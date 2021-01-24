Айгуль Михневич: «Хотите увидеть кипрскую ярмарку тщеславия — сходите в церковь на Рождество и Пасху»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о самых любимых праздниках киприотов

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, супруга сооснователя компании, разработавшей World of Tanks, Ивана Михневича, продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни на Кипре. Супруги переехали на остров, где глава семейства занят политической карьерой. В очередной авторской колонке для нашего издания Айгуль рассказывает о традициях зимних праздников в этой стране. Причем, как выяснилось, любовь к некоторым из них киприотам привили именно русские жены.



«Иконы большие и маленькие везде»



Отгремели новогодние гуляния, и я продолжаю свой рассказ о Кипре. Поговорим о том, как здесь отмечают зимние праздники.

На первый взгляд, Кипр очень религиозная страна. Основная масса жителей — православные христиане. Есть, конечно, и мусульмане. И пока их меньшинство. Как я уже писала, турко-киприоты живут на северной части острова. Оттуда же раздаются звуки азана, призывающие к молитве пять раз в день.

Когда приехала на остров, первое, что бросилось в глаза — иконы большие и маленькие везде. В частных домах, в государственных учреждениях, в офисах, в магазинах и даже у кассы на заправках. Я не видела икон только (простите) в санузлах.

Два самых главных праздника в году — это Рождество и Пасха. Первый они отмечают вместе с католиками, 25 декабря. Второй по дате совпадает с русским. Хотите увидеть кипрскую ярмарку тщеславия — сходите в церковь в один из вышеуказанных праздников.

Как правило, дамы готовятся к этому событию очень тщательно. Покупают новые платья, делают прически и макияж. Вот когда можно выйти в люди, чтобы себя показать и на других посмотреть.

Иконописная мастерская в Лимасоле. Фото: cyprusbutterfly.com.cy

Конечно, все они верят в Бога и совершенно искренне причащаются. Да и на встречу с Всевышним нужно идти как на праздник, при полном параде.

Кстати, маленькая ремарочка: если вы войдете в церковь с непокрытой головой, никто не будет на вас шикать и ругать за отсутствие платка. Здесь женщинам разрешается ходить простоволосыми, но вот ноги и плечи прикрыть придется. Хотя местные священнослужители очень добрые и радуются тому, что люди вообще приходят в храм. А в популярных туристических местах вам обязательно дадут, чем прикрыться, так же, как в Раифском монастыре, например.

«Здесь нет больших елочных базаров, как в России»

На Кипре очень много святынь, о которых я еще буду рассказывать. Но несмотря на это, поговаривают, что черной магии здесь более, чем достаточно. Ничто человеческое им не чуждо.

Вернемся к праздникам. Новогодние елки здесь начинают ставить уже в середине ноября. Таких красивых рождественских ярмарок, как в Западной Европе, вы здесь не увидите. Хотя местные власти очень стараются и украшают города, как могут. В прошлом году было забавно. Как оказалось впоследствии, весьма символично, словно кто-то что-то знал, и мы зря смеялись… Но не будем о грустном.

Местные власти очень стараются и украшают города как могут. В прошлом году было забавно. Как оказалось впоследствии, весьма символично, словно кто-то что-то знал. Фото: Айгуль Михневич

Рождественские базарчики они делают, конечно, но это не то, ради чего стоит ехать на Кипр в Новый год.

Мне нравится, как они украшают витрины. Некоторые выглядят по-настоящему волшебно. Один такой магазинчик находится рядом с моим домом. Там продается много всего интересного для творчества и декора. Каждый год они создают новогоднее настроение зимой и сказочную красоту летом.

Беготня за подарками начинается задолго до часа Х. «Черную пятницу» здесь ввели лишь недавно, и многие еще верят в нее, хотя уже было немало разоблачительных публикаций в соцсетях на эту тему. После «черной пятницы» цены в магазинах, по моим наблюдениям, немного повышаются и уже не падают до прежнего уровня. Хотя я могу ошибаться в этом вопросе.

Большинство жителей острова обычно ставят искусственные елки. Здесь нет больших елочных базаров, как в России. И это вполне естественно, так как с растительностью на острове беда. Я бы даже сказала, что просто катастрофа. И еще одна тема для отдельной публикации.

Рождественский сказочный город в Никосии. Фото: vkcyprus.com

«Русским женам удалось объяснить мужьям-киприотам, что такое «Старый Новый Год»

Новогодние украшения убирают после 1 января, если в семье нет русской жены. Мы, выходцы из СССР, убираем елку традиционно после 13 января. Некоторым русским женам удалось объяснить мужьям-киприотам, что такое «Старый Новый Год», и они с удовольствием отмечают этот праздник всей семьей.

25 декабря магазины, рестораны, государственные учреждения закрыты. Это большой семейный праздник. В этот день киприоты собираются за большими столами и отмечают Рождество. Самые широкие гуляния в декабре приходятся именно на этот день.

31 декабря салюты начинают греметь уже в 23.00 (разница с Москвой — 1 час, — прим. ред.), сразу после боя курантов в Москве. Мы слушаем речь президента, смотрим российские каналы, закусывая «шубой», оливье.

Киприоты делают примерно то же самое, но для них Новый год — менее значительное событие, чем для нас. 6 января здесь отмечают Крещение Христово, а 7 января дети идут в школу. Про Пасху и другие праздники я расскажу в одной из следующих публикаций.