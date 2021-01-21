Как киевский Кадыров опубликовал переговоры Байдена и Порошенко

Украинский футбол — это потемкинская деревня страны, он содержится на средства олигархов, депутатов и жуликов

Три десятка лет, прожитых Россией и Украиной раздельно, кардинально разделили некогда братские республики. Незалежная, отдав страну в руки местного олигархата, начала разрушительный процесс декоммунизации. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин показывает, куда могут завести мечты о евроинтеграции.

Парадоксально, но футбол достиг расцвета во времена Януковича

Футбол — это главный системообразующий вид спорта для Украины, успехи в котором, особенно на клубном уровне, позволяют создавать ощущение, что в стране со спортом все нормально. Нет, не нормально, клубный футбол — это в прямом смысле слова, потемкинская деревня Порошенко, а теперь еще и Зеленского. Футбол, отданный на потеху частному капиталу, точнее, местным олигархам и депутатам Рады.

Украинский футбол представлялся вполне успешным 10 лет назад. Тогда, в 2011-м, «Шахтер» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» играло в четвертьфинале Лиги Европы. Днепропетровский «Днепр» Игоря Коломойского вышел в финал Лиги Европы — 2015. «Металлист» из Харькова, принадлежавший Александру Ярославскому, стал четвертьфиналистом Лиги Европы — 2012. Донецкий «Металлург», детище Олега Мкртчана, завершил борьбу в Лиге Европы 2010 года одновременно с питерским «Зенитом» и пермским «Амкаром».



Вот только окружение двух фаворитов чемпионата Украины стало «пожиже», поскольку прекратили свое существование и «Днепр», и «Металлист», после того, как Коломойский и Ярославский пресытились футболом. «Металлург» из Донецка прекратил существование в 2015 году, поскольку его бывший хозяин Олег Мкртчан сейчас коротает дни в колонии. Поначалу у «металлургов» возникло желание объединиться с командой «Сталь» из Днепродзержинска. Но этого не произошло, «Сталь» осталась в родном городе, еще через 2 года команда переехала в Киевскую область, в город Буча, получив название «Феникс», и уже там прекратила существование.

Украинский футбол представлялся вполне успешным 10 лет назад В 2011-м «Шахтер» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» играло в четвертьфинале Лиги Европы. Днепропетровский «Днепр» Игоря Коломойского (на фото) вышел в финал Лиги Европы — 2015. Фото: sportarena.com

Константин Жеваго, четвертый в списке олигархов Украины, с одной стороны владеет «Ворсклой» из Полтавы, а с другой отказался от команды «Горняк-Спорт», которая завершила свое существование в декабре прошлого года, после 17-го тура чемпионата страны в первой лиге. У Жеваго были, и, возможно, остаются проблемы в бизнесе, а потому ходят слухи, что он готов избавиться и от «Ворсклы», недавнего участника еврокубков.

Радяньский футбол или футбол для депутатов Рады и их сынков

В 2015 году прекратил свое существование запорожский «Металлург». Его содержал олигарх и депутат Рады Вячеслав Богуслаев, а президентом был его 34-летний сын Александр, которому эта «игрушка» вскоре надоела. Вместо нее, Богуслаев прошлым летом купил остров в Италии, потратив 10 миллионов евро.

Депутатом Рады, как и Богуслаев-старший, был Нестор Шуфрич. Он также купил команду сыну Александру, причем, там история еще более удивительная. Александр Шуфрич играл в футбол за «Закарпатье» из Ужгорода, будучи в 21 год игроком дублирующего состава. А через 2 года он стал уже вице-президентом этой же команды, переименовав ее в «Говерлу». Невероятный карьерный рост! Руководство продлилось только 5 лет, поскольку в 2017 году команда депутата прекратила существование.

Последняя по дате кончина пришлась на команду «Арсенал» из Киева. Ее владельцем одно время был депутат Рады Вадим Рабинович, ярый критик нынешней власти, точнее Порошенко — Зеленского. Какое-то время «Арсеналом» «порулил» мэр Киева Леонид Черновецкий, который, само собой, передал футбольный клуб сыну Степану Черновецкому.

