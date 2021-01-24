Видео недели: Трамп покинул здание, Минниханов на электрокаре КАМАЗа и трейлер фильма о феях «Винкс»

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Трамп покинул Белый дом

Теперь уже бывший президент США Дональд Трамп 20 января уступил свой пост победившему на выборах Джозефу Байдену. Перед инаугурацией последнего Трамп покинул официальную резиденцию американских президентов — Белый дом. Вместе с женой они поднялись в вертолет и улетели из Вашингтона.

Флаги вместо американцев

Из-за ковидных ограничений (а может быть из опасений новых погромов) в Вашингтоне никого не пустили на инаугурацию Джозефа Байдена. На Национальной аллее перед Капитолием установили около 200 000 флагов штатов и территорий США. Они символизировали зрителей, не пришедших посмотреть на триумф демократов.

Татарский электрокар

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на новом электрокаре «Кама-1», который запустил в массовое производство КАМАЗ. Правда, пока предприятие утверждает, что работает над машиной скорее ради исследований и всерьез к нему не относится.

Феи «Винкс» повзрослели

Стриминговый сервис Netflix снял фильм по мультсериалу о феях Winx. Видимо, что продюсеры компании обратили внимание на детей, еще несколько лет назад запоем смотревших эти незамысловатые мультфильмы. Похоже, что теперь все будет по канонам подросткового кино: изгой в новой школе, сложные любовные коллизии и смертельная опасность.

Казань в снегах

Новый ролик, в котором Казань в очередной раз сняли с высоты при помощи дрона, на этой неделе оказался обделен вниманием широкой общественности. Но, возможно, напрасно. Оператор нашел такие ракурсы, что не всегда можно с ходу узнать достопримечательности. Зимняя съемка позволяет взглянуть на город по-новому.

Японские «моржи»

Снежная, морозная зима присуща не только России, как мы привыкли думать. И бодрых «моржей» можно встретить не только на Родине. Японские монахи на днях провели традиционный ритуал Дайкан Мисоги («Морозное очищение»). Для этого нужно было облиться ледяной водой на морозе.

Молния вверх

Космонавтам удалось с борта МКС заснять редкое явление, которое называют «эльфом». Во время сильной бури в верхних слоях грозовых туч могут также скапливаться электрические разряды и бить не вниз, а вверх — в космос.

Русский фолк от «Отавы Ё»

Петербургская фолк-группа «Отава Ё» выложила свой новый клип на песню «Тимоня». Просмотров собрали не много — около 100 тысяч за сутки. Однако обратить внимание на ролик стоит, каждый клип этих музыкантов превращается в добрую короткометражку, чего в интернете всегда не хватает.

Гудков и аквадискотека

На канале «Чикен Карри» в субботу опубликовали клип комика Александра Гудкова и группы Cream Soda под названием «Аквадискотека». Артистов явно вдохновило нашумевшее расследование Алексея Навального о «Дворце Путина». Ролик получился в меру абсурдным и сумасшедшим. Чем-то напомнил бесчисленные видео с названиями в духе: «Таракан Сергей флексит под «Татарстан супер-гуд».

Макгрегор на взвешивании

Сегодня состоится турнир UFC 257, главным боем в котором должен стать поединок Дастина Порье и Конора Макгрегора. Последний до сих пор не показал себя по-настоящему после поражения от Хабиба Нурмагомедова, и многие сомневаются, что ирландцу удастся вернуться на прежний уровень. В то же время Порье, похоже, достиг пика своей формы и, возможно, на этот раз одержит победу над человеком, поднявшим весь промоушн UFC, а, возможно, и MMA в целом, на новый уровень. Взвешивание и битва взглядов уже состоялись.