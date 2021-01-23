Опрос предпринимателей: как избавить рынок от контрафактной продукции?

Маркировка не поможет. Контрафактом считается товар, который идет из Китая, а китайцы впереди планеты всей в хитрости. Они зарегистрируют копеечную организацию в России, оформят на нее маркировку, и будут якобы российские товары контрафактно возить из Китая. Мне, как представителю микробизнеса, маркировка товаров обойдется, условно говоря, в рубль, а китайцам — в копейку.

Маркировка придумана не для того, чтобы облегчить жизнь российским предпринимателям, а чтобы собрать деньги в контору под названием «Честный знак». Что это за контора? Она единственная уполномочена выдавать эту маркировку. Я не думаю, что госслужащие заинтересованы в борьбе с контрафактом. Мне кажется, все это показуха. И эта кампания затеяна не для того, чтобы помочь бизнесу.