Леонид и Степан Черновецкие. Фото: delo.ua

Что касается нынешнего украинского тренда, согласно которому можно быть одновременно владельцем команды и депутатом Рады, то тут можно вспомнить Александра Фельдмана, который в 2001 году купил «Металлист», а год спустя благодарные харьковчане сделали его своим избранником в Раде. До него был еще Александр Слободян, который еще в 1993 году образовал в Киеве клуб «Оболонь», будучи генеральным директором одноименного завода по производству пива, а спустя 5 лет стал депутатом Рады, и президентом ФК «Оболонь», в которой заиграл его старший сын Вадим. В 2013 году пути «Оболони» и Слободяна-старшего разошлись, команда без денег своего мецената обанкротилась, но Слободян создал новую команду «Оболонь-Бровар», в том числе и потому, что в семье подрастал очередной футболист, ныне игрок команды Олег Слободян.

Спорт и криминал

Петр Дыминский в советское время занимался футболом в команде «Кривбасс» из Кривого Рога. Став олигархом и депутатом Рады (в современной Украине это зачастую сочетается) он стал президентом ФК «Карпаты», успешно выступавшего в еврокубках, но в прошлом году вылетевшего в первую лигу. Причем, у него случились такие непреодолимые трудности, что «Карпаты» даже не стали доигрывать девять последних матчей чемпионата. Это связывают, в том числе, с тем, что хозяину клуба стало не до футбола, после того, как его автомобиль сбил женщину насмерть. Дыминский даже подумывал продать команду. Но не продал, а в течение прошлой осени и зимы украинский суд оправдал вначале одного, а потом еще двух охранников Дыминского, замешанных в деле по смертельной аварии. Возможно, это шаги к тому, чтобы и сам Дыминский вернулся на родину, после того, как пожил в Швейцарии и Греции, скрываясь после ДТП.

Впрочем, криминал и спорт идут в незалежной рука об руку. Поэтому там не редки покушения на владельцев команд, которые пережили президентов футбольных команд Копытко, Рабинович, Чеботарев, их хоккейный коллега Мазур. Гораздо страшнее выглядели заказные убийства президентов баскетбольных клубов Табачника, Шведченко, владельцев ФК «Ворскла» Бабаева и донецкого «Шахтера» Ахата Брагина, после которого хозяином клуба и стал Ринат Ахметов.

Петр Дыминский в советское время занимался футболом в команде «Кривбасс» из Кривого Рога. Став олигархом и депутатом Рады, он стал и президентом ФК «Карпаты». Фото: oligarh.media

Кстати, владелец нынешнего волейбольного суперклуба страны «Эпицентр-Подоляне» Игорь Герега собирался войти и в украинский футбол, прикупив команду «Карпаты» из Львова. Но лишившись этой возможности, Герега понял, что лучший подарок, это тот, что сделан собственными руками, и теперь во второй лиге есть еще один «Эпицентр» из города Дунаевцы Хмельницкой области (занимает третье место, в то время как «Карпаты» ютятся на 13-й строчке турнирной таблицы).

Колхоз-совхоз-родной поселок

На месте испустивших дух команд со славным советским прошлым «Днепра» и «Металлиста», появились украинские новоделы «Днепр-1» и «Металлист-1925». «Днепр-1» находится под руководством Максима Березы, сына бывшего депутата Рады Юрия Березы, который еще ранее служил начальником полка спецназначения «Днепр-1» главного управления МВД Украины. Откуда, собственно, и перекочевало название для футбольной команды. Только вот играют они так себе, «Днепр-1» на последнем месте в Премьер-лиге, «Металлист-1925» и вовсе в первой лиге, где также обитает одесский «Черноморец».

А вместо команд из больших индустриальных городов Премьер-лигу сейчас заполняют сельские команды. А именно: «Колос» из совхоза Ковалевка, что под Киевом, «Ингулец», поселок Петрово, Кировоградской области, ФК «Минай», село Минай Ужгородского района. В первой лиге лидирует «Агробизнес» из Волочиска, Хмельницкая область. По сути, это деревушки, а ведь когда-то Украину смущала малочисленность Шепетовки из Хмельницкой области (более 41 тысячи) и Ахтырки из Сумской области (более 47 тысяч человек), они казались слишком мелкими для городов-хозяев футбольных команд уровня Премьер-лиги.

