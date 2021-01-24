«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 29-я: Луга

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 29-м выпуске нашего проекта — небольшой городок Луга в Ленинградской области. Улицы Казанской здесь нет, зато есть переулок.



Луга — небольшой городок в 168 км от Санкт-Петербурга. Здесь живут 35 тысяч жителей. Известен он с XVII века, основная его слава пришлась на годы Великой Отечественной войны (здесь, как и по всей округе шли ожесточенные бои). Здесь есть переулок Казанский, названный так не в честь собственно Казани, а по названию очень красивого Казанского собора, который находится прямо на пересечении этого самого переулка и улицы Гагарина. Переулок этот тихий, очень зеленый, занят частным сектором и начинается прямо от окраины городка — от лесополосы. Пройдемся?

Места здесь очень красивые. Только дороги начинаются не сразу.

Смотрите, какая благодать. Наверное, здесь необыкновенно легко дышится — сосновый бор обычно считается явным атрибутом климатического курорта. Правда, все остальное от курорта далеко. Зато тут очень уютно. Вот так выглядит вид вдаль переулка.

Очень живописный и ужасно грязный переулок с улицей Нижегородской. Также мы видим, что здесь идут какие-то коммунальные работы, которые выполняет машина с подозрительной надписью «Градус» на кабине.

Нарядный зеленый забор, уютный с виду домик, все очень ухоженное, все те же высоченные сосны впереди — и совершенно классическое, хрестоматийное, как по учебникам, бездорожье.

Не знаем, как вам, а нам кажется, что это очень красиво! Буйство красок природы ярко дополняется смелой раскраской заборов и домов.

Здесь, за буйными зарослями, прячется очень красивый старый дом, похожий на профессорские дачи где-нибудь в Подмосковье или Ленинградской области. Ой, что же это мы. Мы ведь и есть в Ленинградской области.

Перекресток со Смоленской улицей. Справа видим старый деревянный дом на несколько квартир (в Казани такие еще сохранились — например, в недрах Юдино), а справа по курсу виднеется тот самый собор, в честь которого и назван наш переулок. И, конечно, грязища на дорогах.

Совершенно неприличная куча мусора на фоне роскошной природы. Здесь справа по курсу начинается еще один лесок.

Впереди нас поджидает цель нашей прогулки — собор, а пока мы встретили древний грузовичок, вместе с которым вся картина обретает мощный флер середины XX века. Реклама дровяной базы на грузовичке картины не портит, а наоборот, ее усугубляет.

Здесь у нас разношерстная малоэтажная, но многоквартирная застройка. Как они умудрились еще не срубить сосны вокруг домов — уму непостижимо. У нас бы такого разврата не допустили. Им там лень, наверное.

Величественная панорама, хоть дорога и грязная. Собор все ближе, сосны, кажется, все выше.

На перекрестке с Киевской улицей — крошечный магазинчик, все те же деревянные дома на два этажа и несколько квартир. И мы знали, что без трактора здесь не обойдется.

Но это очень красиво. Настало время поговорить и о Казанском соборе. Его построили в начале XX века в неовизантийском стиле. Приземистая базилика внушает уважение и даже сообщает некоторый душевный трепет. Неясно, как эта красота уцелела в революционном пламени. С 1936 года церковь не действовала — ее официально закрыли, а здание передали под отделение ДОСААФа. Здесь советских граждан учили водить машину. Потом здесь был склад, потом гараж, еще позже — библиотека, а потом — общежитие. Но все это уместилось в пять довоенных лет. Потом была война. Во время обороны Лужского рубежа здесь был штаб 41-го стрелкового корпуса, но потом Лугу оккупировали фашисты. В это время храм почему-то отремонтировали и открыли — с 1942 года здесь снова начались службы.

С тех пор храм оставался под рукой Ленинградской епархии. Его еще несколько раз ремонтировали. Так что судьба у него оказалась куда менее драматичной, чем у львиной доли храмов Казани.



Переулок прямо-таки упирается в собор, потом огибает его и идет себе спокойно дальше.

Здесь — ухоженные частные коттеджи, без особой помпы, но выглядят вполне достойно. Бездорожье кончилось, мы уже некоторое время идем по чистому асфальту. Вот что крест животворящий делает!

Здесь все цивилизованно. Есть тротуар для пешеходов, по краям дороги уютные участки, садики, огороды. Приятно здесь пройтись!

Интересное дело: деревья у лужан растут прямо на участках, и не всегда плодовые. Тут тебе и березы, и липы, и те же сосны, и елки. И никто не бежит к ним с пилой, стремясь освободить место под помидоры. Странные люди!

Но хорошего понемногу, асфальт переходит в другую улицу, а Казанский переулок продолжается прямо еще несколько десятков метров — по привычной грязи. Но туда панорамы нас уже не проведут, так что на этой оптимистичной ноте с Лугой мы попрощаемся. Нам очень понравилось, здесь — уютно!