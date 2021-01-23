Опрос предпринимателей: как избавить рынок от контрафактной продукции?
С 2021 года обязательной маркировке подлежат изделия из кожи, трикотажа, верхняя одежда и постельное белье. Остатки товаров, которые не реализовали, нужно успеть промаркировать до 1 февраля. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», скептически отнеслись к подобной защите рынка от подделок. По их мнению, отчасти решить проблему контрафакта можно закрытием крупных московских оптовых рынков. Подробнее — в субботнем задачнике.
С 1 февраля даже остаток товара на складе без маркировки будет считаться контрафактом. Насколько действенной является подобная мера борьбы с подделками?
-
-
Зуфар Исмагилов директор «Казанской мануфактуры №1»
-
Маркировка не поможет. Контрафактом считается товар, который идет из Китая, а китайцы впереди планеты всей в хитрости. Они зарегистрируют копеечную организацию в России, оформят на нее маркировку, и будут якобы российские товары контрафактно возить из Китая. Мне, как представителю микробизнеса, маркировка товаров обойдется, условно говоря, в рубль, а китайцам — в копейку.
Маркировка придумана не для того, чтобы облегчить жизнь российским предпринимателям, а чтобы собрать деньги в контору под названием «Честный знак». Что это за контора? Она единственная уполномочена выдавать эту маркировку. Я не думаю, что госслужащие заинтересованы в борьбе с контрафактом. Мне кажется, все это показуха. И эта кампания затеяна не для того, чтобы помочь бизнесу.
-
-
-
Римма Гайнутдинова владелец магазина одежды «Юмилити»
-
Я не знаю, что сейчас называть контрафактом и стоит ли говорить об эксклюзивности товаров. Мы сделали маркировку, чтобы соблюдать требования. Я не задумывалась, зачем это надо, и не вижу в этом большого смысла. Для меня это сомнительная мера, и нужна она для сбора статистических данных, отслеживания ситуации на рынке, чтобы выяснить, что больше люди покупают.
-
-
-
Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»
-
Полностью избавиться от контрафакта нельзя. Маркировка загонит его в подполье. Если сейчас можете купить контрафактную продукцию в обычном магазине, то с введением маркировки он уйдет в интернет, барахолки, закрытые рынки, по квартирам будут продавать. Динамично растут продажи через интернет-сервисы. Люди будут покупать китайскую одежду через «Авито». При этом цены вырастут не из-за маркировки, а из-за оттока конкуренции.
-
-
-
Ирина Купряхина директор ООО «Швейная мастерская «ИРЭН»
-
Маркировка не поможет в борьбе с контрафактом. Уже сейчас в чатах идут разговоры о том, что китайскую продукцию маркируют, как свою, чтобы продавать ее на «Вайлдберис». И раньше так делали: отрывали бирки, пришивали свои и продавали. Ничего не изменилось, только честным производителям маркировка намного усложнила работу. Прежде чем ее сделать, надо установить три программы, направить на это как минимум двух сотрудников или нанять людей. Это стоит денег. В то время как с маркировкой еще много нерешенных вопросов.
Например, шубы как были контрафактными, так и остались. Наш народ находит возможности обойти маркировку. Сложно сказать, как бороться с подделками. Всегда есть бедный народ, который будет покупать дешевый товар. Я не вижу пути борьбы с ними.
-
-
-
Тимерхан Зиятдинов соучредитель бренда «Алга»
-
Я позитивно отношусь к маркировкам. Сейчас рынок насыщен различного рода шоурумами, которые закупаются в «Садоводе» в Москве. Это огромный рынок, размером с Авиастроительный район в Казани. И шоурумы не платят налогов за такой товар. Наше предприятие имеет официальный сертификат, маркировку мы закупили в «Честном знаке». Каждое изделие маркируем с первых чисел января.
И я активный сторонник этого. Я за проверки органов власти по предприятиям, шоурумам. О подделках надо писать и знать. Тогда нам, местным производителям, не только республиканским и федеральным, будет легче с ними конкурировать. А когда подделки начнут маркировать одежду, то ценник у них повысится. И они уже не смогут возить контрафакт из Китая. Будут к нам обращаться, чтобы мы отшивали. Задумаются о создании бренда, его раскрутке, позиционировании. Маркировку надо было еще 10 лет назад ввести.
-
-
-
Петр Бобровский исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)
-
Ввезенную до 1 октября 2020 года в Россию парфюмерию можно продавать без маркировки до 1 октября этого года. Позиция нашей отрасли хорошо известна и много раз опубликована в СМИ. Мы выполняем принятое правительством решение о маркировке, но для нашей отрасли данная мера принесла только дополнительные расходы. Нас также беспокоит, что оператор системы маркировки ЦРПТ не несет ответственность за то, кому выданы коды — то есть имеет ли право заявитель, обратившийся в ЦРПТ, на выпуск продукции под конкретной торговой маркой.
-
-
-
Виктор Константинопольский учредитель компании «Русский мех»
-
Меховые изделия замаркировали еще три года назад. И это не помогло в борьбе с контрафактом, нет положительных результатов. Это не помогло потребителю. Идет только сбор налогов. Уберите «Садовод» в Москве, рынки, куда завозится нелегальный товар. Там даже чипы для маркировки продают. Я вам как эксперт заявляю, что маркировка ни к чему не привела.
-
-
-
Зульфия Галиуллина предприниматель технополиса «Новая Тура»
-
Как форма борьбы с контрафактом, возможно, это будет деятельная мера. Но за такое короткое время невозможно промаркировать продукцию. У предпринимателей сейчас трудное время: пандемия, экономика надломлена. А нам надо покупать оборудование для маркировки, многие не знают, как ее проводить. Мы начали маркировку, но идет это с трудом. Законы каждый день меняют, все неопределенно. У нас из-за коррупции вряд ли будет действовать этот закон. В нашей стране найдут лазейку и создадут трудности предпринимателям и без того в тяжелое время.
-
-
-
Талгат Гимадеев предприниматель технополиса «Новая Тура»
-
Контрафакт как попадал в Москву, так и будет попадать. Китай всю жизнь будет на Россию работать. Не мы регулируем закупку подделок в России, а высшее руководство. Маркировка, «Честный знак» нужны только для налоговой, поскольку ЕНВД отменили. Им надо посчитать, сколько мы продали продукции, чтобы не скрыли налоги. Для этого вводят маркировку, а не для борьбы с контрабандой.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым