» и другие, отмеченные государственной наградой.

«Письмо мастихином в Татарстане долго не признавали»

Был у художника и свой стиль — на полотнах краски наложены густо, так, что поверхность картины получается шероховатой. Был мастером письма мастихином — густое нанесение красок на полотно специальным инструментом для смешивания красок.

— Не стоит забывать, в какое сложное время жило то поколение и насколько при этом светлыми были их картины. Патриотизм их был искренним, как и любовь к жизни, к ближним. Отмечу, что писать мастихином может только мастер, изучивший все художественные школы — это высшее искусство. Сначала эту технику не принимали, во всяком случае у нас, в глубинке, столько споров было по этому поводу! А уже в Москве такие работы шли «на ура», — рассказала художница Марина Григорьева.

На экспозиции можно также встретить уже не существующие дороги и виды города на картине «У Казанского кремля» — старенькие автобус и трамвай, чуть скрытые листьями тронутых первым снегом деревьев, почувствовать запах ранней весны с пейзажа «Проталины», погулять по полям Татарстана, чтобы встретить так любимые художником березы. Выставка продлится до 18 февраля.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов