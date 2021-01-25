«Жизнь на высокой ноте» Николая Индюхова: детство на линии огня и казанский аэродром
В казанской галерее «Дом ART» проходит ретроспективная выставка художника
В галерее «Дом ART» открылась ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Николая Индюхова «Жизнь на высокой ноте». Художник ушел из жизни в 2009 году, однако его работы можно встретить в музее изобразительных искусств, в частных галереях России и Европы. Большая часть художественного наследия мастера находится в архиве его семьи, которая и представила картины казанцам.
Чем «аукнулось» военное детство
Николай Индюхов родился в 1932 году в Орловской области. Жители села Протасово, в том числе и будущий мастер кисти, были свидетелями обороны Москвы — всего 350 км отделяло село от столицы. Линия фронта проходила прямо через деревню, поэтому вскоре ее разбомбили, и выжившие жители, прятавшиеся от бомбежки в погребах, перебрались в село Ломовое.
По рассказам родных художника, сельчане были ровно посередине двухстороннего огня — в одну сторону стреляли немцы, в другую летели снаряды защитников Москвы. Военное детство не могло не отразиться на мировоззрении Николая Индюхова, но мир художника не был тяжелым. В его картинах царят красота и душевность. Именно они, а не боль, читаются в его «Вечернем звоне», «Серебряном мае» или «Бабьем лете», — пейзажах, которые можно увидеть на выставке.
— Николай Петрович участвовал в самых крупных выставках страны и республики. Впервые он выставлялся в Москве в 1982 году. В советские годы попасть на столичную выставку жителям союзных республик было довольно сложно, отцу это удалось, — вспоминает дочь художника Ирина Щетинина. — Он был настоящим, крепким живописцем, хорошим человеком с отменным чувством юмора. Мастером и фанатиком своего дела, всегда в его руках были кисть и бумага. Шутил всегда и везде. Кроме пейзажей и натюрмортов, которые писал больше для души, он был и живописцем-монументалистом. По всему Татарстану в сельских клубах и домах культуры были его работы. Расписывал он и стены в фойе казанского Дворца культуры. К сожалению, после ремонта его работы не сохранились.
«Аэродром» для двоих
После войны будущий художник решил поступать в строительный техникум в Харькове. Там ему и сообщили, что для студента есть местечко в профильном училище в Казани. Как большой любитель путешествий, он переехал в наш город, где и провел свою долгую творческую жизнь. Причем второе образование Николай Индюхов получил значительно позже — в 33 года закончил Казанское художественное училище, с тех пор — только писал.
По свидетельствам родных, еще одной страстью будущего художника была музыка — выставка названа «Жизнь на высокой ноте» не случайно. Приехав в Казань, он сразу начал искать кружок рисования, но не найдя, устроился петь в студию ДК имени Урицкого. Только позже он пришел в мастерскую Лотфуллы Фаттахова.
— В армию папу взяли уже запевалой военной части. Он 4 года прослужил на аэродроме, что тоже нашло отражение в его творчестве. Сохранились его армейские фотографии, где он пишет портрет Сталина, другие работы. Вернувшись домой, он задумал и воплотил вместе со своим другом-художником Ильдаром Зариповым масштабное полотно «Аэродром», которое побывало на всех крупнейших выставках страны. Кстати, тогда вообще художники больше дружили между собой и писали вместе. Если, например, картина большая, как тот же «Аэродром», работали вместе одновременно — один наверху на стремянке пишет, другой дорабатывает детали внизу полотна, — вспоминает Ирина Щетинина.
Тукаевская премия и борода Архиреева
Нужно отметить, что дети Николая Индюхова — Александр и Ирина, тоже стали художниками. Было у него и много учеников — художник преподавал в детской студии. Один из самых известных — Геннадий Архиреев, который позже стал другом семьи. Ирина Щетинина вспоминает: «Ох и пугал он меня своей бородой! Они ведь так и дружили потом всю жизнь…».
Одна школа прослеживается в работах обоих художников — стоит только увидеть на выставке в галерее «Дом ART» «Натюрморт с кувшином», как сразу вспоминаются работы Архиреева — яркие, немного наивные и такие уютные.
Интересно, что Тукаевскую премию в 2006 году Николай Индюхов получил не за патриотические станковые полотна, а за серию лирических пейзажей. Их он писал, выезжая на пленэр по всему Татарстану, именно так родились его картины «Березка», «Стожок», «Последний снег» и другие, отмеченные государственной наградой.
«Письмо мастихином в Татарстане долго не признавали»
Был у художника и свой стиль — на полотнах краски наложены густо, так, что поверхность картины получается шероховатой. Был мастером письма мастихином — густое нанесение красок на полотно специальным инструментом для смешивания красок.
— Не стоит забывать, в какое сложное время жило то поколение и насколько при этом светлыми были их картины. Патриотизм их был искренним, как и любовь к жизни, к ближним. Отмечу, что писать мастихином может только мастер, изучивший все художественные школы — это высшее искусство. Сначала эту технику не принимали, во всяком случае у нас, в глубинке, столько споров было по этому поводу! А уже в Москве такие работы шли «на ура», — рассказала художница Марина Григорьева.
На экспозиции можно также встретить уже не существующие дороги и виды города на картине «У Казанского кремля» — старенькие автобус и трамвай, чуть скрытые листьями тронутых первым снегом деревьев, почувствовать запах ранней весны с пейзажа «Проталины», погулять по полям Татарстана, чтобы встретить так любимые художником березы. Выставка продлится до 18 февраля.
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