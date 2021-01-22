«Салават» — претендент на второе место Востока, и когда перестанет привозить Панин

Пять главных итогов матча перед стартом предпоследней выездной серии Уфы

Вылетом к соседям в Челябинскую область началась выездная серия для «Салавата Юлаева». Игру на льду «Трактор Арена» подопечных Лямсы назвать сложно — плохая реализация большинства, много ошибок в обороне и удалений, и тем не менее даже это одно очко, увезенное из Челябинска приблизило уфимцев ко второму месту в Восточной конференции. «Реальное время» подводит главные итоги челябинского матча и рассказывает, с каким «багажом» Уфа подходит к предпоследней выездной серии в регулярном чемпионате. Почему «Салават» — фаворит на лидерство в дивизионе Чернышева, когда исправится капитан Григорий Панин и почему «валидольные» концовки — по-прежнему главный спутник уфимцев почти за месяц до плей-офф? Об этом и других итогах — в материале.

У «Салавата Юлаева» все шансы на второе место Востока. Конкуренты не впечатляют

Вплотную приблизился «Салават Юлаев» к лидирующему в дивизионе Чернышева «Авангарду», расположившись на третьем месте Востока. Да, накануне Уфа не сумела выжать максимальное количество очков, а увезя от крепкого Челябинска одно очко, сократила отставание от «ястребов» до трех очков.

Игра команды из Балашихи сегодня не внушает никакого доверия и все указывает на то, что появление в раздевалке Ильи Ковальчука коллектив никак не сплотил, а даже внес некое «вольнодумие» в ту группу, которая не слишком жалует Боба Хартли и стала прислушиваться именно к 37-летнему ветерану.

Если же отложить субъективные оценки качества игры, а также домыслы и слухи, то можно обратиться к статистике. Из девяти последних встреч «ястребы» уступили в пяти. И все указывает на то, что к плей-офф команда уже не будет форсировать и пытаться во что бы то ни стало выходить из этого лайт-кризиса. Сейчас Боб Хартли и его штаб будут уже планомерно подводить команду к матчам на вылет.

«Салават Юлаев» же в последнее время набрал отличный ход. До вчерашнего противостояния с «Трактором» команда Томи Лямся одержала семь побед в тех же последних девяти матчах, уступив только в овертайме «Авангарду» дома 5:6 ОТ и «Магнитке».

Если не произойдет никаких спадов или форс-мажоров, уфимцы вполне могут рассчитывать на вторую строчку в Восточной конференции, а значит и на более выгодного соперника в плей-офф.

Скорый уход Панина — благо для «Салавата»?

Уже на пятидесятой секунде матча пропустил «Салават» вчера на «Трактор Арене» и надо отметить, что не без заслуги одиозного капитана команды Григория Панина, полностью проигравшего «пятак» и оставившего Томаша Гику одного распоряжаться шайбой перед воротами Метсолы. В это время тот толкался на другой стороне ворот.

В похожем эпизоде защитник «привозил» и в предыдущей игре с «Северсталью», не впечатлил и в игре с «Металлургом».

В дальнейшем Григорий отмечался в основном удалениями, причем не самыми обязательными. В этом эпизоде, например, он пойдет отдыхать в штрафбокс за неправильную атаку Виталия Кравцова. Капитан уфимцев просто толкнул того лицом на борт.

Похоже, что уход капитана по окончании сезона — событие, которое уфимские поклонники хоккея не встретят со слезами на глазах. В последние сезоны он вызывал все больше раздражения у местной публики, которое к последней части нынешней «регулярки» достигло своего пика.

У Григория Панина есть возможность хлопнуть напоследок дверью, выдав хороший финальный отрезок и оставив о себе хотя бы приятное остаточное мнение хотя бы в последние месяцы своего пребывания в Уфе. Однако пока все выходит с точностью до наоборот.

Игры Уфы по-прежнему «валидольные»

На какой бы стадии не играл «Салават Юлаев» и какие бы задачи перед ним не стояли, но плохо начинать игры, пропускать в первых периодах, а потом героически отыгрываться и вырывать очки в этих матчах — самый типичный сценарий практически всех игр уфимцев. Болельщики «Салавата» уже и сами относятся с юмором к такой манере проводить игры своей команды, и переносят переживания в творчество.

Вот и на этот раз все случилось именно так. Проваленная стартовая двадцатиминутка сменилась постепенным исправлением ситуации. Уфимцы перебросают соперника в створ ворот (24-34), сравняют счет, осторожно доведут поединок до овертайма и… полностью его провалят.

Дмитрий Кугрышев удалится в самый ответственный момент, просто высоко подняв клюшку, а по броскам в створ Уфа полностью отдаст инициативу — 0:5 по этому компоненту.

Вот и думай, в плюс или в минус записывать «Салавату» такие «эмоциональные качели» на которых он катает своих болельщиков. С одной стороны о стабильности и уверенности говорить не приходится, а с другой — остросюжетный хоккей добавляет адреналина. За то и любят в КХЛ «Салават», называя его «веселой командой».

А между тем, плей-офф уже чуть более чем через месяц.

Убийственное большинство «Салават Юлаева» не сработало

25% реализации большинства — лучший процент в Восточной конференции. Такова приятная статистика закрепилась за «Салаватом Юлаевым» к концу января.

Каждое четвертое большинство «Салавата» заканчивалось заброшенной шайбой. Но не в этот раз. Десять минут большинства для уфимцев не просто не закончилось заброшенными шайбами, но и выглядело непривычно беззубым. Челябинцы не позволяли подопечным Томи Лямсы практически ничего сделать при розыгрыше лишнего. Команда Анвара Гатиятуллина полностью выключила из игры главную угрозу «Салавата» Тему Хартикайнена, показав, что справляться с финской звездной можно.

Однако единственную же шайбу Уфы в этом матче оформило все же первое легионерское звено, пусть и в равных составах — это Сакари Маннинен «натянул тетиву» и пружинистым броском пробил-таки Ивана Федотова.

«Трактор» организовал диверсию и высмеял «Авангард» с Ковальчуком

Челябинский клуб, надо заметить, тоже отметился в эти дни. Правда, не во вчерашнем матче, а двумя днями ранее. Накануне стало известно, что «Авангард» отправил в КХЛ заявление, где описывается «теплый прием» команды на челябинской арене.

В заявлении «Ястребов» отмечается, что перед началом встречи со стороны диктора «Трактор Арены» были некорректные высказывания относительно болельщиков и игроков «Авангарда». А на видеокубе при представлении игроков соперника выдавали кадры мультфильмов с изображением куриц.

Прошелся диктор стадиона и по теме возвращения в Россию Ильи Ковальчука. Телеграм-канал «Арена Бреда» утверждает, что перед игрой по стадиону заявили: «Он подписал контракт с омичами, это никак не отразилось на зарплатной ведомости, но не слабо нагрузило пенсионный фонд России».

Напомним, и после перехода Наиля Якупова и Ильи Ковальчука клуб из Балашихи заявлял, что он укладывается в потолок зарплат, хотя еще в начале сезона не знал, как уместить туда контракт Иржи Секача. Да, отправка в Екатеринбург Сергея Шумакова несколько разгрузила зарплатную ведомость. Другой вопрос, насколько?

В любом случае, как бы не работало руководство клуба из Балашихи, методы челябинского клуба и арены выглядят, мягко говоря, сомнительными.

Эрик Добролюбов