ФК «Александрия» из Кировоградской области в 2015 году дебютировала в Премьер-лиге, за год до этого объединившись с командой «УкрАгроКом». Хозяином этой сельскохозяйственной компании является олигарх и бывший депутат Рады Анатолий Кузьменко, а президентом объединенного клуба стал его сын и нынешний депутат Рады Сергей Кузьменко.

Хозяином ФК «Александрия» является олигарх и бывший депутат Рады Анатолий Кузьменко, а президентом объединенного клуба стал его сын и нынешний депутат Рады Сергей Кузьменко (на фото). Фото: znaj.ua

В украинский футбол пришли агробароны

Таким образом, в местный футбол потихоньку пришли агробароны Засуха, Кузьменко, Поворознюк, Собуцкий. В принципе, в этом нет ничего страшного. Названия известных еще во времена СССР команд «Колоса» из Никополя, Павлограда и Полтавы, «Нивы» из Винницы и Тернополя (ранее Бережаны, еще ранее села Подгайцы), указывали на «пейзанское» происхождение этих коллективов. Сельское хозяйство — это та отрасль, которую до сей поры еще не успели «прихватизировать». Только вот Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, и как это скажется в том числе, на дальнейшем развитии сельского хозяйства, и все теснее связывающегося с ним футбола, никто не может сказать.

Зато мы можем предсказать абсолютно логичный спад в подготовке кадров. Все просто. В Ковалевке проживает чуть больше тысячи, в Минае больше трех тысяч жителей, в Петрово больше семи тысяч человек, и это нынешняя Премьер-лига. Понятно, что в подобных населенных пунктах нет смысла открывать футбольные академии, поскольку там просто не хватит детишек. Вместе с луганской «Зарей», не имеющей сейчас академии, можно насчитать уже пять команд УПЛ, не готовящих смену, больше трети от общего числа.

Без реальной академии существует и ФК «Рух» из Львова, президент которого, олигарх Григорий Козловский, владеет двумя клубами. Вторым клубом, где он «президентствует», является ватерпольное «Динамо» из Львова. Правда, у «Руха» есть один воспитанник, Святослав Козловский, 26-летний футболист, сын президента клуба. Перспективы молодого человека оценить сложно, поскольку в УПЛ он только раз выходил на замену, в декабре прошлого года. Украина, кстати, во многом копирует Россию прошлого, времен передела собственности и какого-то спортивного мракобесия. Помните времена, когда у нас Владимир Тумаев из Ижевска выходил на футбольное поле потрясти животом? Россия оставила подобное издевательство над футболом в прошлом, а для Украины это теперь будни. Президент-футболист был в донецком «Олимпике», а сейчас там модно при отцах-президентах играть сыновьям: Козловский, Шуфрич, братья Слободян.

Президент ФК «Рух» из Львова олигарх Григорий Козловский владеет двумя клубами. Фото: regionews.ua

Депутат на борцовском ковре

На «крайних» выборах в Раду 2019 года депутатами стали не олигархи, а действующие спортсмены. Мастер тройного прыжка Ольга Саладуха еще в марте завоевала «бронзу» чемпионата Европы в закрытых помещениях, а в июле уже сидела в «закрытом помещении» Рады, став ее депутатом от «Слуги народа». Но, судя по всему, она успела завершить спортивную карьеру. А вот Жан Беленюк готовится стать первым депутатом-чемпионом в Токио. Чернокожий Жан Венсанович (отец Венсан Ндагиджимана, руандиец из племени хуту), итак выделялся мощной мускулатурой, будучи вице-чемпионом Олимпиады в Рио в категории до 85 кг, но став депутатом, поехал на чемпионат мира в Нур-Султан и выиграл его. Сейчас борец с депутатским значком претендует на участие в олимпийском Токио.

