Гражданские беспорядки в США продемонстрировали серьезную угрозу нацбезопасности

Фото: Julio Cortez / AP / zona.media

Окончание холодной войны ознаменовало начало эпохи серьезных изменений в сфере безопасности. Внутренние конфликты и гражданские беспорядки, подобные недавнему штурму Капитолия сторонниками Дональда Трампа, вытеснили на второй план внешнюю военную агрессию, как основной источник угрозы для жизни и стабильности в США. Об этом в своей статье для международного издания «The Conversation» пишет Садия Мариам Малик, доцент факультета экономики Йоркского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Нетрадиционные угрозы, такие как транснациональная преступность, кибер-атаки, биотерроризм, инфекционные заболевания, пандемии и изменение климата, теперь признаны как представляющие серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности наций.



Тем не менее, это изменение не повлияло на стратегию национальной безопасности большинства стран, поскольку государства по-прежнему сосредоточены на устранении традиционных угроз с помощью военной мощи.



Низкий приоритет

Например, анализ стратегий национальной безопасности стран G20 показывает, что нетрадиционные угрозы безопасности, такие как пандемии, кибер-атаки и изменение климата, либо отсутствуют в их списках потенциальных угроз, либо им присвоен низкий приоритет. Например, в стратегии национальной безопасности (The National Security Strategy (NSS) — документ, в котором излагаются основные проблемы в сфере национальной безопасности США и пути их решения — прим. переводчика) США от 2017 года, «межгосударственная стратегическая конкуренция» названа главной проблемой национальной безопасности.

Точно так же в центре внимания оборонных соображений Китая, согласно последнему «белому документу» по вопросам обороны, являются быстрый экономический рост, технологические достижения в отношении систем вооружений и меняющийся международный геополитический ландшафт.

И хотя политика безопасности России включает политическую, экономическую и социальную стабильность, на практике она в подавляющем большинстве сосредоточена на военных средствах обеспечения национальной безопасности.

Дональд Трамп с Владимиром Путиным во время двусторонней встречи на полях саммита G20 в Осаке, Япония. Фото: AP/Susan Walsh / theconversation.com

Недостатки

У этого подхода есть серьезные недостатки, которые обнаруживаются продолжающейся пандемией и другими недавними событиями, такими как насильственное нападение на Капитолий США и случаи жестокого обращения со стороны полиции к населению, которые привели в прошлом году к массовым протестам Black Lives Matter.

Эти крупные события являются ярким напоминанием об изменении характера угроз. Они указывают на то, что, в первую очередь, многие причины человеческой и государственной незащищенности носят внутренний характер и часто связаны с системным неравенством и социальной несправедливостью.

Во-вторых, в эпоху социальных сетей социальные и политические разногласия могут использоваться иностранными противниками для распространения дезинформации и дестабилизации наций, о чем свидетельствует вмешательство России в политическую систему США. Более того, в эпоху усиления глобальной связи многие угрозы безопасности, такие как инфекционные заболевания и изменение климата, не знают границ. Это означает, что судьба человечества связана со многими факторами.

Все это говорит о том, что для достижения национальной безопасности страны во всем мире нуждаются в глобализме и гуманитарном развитии больше, чем в национализме и военном вооружении.

Во время акции протеста в Джорджии в августе 2020 года между чернокожими демонстрантами Lives Matter и людьми, размахивающими флагами Конфедерации, многие из которых были одеты в военную форму, вспыхивает драка. Фото: AP/Майк Стюарт / theconversation.com

Переосмысление национальной безопасности

Пандемия и другие крупные события, произошедшие в последние месяцы, также говорят о том, что пришло время пересмотреть понятие безопасности в более широком смысле. Концепция безопасности человека, предложенная Организацией Объединенных Наций в 1994 году, может служить полезным руководством для расширения самого понятия безопасности. Многомерная и ориентированная на людей концепция безопасности ООН подчеркивает структурные причины неравенства и уязвимости людей во всем мире, а также подчеркивает коллективные действия по борьбе с общими угрозами.

Это также привлекает внимание к тому факту, что риски для благополучия и безопасности человека присутствуют везде — в богатых и бедных странах. Безопасность человека не ставит своей целью подменить традиционную концепцию безопасности, а просто расширяет ее, включая традиционные, а также нетрадиционные угрозы.

Угрозы безопасности взаимосвязаны, поэтому невозможно эффективно обеспечивать безопасность отдельно от каждой угрозы. Например, отсутствие безопасности в области здравоохранения может привести к экономической незащищенности, примером которой является продолжающаяся пандемия, а неравенство в форме расизма может привести к внутренним насильственным конфликтам.

10 января 2021 года в Вашингтоне перед зданием Верховного суда Соединенных Штатов, которое находится через дорогу от Капитолия США, было замечено ограждение. Фото: AP/Alan Fram / theconversation.com

Интеграция, целостность

Таким образом, национальная безопасность должна быть рассмотрена и реализована комплексно, устраняя все источники угроз — как внутренние, так и внешние, представляющие опасность для человеческой и национальной безопасности.

Это поможет поддерживать баланс между вкладом в вооруженные силы и вкладом в укрепление внутреннего правопорядка и усиление кибер-безопасности за счет борьбы с онлайн-источниками дезинформации.

Это также включает увеличение притока денежных средств в общественное здравоохранение и образование, обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения и искоренение бедности и социальной изоляции. Национальная безопасность также требует всеобъемлющих действий против глобальных угроз безопасности, таких как пандемия и изменение климата, посредством коллективных действий, многостороннего подхода и глобальной солидарности.

Сегодня мир переживает критический момент. Пришло время пересмотреть взгляды на безопасность, сделав мир лучше, спокойнее и безопаснее.