Олигарх Александр Онищенко (на фото на постере) стал президентом федерации конного спорта, поскольку сам им занимался, имея конный завод в Бельгии. В результате он провел массовый рекрутинг в сборную страны, и с 2005 года за нее выступали Грегори Ватель (Бельгия) и Катарина Оффель (Германия), с 2006-го Бьорн Нагель (Германия) и Жан-Клод ван Геберге (Бельгия). Бельгиец Ватель недолго соревновался за Украину, а Оффель, Нагель и ван Геберге, во главе с олигархом Онищенко стартовали на Олимпиаде в Пекине-2008.

Онищенко, кстати, украинец «по призванию», поскольку родился в Ростовской области, получив при рождении фамилию Кадыров. Через год его «отряд» лишился еще одного «бойца», поскольку от сердечного приступа на соревнованиях погиб бельгийский украинец ван Геберге. Вместо него за Украину начал выступать Кассио Риветти из Бразилии, и уже он с Оффель, Нагелем и Онищенко (Кадыровым) стартовал в Лондоне-2012. Спустя четыре месяца, после Игр, олигарх стал депутатом Рады, а их, как известно, «украшают» футбольные команды. Вот и Онищенко приобрел 5 февраля киевский «Арсенал». И с полным соответствием традициям русской революции, избавился от него 2 октября (аналог февральской и октябрьской революций по-украински). Онищенко вернулся к комплектованию конной сборной Украины, и к экс-бразильцу Риветти прибавил гарных хлопцев Ульриха Кирхоффа и Рене Теббеля (оба Германия) и Ференца Сентирмая (Венгрия). Они готовились к Олимпиаде в Рио, но Онищенко туда не пустили. Не ВАДА, как вы бы подумали, а Рада, сняв с него депутатскую неприкосновенность из-за обвинения в казнокрадстве. В итоге бывший конник вошел в историю, как человек, опубликовавший пленки разговоров Порошенко и нынешнего президента США Джо Байдена.

(Окончание следует)

Неполный список депутатов Рады — владельцев спортивных команд

Олег Бабаев: «Ворскла», Полтава (футбол).

Юрий Береза: «Днепр-1» (футбол).

Вячеслав Богуслаев: «Металлург», Запорожье (футбол).

Евгений Геллер: «Заря», Луганск (футбол).

Александр Герега: «Эпицентр-Подоляне» (волейбол), «Эпицентр-Дунаевцы» (футбол).

Виталий Данилов: ФК «Харьков» (футбол).

Петр Дыминский: «Карпаты», Львов (футбол).

Константин Жеваго: «Ворскла», Полтава, «Горняк-Спорт», Горишни Плавни (футбол).

Сергей Кузьменко: ФК «Александрия» (футбол).

Сергей Куницын: «Таврия», Симферополь (футбол).

Вадим Новинский (Малхасян): ФК «Севастополь» (футбол), «Смарт», Кривой Рог (женский гандбол).

Игорь Палица: «Волынь», Луцк (футбол).

Вадим Рабинович, а затем Александр Онищенко: «Арсенал», Киев (футбол).

Александр Слободян: вначале была «Оболонь», затем создал «Оболонь-Бровар» (футбол).

Григорий Суркис: совладелец ФК «Динамо», Киев (футбол).

Сергей Тарута: «Металлург», Донецк (футбол). Был президентом команды, которой владел его партнер по бизнесу Олег Мкртчан.

Александр Фельдман, затем Александр Ярославский, последовательно владели «Металлистом», Харьков (футбол).

Нестор Шуфрич: «Говерла», Ужгород (футбол).

Михаил Бродский, «Денди-Баскет, «Черкасские мавпы» (обе баскетбол).

Борис Колесников: ХК «Донбасс», Дружковка (хоккей).

Сергей Мазур (Перебейнос), помощник депутата Игоря Луценко, бывший кандидат в депутаты: ХК «Кременчук» (хоккей).

Александр Савчук: «БК «Азовмаш», Мариуполь (баскетбол). Умер в 2012 году, после него вице-президентом клуба был депутат Алексей Белый, первый вице-президент «Азовмашинвест-холдинга», объявивший в 2014 году о закрытии клуба.